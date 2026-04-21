Ông Dương Công Minh vừa ký một văn bản quan trọng, cổ phiếu Sacombank tăng vọt

Thông tin mới nhất, Chủ tịch HĐQT Sacombank, ông Dương Công Minh vừa thay mặt HĐQT ký Nghị Quyết ngày 20/4 thông qua một số tài liệu bổ sung trình ĐHĐCĐ thường niên diễn ra vào ngày 22/4 tới đây.

Trong đó, đáng chú ý là việc Hội đồng quản trị Sacombank bãi bỏ tờ trình số 25/2026/TT-HĐQT ngày 18/3/2026 về việc xin gia hạn Đề án tái cơ cấu sau sáp nhập.

Ngay trong phiên giao dịch sáng 21/4, cổ phiếu Sacombank diễn biến khá tích cực khi bật tăng trần lên 68.600 đồng/cp. Lượng dư mua giá trần lên tới hàng triệu đơn vị. ﻿

Trước đó, lãnh đạo ngân hàng cho biết, mặc dù ngân hàng đã nỗ lực triển khai các giải pháp theo Đề án, tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn còn một số nội dung chưa thể hoàn thành theo đúng tiền độ đề ra, chủ yếu do công tác xử lý và thu hồi nợ xấu, xử lý tài sản bảo đảm của các khoản nợ tồn đọng còn gặp nhiều khó khăn do phụ thuộc vào quá trình xử lý pháp lý. Một số tài sản bảo đảm có tính pháp lý phức tạp, cần thêm thời gian để hoàn thiện thủ tục.

Việc khắc phục triệt để các tồn tại theo kết luận thanh tra cần gắn với quá trình củng cố lại hệ thống quản trị, quy trình nghiệp vụ và tổ chức bộ máy. Sacombank cho biết đang tiếp tục đẩy mạnh triển khai tái cấu trúc toàn diện bộ máy nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực quản trị và kiểm soát rủi ro. Do đó, theo kế hoạch ban đầu, HĐQT Sacombank trình đại hội cổ đông thông qua việc gia hạn thời gian thực hiện Đề án đến hết năm 2030.

Tại Đại hội, Sacombank cũng sẽ thông qua nhiều nội dung quan trọng. Đặc biệt, ngân hàng sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026. Hiện danh sách ứng viên chưa được công bố.

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng sẽ miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Đức Thạch Diễm. Bà Diễm trước đó đã có đơn từ nhiệm khỏi vị trí này và cũng đã thôi làm Tổng Giám đốc ngân hàng từ tháng 8/2025.

Hiện HĐQT Sacombank có 7 thành viên. Ông Dương Công Minh đang là Chủ tịch HĐQT.

Sacombank tiếp tục giữ kế hoạch trình cổ đông thông qua việc thay đổi tên ngân hàng. Cụ thể ngân hàng dự kiến đổi tên từ "Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín" thành "Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Tài Lộc".

Tên viết tắt bằng tiếng Việt đổi từ "Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín" sang "Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc".