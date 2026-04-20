Tự doanh CTCK tung hơn nghìn tỷ mua ròng trong phiên đầu tuần, cổ phiếu nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng là tâm điểm

Thị trường chứng khoán mở cửa phiên đầu tuần 20/4 giảm điểm và điều chỉnh về quanh 1.800 điểm. Chỉ số chính VN-Index phục hồi và tăng điểm tốt trở lại cùng thanh khoản cải thiện hơn trong phiên chiều. Đóng cửa, VN-Index tăng 19,94 điểm (+1,10%) lên mức 1.837,11 điểm. Về giao dịch khối ngoại, nhóm này trở lại bán ròng 629 tỷ đồng trên toàn thị trường.﻿

Tự doanh CTCK mua ròng 1.068 tỷ đồng trên HoSE.

Cụ thể, cổ phiếu VHM được mua ròng mạnh nhất với giá trị 112 tỷ đồng. Theo sau là MSN (95 tỷ), HDB (92 tỷ), ACB (89 tỷ), MWG (88 tỷ), VPB (77 tỷ), VIC (64 tỷ), STB (47 tỷ), KBC (45 tỷ) và FPT (41 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại DGC với giá trị -20 tỷ đồng, tiếp theo là TPB (-13 tỷ), VCI (-9 tỷ), DIG (-6 tỷ) và HDG (-3 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng như HHV (-2 tỷ), FUEVN100, HSG và FUESSV30 cùng ở mức -1 tỷ, ANV (-0,4 tỷ đồng).﻿