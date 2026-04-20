Chứng khoán HD chốt quyền phát hành hơn 73 triệu cổ phiếu trả cổ tức

CTCP Chứng khoán HD (HDS) thông báo phát hành hơn 73 triệu cổ phiếu trả cổ tức. Tỷ lệ thực hiện 2:1 tức cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Ngày cuối cùng để chốt danh sách cổ đông để phân bổ quyền nhận cổ tức là 27/4/2026.



Cổ phiếu trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng. Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, cụ thể là hơn 1.004 tỷ đồng.

Đây là một trong 2 phương án tăng vốn điều lệ được cổ đông Chứng khoán HD thông qua hồi tháng 11/2025.

Phương án còn lại là chào bán 876,85 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền 1:6, tức cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được quyền mua 06 cổ phiếu mới.

Quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng 01 lần. Cổ đông sở hữu cổ phần đang bị hạn chế chuyển nhượng vẫn được phân bổ quyền mua. Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. HDS dự kiến thu về 8.768,5 tỷ đồng từ đợt chào bán.

Theo lộ trình công bố, Chứng khoán HD sẽ thực hiện cùng lúc hai phương án phát hành nói trên. Việc nộp hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được diễn ra đồng thời.

Việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu được thực hiện đồng thời với thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

Trong diễn biến khác, Chứng khoán HD dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 vào sáng 23/4.

Theo tài liệu được công bố, HDS sẽ trình cổ đông thông qua phương án kinh doanh năm 2026 với tổng doanh thu 4.747 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 3.375 tỷ đồng, lần lượt gấp 2,2 lần và 2,6 lần so với thực hiện năm 2025.

Kết thúc năm 2025, Chứng khoán HD ghi nhận tổng doanh thu 2.121 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.313 tỷ đồng, tăng 95%. Công ty đề xuất không chia cổ tức năm 2025.

Một nội dung trọng tâm đó là Chứng khoán HD trình cổ đông thông qua phương án chào bán lần đầu ra công chúng (IPO). Phương án này nhằm thực hiện chiến lược phát triển trung và dài hạn của Công ty, đáp ứng nhu cầu tăng vốn điều lệ để nâng cao năng lực tài chính và mở rộng hoạt động kinh doanh, đồng thời từng bước triển khai việc đưa cổ phiếu của Công ty vào giao dịch/niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Theo đó, HDS dự kiến chào bán 164,4 triệu cổ phiếu. Giá chào bán sẽ không thấp hơn giá trị sổ sách. Thời gian thực hiện từ quý II-IV/2026.

Nhiều khả năng đợt IPO sẽ diễn ra sau khi HDS hoàn tất 2 phương án nêu trên. Nếu hoàn thành cả 3 phương án, vốn điều lệ của Chứng khoán HD sẽ nâng lên mức gần 11.180 tỷ đồng.

Về nhân sự, Chứng khoán HD trình cổ đông bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030.