Chủ tịch VPBankS nói gì khi cổ đông phản hồi "giá cổ phiếu thấp hơn giá IPO"

Chiều 20/4, Công ty Chứng khoán VPBank họp Đại hội cổ đông thường niên tại Hà Nội. Tại phiên họp, cổ đông đưa ra các câu hỏi xoay quanh định giá, chiến lược phát triển của công ty chứng khoán trong hệ sinh thái VPBank.

Khi được hỏi về định giá và tiềm năng tăng trưởng, bà Hồ Thúy Ngà, Chủ tịch VPBank Securities (VPBankS) đại diện trả lời. Theo bà Ngà, cổ phiếu VPBankS được niêm yết từ tháng 12/2023. Trong giai đoạn sau niêm yết, thị giá có thời điểm tăng lên khoảng 34.500 đồng/cổ phiếu trong tháng 3, cao hơn mức giá IPO 33.900 đồng. Tuy nhiên, sau đó giá cổ phiếu đã điều chỉnh vào cuối tháng.

Bà Hồ Thúy Ngà, Chủ tịch VPBank Securities (VPBankS) ngoài cùng bên phải. Ảnh: VPBankS

Lý giải về diễn biến này, bà cho biết biến động giá không phải là trường hợp riêng lẻ mà phản ánh xu hướng chung của thị trường chứng khoán. Theo bà, trong tháng 3, thị trường chịu tác động từ nhiều yếu tố như căng thẳng địa chính trị, biến động giá dầu và mặt bằng lãi suất tăng, qua đó ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư.

Ở góc độ định giá, Chủ tịch VPBankS cho biết hệ số P/B của công ty hiện ở mức 1,62 lần và P/E ở mức 12,69 lần. So với mặt bằng chung của ngành chứng khoán, các chỉ số này đang thấp hơn, khi P/B trung bình khoảng 2,1 lần và P/E khoảng 14,4 lần.

“Với các chỉ số như vậy, mức định giá hiện tại được đánh giá là tương đối hợp lý”, bà Ngà cho biết, đồng thời cho rằng vẫn còn dư địa nếu so với trung bình ngành.

Bà cũng đề cập đến các yếu tố có thể ảnh hưởng đến diễn biến giá cổ phiếu trong thời gian tới, bao gồm triển vọng thị trường và khả năng nâng hạng thị trường chứng khoán. Bên cạnh đó là việc triển khai các chiến lược đầu tư dài hạn của công ty.

“Trong thời gian tới, thị giá cổ phiếu có thể phản ánh đầy đủ hơn giá trị và tiềm năng phát triển của công ty”, Chủ tịch VPBankS nói.

Ngoài ra, trước băn khoăn của cổ đông về việc lãi suất tăng ảnh hưởng ra sao đến mảng margin của doanh nghiệp, ông Nhâm Hà Hải nhận định, lãi suất tăng sẽ tạo ra những khó khăn nhất định. Song về lâu dài, CEO VPBankS cho rằng thị trường vẫn có nhiều dấu hiệu tích cực.

Theo ông Hải, khoản trong quý I duy trì quanh mức 30.000 tỷ đồng mỗi phiên, tăng nhẹ so với khoảng 29.000 tỷ đồng của năm 2025. "Dù khối ngoại bán ròng, khả năng hấp thụ của thị trường vẫn được đánh giá là ổn định", ông nói.

Từ các yếu tố trên, ông Hải cho rằng nếu điều kiện kinh tế tiếp tục thuận lợi, thanh khoản thị trường và nhu cầu margin có thể tiếp tục cải thiện trong các quý tới. "Chúng tôi tin rằng việc tăng margin hiện tại sẽ không ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng dư nợ", ông nói.

Bước sang năm 2026, VPBankS đặt mục tiêu doanh thu 11.074 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 6.453 tỷ đồng, tăng lần lượt 39% và 44% so với năm 2025.

Kết thúc quý I/2026, công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 515 tỷ đồng, tăng 46,8% so với cùng kỳ. Doanh thu chủ yếu đến từ hoạt động cho vay ký quỹ và tự doanh, đạt lần lượt 880 tỷ đồng và 1.822 tỷ đồng



