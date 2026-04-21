Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong làm giám đốc công ty con của Yeah1

Công ty SYE - liên doanh thuộc Tập đoàn YeaH1 - vừa bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Phong vào vị trí Giám đốc sáng tạo âm nhạc.

Ông Phong sẽ phụ trách xây dựng chiến lược âm nhạc tổng thể, định hình màu sắc sáng tạo và kết nối các nguồn lực trong hệ sinh thái. Các sản phẩm sáng tạo không đơn thuần là giải trí, mà được đầu tư bài bản, có chiến lược dài hạn và khả năng cạnh tranh quốc tế.

Chia sẻ về vai trò mới, ông Nguyễn Hải Phong cho rằng: “ Âm nhạc Việt không thiếu những thành công, nhưng các thành công đó vẫn còn rời rạc. Điều chúng ta cần là một chuẩn chung - không chỉ về kỹ thuật mà còn là khả năng đối thoại với thế giới. SYE có tầm nhìn và có các nền tảng để xây dựng điều đó một cách bài bản, hệ thống. Vì thế, với tôi, đây là bài toán đáng để giải”.

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong.

Theo nhạc sĩ, việc định hình tiêu chuẩn chung sẽ giúp các sản phẩm âm nhạc Việt đạt chất lượng quốc tế và có khả năng tạo ra bản sắc riêng, bền vững.

Với gần 25 năm hoạt động, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đứng sau nhiều ca khúc nổi tiếng như Dòng thời gian, Ba kể con nghe, Bay, Đường cong, Taxi... Nhạc sĩ là giám đốc âm nhạc của nhiều chương trình và cũng là người thầy đứng sau sự trưởng thành của nhiều nghệ sĩ trẻ như Bùi Công Nam, DTAP hay Phan Mạnh Quỳnh.

Điểm chung trong các sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong là sự dung hòa giữa yếu tố hiện đại và bản sắc Việt. Đây cũng được kỳ vọng sẽ trở thành trục định hướng trong chiến lược sáng tạo của SYE: Vừa đảm bảo chất lượng tiệm cận quốc tế, vừa giữ được dấu ấn riêng để phát triển bền vững.

Ra mắt hồi tháng 1, SYE Holdings nhanh chóng gây chú ý khi được đầu tư bởi Sony Music Entertainment và vận hành dưới dạng liên doanh với YeaH1. Sau vài tháng hoạt động, mô hình này dần hé lộ định hướng phát triển theo cấu trúc “big label”. Tại đây, toàn bộ chuỗi giá trị âm nhạc được tích hợp trong hệ sinh thái khép kín.

Bên cạnh đó, SYE tham gia từ khâu tìm kiếm tài năng, đào tạo, phát triển nghệ sĩ đến thương mại hóa sản phẩm. Hiện công ty quản lý nhóm nhạc UPRIZE cùng các nghệ sĩ như Hồ Đông Quan, Thái Lê Minh Hiếu, Swan Nguyễn và lighT (minhtin) và tận dụng mạng lưới phân phối toàn cầu của Sony Music để mở rộng thị trường.

Việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Phong được xem là bước hoàn thiện cấu trúc, nhằm đảm bảo sự thống nhất về chất lượng, bản sắc cho toàn bộ sản phẩm.

Năm 2025, YeaH1 ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.653 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ và vượt 27% so với kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế của tập đoàn đạt 80,3 tỷ đồng. Đây là kết quả từ việc YeaH1 chủ động ưu tiên nguồn vốn để đầu tư mạnh vào việc hoàn thiện hệ sinh thái giải trí, nhất là các nền tảng người dùng cuối. Các dự án concert quy mô lớn đóng góp doanh thu đáng kể, nhưng chi phí đầu tư cao, phần nào tác động đến lợi nhuận.

Trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hoá như một trụ cột kinh tế mới, chiến lược này là bước đi mới mang tính thử nghiệm. Nhạc Việt cần có những hệ sinh thái vận hành bài bản, có khả năng phát triển nghệ sĩ theo hướng dài hạn và cạnh tranh quốc tế.

Với mô hình “big label” mà SYE theo đuổi có thể chuẩn hóa quy trình, nâng cao chất lượng sản phẩm, mà còn mở ra khả năng đưa âm nhạc Việt tiếp cận thị trường quốc tế một cách hệ thống hơn.