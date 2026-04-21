Một thế lực bất ngờ bán ra gần 9 tạ vàng sau chuỗi ngày “gom” mạnh

Theo cập nhật từ Muavangbac.vn, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã quay đầu bán ròng 8,6 tạ vàng trong ngày 20/4, ngắt chuỗi mua vào 4 phiên liên tiếp. Tổng lượng vàng quỹ này nắm giữ giảm còn gần 1.060 tấn.

Cùng chiều, quỹ bạc lớn nhất thế giới iShare Silver Trust (SLV) bán ròng gần 31 tấn bạc trong phiên 20/4, qua đó giảm lượng bạc nắm giữ xuống 15.280 tấn.

Theo dữ liệu từ sàn Kitco, giá vàng thế giới hiện đang chững lại quanh vùng 4.800 USD/ounce (giảm 0,24% phiên 20/4). Giá bạc trên sàn COMEX (Mỹ) cũng giảm khoảng 1,3% còn 79,7 USD/oz.

Dầu thô tăng giá trong phiên đầu tuần làm gia tăng áp lực lên giá vàng, bạc. Tuy nhiên, giá các kim loại quý này cân bằng trở lại trong ngày 20/4 nhờ việc chỉ số DXY suy yếu, đóng cửa ở mức 98,05 điểm, giảm 0,04%.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 100% Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp sắp tới, dự kiến diễn ra vào ngày 28-29/4.

Về các cuộc họp còn lại của Fed trong năm 2026, khả năng cao nhất có một đợt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm đang rơi vào cuộc họp tháng 12, song khả năng này cũng chỉ ở mức 37%.

Trong báo cáo về vàng mới nhất, Suki Cooper, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Hàng hóa Toàn cầu tại Ngân hàng Standard Chartered, cho biết kim loại quý này dường như đang tạo ra một mức đáy tạm thời; tuy nhiên, sự bất ổn xung quanh cuộc chiến ở Iran và nỗi lo lạm phát có thể gây áp lực giảm giá đối với vàng trong vài tháng tới.

Theo dự báo chính thức của Standard Chartered, giá vàngtrung bình sẽ ở mức khoảng 4.605 USD/ounce trong quý 2, và sẽ tăng lên mức trung bình 4.850 USD/ounce vào quý 3.

Tuy nhiên, Cooper nói thêm rằng xu hướng giá hiện tại phụ thuộc vào thỏa thuận ngừng bắn tạm thời và các cuộc đàm phán hòa bình ở Trung Đông. Bất chấp các cuộc đàm phán đang diễn ra, việc đi lại qua eo biển Hormuz vẫn bị đóng cửa, gây thêm ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu.

“Với thỏa thuận ngừng bắn mong manh và việc chuyển trọng tâm sang lợi suất thực, giá vàng vẫn chưa thoát khỏi khó khăn, và nhu cầu thanh khoản có thể tiếp tục gây áp lực lên giá. Tuy nhiên, các động lực cấu trúc vẫn còn nguyên vẹn, và chúng tôi kỳ vọng giá vàng sẽ tiếp tục xu hướng tăng để kiểm tra lại mức cao trong những tháng tới”, bà Cooper cho biết trong báo cáo của mình.

Bất chấp những bất ổn trong ngắn hạn, Cooper cũng cho biết bà nhận thấy một số diễn biến tích cực trên thị trường vàng, khi hoạt động đầu cơ đã giảm bớt, làm giảm bớt sự thổi phồng trên thị trường. Bà cho biết thêm rằng nhu cầu của nhà đầu tư cũng đang được cải thiện, khi dữ liệu sơ bộ về các quỹ ETF được bảo đảm bằng vàng cho thấy dòng vốn đang quay trở lại.