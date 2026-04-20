HSC công bố doanh thu quý 1.2026 tăng 48% so với cùng kỳ

Trong bối cảnh thanh khoản thị trường cải thiện, kết quả kinh doanh của Công ty đến từ sự tăng trưởng của các mảng kinh doanh cốt lõi là môi giới chứng khoán, cho vay ký quỹ.

Kết quả các hoạt động kinh doanh

- Hoạt động môi giới chứng khoán ghi nhận doanh thu 324 tỷ đồng, tăng 97% so với cùng kỳ năm trước trong bối cảnh giá trị giao dịch bình quân toàn thị trường tăng 92% lên gần 35,000 tỷ đồng/ngày. Bên cạnh đó, HSC mở rộng thị phần môi giới trên sàn HOSE từ mức 6.7% (Q4.2025) lên 7.3%.

- Hoạt động cho vay ký quỹ đóng góp 765 tỷ đồng doanh thu, tăng 46% so với quý 1.2025. Nguồn vốn bổ sung từ đợt phát hành cổ phiếu vào cuối năm 2025 được đưa vào sử dụng, góp phần củng cố năng lực cho vay ký quỹ của Công ty.

- Hoạt động tự doanh của HSC chủ yếu là tạo lập thị trường cho các sản phẩm ETF và chứng quyền có bảo đảm, với danh mục đầu tư tập trung vào các tài sản có tính thanh khoản cao. Quý 1.2026, doanh thu hoạt động này đạt 172 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ năm trước.

- Hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp ghi nhận 4 tỷ đồng doanh thu. Công ty hiện đang triển khai một số giao dịch IPO, M&A và các giao dịch lô lớn, dự kiến sẽ đóng góp vào kết quả kinh doanh trong các quý tới.

Tổng chi phí tăng chủ yếu do chi phí lãi vay trên nền tảng vốn mở rộng và phí môi giới liên quan trực tiếp đến doanh thu. Các chi phí cố định đã được kiểm soát tốt, biến động tương ứng với quy mô hoạt động của Công ty.

Tính đến ngày 31/03/2026, tổng tài sản của HSC đạt 40,467 tỷ đồng, chủ yếu bao gồm tài sản tài chính và dư nợ cho vay ký quỹ. Vốn chủ sở hữu đạt 14,402 tỷ đồng.

ĐHĐCĐ 2026 và kế hoạch kinh doanh

HSC sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 vào ngày 23/04/2026, dự kiến trình cổ đông một số nội dung quan trọng:

- Kế hoạch kinh doanh 2026: Công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt hơn 6,500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 2,302 tỷ đồng, lần lượt tăng 50% và 56% so với năm 2025. Kết quả doanh thu quý đạt 19% kế hoạch năm. Công ty kỳ vọng các quý tới sẽ tăng tốc nhờ việc triển khai đầy đủ nguồn vốn mới huy động được từ đợt tăng vốn năm 2025, ghi nhận các thương vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp và mở rộng hoạt động môi giới nhờ dòng vốn nước ngoài sau khi thị trường được nâng hạng.

- Phương án tăng vốn: Bao gồm phát hành cho cổ đông hiện hữu, chào bán riêng lẻ và ESOP với tổng quy mô dự kiến gần 5,000 tỷ đồng. Nguồn vốn thu về sẽ được phân bổ vào hoạt động ký quỹ trong năm 2026 và 2027. Chi tiết về tỷ lệ, giá và thời điểm sẽ được công bố theo quy định.