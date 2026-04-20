Cổ phiếu VHM, GEE “tím lịm”, VN-Index tăng bốc đầu gần 20 điểm

Ngay từ đầu phiên, cổ phiếu VHM của CTCP Vinhomes vẫn chịu áp lực điều chỉnh, mở cửa trong sắc đỏ. Tuy nhiên, diễn biến nhanh chóng đảo chiều khi dòng tiền “bắt đáy” nhập cuộc quyết liệt, giúp mã này tăng tốc và đóng cửa tại mức giá trần.

Kết phiên, giá cổ phiếu VHM ở mức 145.100 đồng/cổ phiếu, tăng trần 6,93% so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt hơn 6,8 triệu đơn vị.

Động lực cho cú “lội ngược dòng” của VHM không chỉ đến từ lực cầu kỹ thuật sau nhịp giảm sâu trước đó, mà còn được hỗ trợ bởi thông tin tích cực ngay trước thềm Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 (tổ chức ngày 21/4). Doanh nghiệp bất ngờ đã điều chỉnh tăng mạnh các chỉ tiêu so với tài liệu công bố trước đó. Cụ thể, doanh thu dự kiến đạt 285.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 60.000 tỷ đồng, tăng thêm lần lượt 35.000 tỷ đồng và 10.000 tỷ đồng.

Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay của Vinhomes. Còn nếu so với kết quả thực hiện năm 2025, kế hoạch mới của Vinhomes tương ứng mức tăng trưởng 86% về doanh thu và 38% về lợi nhuận sau thuế.

Hiệu ứng lan tỏa từ cổ phiếu VHM kéo theo mã cổ phiếu “họ” Vin khởi sắc, với: VIC +1,65%, VRE +6,97% và VPL +3,02%.

Ở một diễn biến tương tự, cổ phiếu GEE của Gelex Electric cũng ghi nhận đà tăng bứt phá trong phiên giao dịch hôm nay.

Kết phiên, giá cổ phiếu GEE ở mức 192.000 đồng/cổ phiếu, tăng trần 6,96% so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt hơn 1,5 triệu đơn vị.

Đáng chú ý, trước đó, cổ phiếu GEE ghi nhận đà giảm giá 4 phiên liên tiếp, với thị giá “bốc hơi” hơn 9%, tương ứng đà giảm 17.800 đồng/cổ phiếu.

Sau nhịp điều chỉnh mạnh, cổ phiếu GEE thu hút mạnh dòng tiền “bắt đáy” trong phiên hôm nay.

Ngoài cổ phiếu GEE, một số cổ phiếu “họ” Gelex khác cũng được sắc xanh bao phủ, như: GEX +5%, EIB +0,67%, GEL +0,91%, VGC +0,54%, …

Thị trường chứng khoán “thăng hoa” trong phiên đầu tuần

Kết phiên 20/4, chỉ số VN-Index tăng 19,94 điểm, lên 1.837,11 điểm. Ngược lại, chỉ số HNX-Index giảm 2,67 điểm, xuống 257,33 điểm. Trong khi, chỉ số UPCoM-Index tăng 1,12 điểm, lên 129,49 điểm.

Bên cạnh cổ phiếu “họ” Vin, “họ” Gelex ở trên, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng tăng bứt phá, đóng góp vào đà tăng chung của thị trường, như: HCM +3,52%, HDB +2,67%, HPG +1,61%, BCM +2,87%, FPT +1,18%, CTD +5,33%, BMP +3,85%, …

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu vốn hóa lớn điều chỉnh mạnh, kìm hãm đà “thăng hoa” của thị trường, như: VJC -1,41%, BSR -2,06%, DGC -2,57%, GVR -1,49%, MSB -1,58%, PLX -1,25%, VPI -1,14%, …

Hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 600 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trong đó, khối ngoại “xả” mạnh nhất cổ phiếu VIC với giá trị hơn 878 tỷ đồng. Theo sau là cổ phiếu VPB (138,1 tỷ đồng), cổ phiếu BSR (52,93 tỷ đồng), cổ phiếu GMD (44,56 tỷ đồng), …

Ở chiều mua vào, khối ngoại “gom” mạnh nhất cổ phiếu SSI với giá trị hơn 136 tỷ đồng. Theo sau là cổ phiếu MWG (133,41 tỷ đồng), cổ phiếu FPT (104,99 tỷ đồng), cổ phiếu VHM (88,23 tỷ đồng), cổ phiếu MSN (73,33 tỷ đồng), …