Lý do doanh nghiệp chi tiền 'gom' cổ đông dự đại hội

Tuần này, có 11 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức, trong đó 9 công ty trả cổ tức bằng tiền với mức cao nhất là 39% và thấp nhất là 8%, 2 doanh nghiệp trả bằng cổ phiếu.

Chi thưởng tới 20 triệu đồng/người

Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp - mã chứng khoán: DIG) vừa mở hệ thống tham dự và bỏ phiếu điện tử cho đại hội cổ đông thường niên 2026 và triển khai chương trình tặng quà nhằm khuyến khích cổ đông tham gia.

DIG thưởng tối đa 20 triệu đồng áp dụng với cổ đông sở hữu từ 2 triệu cổ phiếu trở lên.

Theo đó, cổ đông có tên trong danh sách chốt quyền vào ngày 23/3 và hoàn tất việc tham dự, biểu quyết trực tuyến sẽ được nhận quà bằng tiền. Mức thưởng tối đa 20 triệu đồng áp dụng với cổ đông sở hữu từ 2 triệu cổ phiếu trở lên, các trường hợp còn lại nhận theo tỷ lệ 10 đồng/cổ phiếu thực hiện quyền.

DIC Corp cho biết, việc chi trả được thực hiện qua chuyển khoản sau khi xác nhận cổ đông hoàn tất quyền tham dự và biểu quyết, đồng thời vẫn áp dụng với các trường hợp đã ủy quyền trước đó. Đây được xem là giải pháp nhằm tránh việc đại hội không đủ điều kiện tiến hành do không đạt đủ tỷ lệ cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự.

Tại cuối năm 2025, DIC Corp có hơn 89.000 cổ đông, nắm giữ gần 800 triệu cổ phiếu DIG, trung bình mỗi cổ đông sở hữu hơn 8.900 cổ phiếu. Ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị DIC Corp - là cổ đông lớn duy nhất nắm giữ 8,61% vốn điều lệ, tương đương hơn 68,5 triệu cổ phiếu.

Năm nay, Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (mã chứng khoán: CII) thay đổi cách mời cổ đông tham dự đại hội bằng cách ra thông báo cổ đông chỉ cần đăng ký tham dự (trực tiếp hoặc ủy quyền) là được nhận tiền chuyển khoản từ công ty. Theo đó, một cổ đông nắm hơn 2,23 triệu cổ phiếu có thể nhận hơn 22,3 triệu đồng chỉ với việc hoàn tất đăng ký tham dự đại hội.

Tuy nhiên, những năm trước, CII cũng từng áp dụng hình thức chuyển tiền cho cổ đông theo số lượng cổ phần nắm giữ, nhưng vẫn không phải lúc nào đại hội cũng thành công ngay từ lần đầu tổ chức.

Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã chứng khoán: BSR) tặng các cổ đông tham dự trực tiếp bộ quà tặng tri ân, bao gồm một thẻ quà tặng điện tử mệnh giá 500.000 đồng và nước uống. Phần quà này có thể sử dụng linh hoạt để mua sắm hoặc đổi dịch vụ tại nhiều hệ thống đối tác của đơn vị phát hành.

Ở chiều ngược lại, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - mã chứng khoán: MBB) dừng chính sách hỗ trợ chi phí đi lại và ăn trưa cho cổ đông. Điều này đi ngược lại thông lệ của MB các năm trước. Ở kỳ đại hội 2025, MB ghi nhận hơn 4.700 cổ đông tham dự, mỗi người nhận 500.000 đồng. MB cho biết, kinh phí hỗ trợ khoảng 2,2 tỷ đồng. Năm nay, số lượng cổ đông của MB đã vượt 200.000 người.

Gia đình CEO nắm 55% vốn ANV

Ông Doãn Chí Thiên - Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty CP Nam Việt (mã chứng khoán: ANV) - vừa mua thành công 1 triệu cổ phiếu ANV theo phương thức khớp lệnh. Ông Thiên là con trai của Tổng Giám đốc ANV Doãn Tới.

Ước tính, ông Thiên đã chi ra khoảng 24 tỷ đồng để hoàn tất trên. Hiện ông Thiên nắm giữ hơn 2 triệu cổ phiếu ANV nhưng tổng lượng cổ phần của gia đình Tổng giám đốc Doãn Tới tại ANV đã vượt 55% vốn điều lệ.

Công ty CP Gemadept (mã chứng khoán: GMD) vừa bán gần 1,6 triệu cổ phiếu FCC và rút toàn bộ vốn khỏi Công ty CP Liên hợp Thực phẩm (mã chứng khoán: FCC). Gemadept thu về khoản tiền gần 51 tỷ đồng trong bối cảnh FCC đang chuẩn bị các thủ tục để hủy tư cách công ty đại chúng.

Trước đó, nỗ lực thoái vốn của một cổ đông lớn khác là Công ty CP Bông Sen Vàng lại diễn ra không mấy suôn sẻ. Bông Sen Vàng là cổ đông lớn nhất và lâu năm nhất tại FCC. Đầu năm nay, Bông Sen Vàng đăng ký bán toàn bộ hơn 2 triệu cổ phiếu FCC nhưng thương vụ đã thất bại, khi chỉ bán được 1.000 cổ phiếu FCC.

Công ty CP Cơ khí Xăng dầu (mã chứng khoán: PMS) thông báo, 24/4 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 39%, có nghĩa cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận về 3.900 đồng. Với hơn 7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, PMS dự chi khoảng 28 tỷ đồng cho đợt cổ tức này.

Công ty CP Lương thực Thực phẩm Safoco (mã chứng khoán: SAF) thông báo, 24/4 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt, với tỷ lệ 30%. Như vậy, SAF sẽ chi hơn 36 tỷ đồng để trả cổ tức. Trong cơ cấu cổ đông tại cuối 2025, Tổng Công ty Lương thực Miền Nam (mã chứng khoán: VSF) sở hữu 51,3% vốn điều lệ sẽ nhận hơn 18 tỷ đồng cổ tức.