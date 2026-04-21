Vinaconex tính mua cổ phần của Giầy Thượng Đình
Vinaconex thông qua chủ trương mua 2,23 triệu cổ phiếu GTD, tương đương 24,03% vốn điều lệ của CTCP Giầy Thượng Đình.
VCG:
Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, mã: VCG) gần đây liên tục cơ cấu các khoản đầu tư vào doanh nghiệp khác.
Đáng chú ý, Vinaconex thông qua chủ trương mua 2,23 triệu cổ phiếu GTD, tương đương 24,03% vốn điều lệ của CTCP Giầy Thượng Đình. VCG không công bố danh tính đối tác chuyển nhượng.
Tại ngày 2/4/2026, tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Giầy Thượng Đình là 9,3 triệu cổ phiếu do 97 cổ đông nắm giữ.
Trong đó có 2 cổ đông lớn nắm giữ hơn 8,6 triệu cổ phiếu, tương ứng 92,66% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty. Cụ thể gồm bà Mai Huyền Trang sở hữu gần 6,4 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 68,66%); CTCP Đầu tư và Phát triển Thương mại Long Hải nắm hơn 2,2 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 24%).
Còn lại 95 cổ đông không phải là cổ đông lớn, nắm giữ tổng cộng 682.200 cổ phiếu GTD, tương ứng 7,34% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
Do đó, Giầy Thượng Đình không đáp ứng điều kiện cơ cấu cổ đông "có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ", qua đó không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng.
Ngay sau đó, cơ cấu cổ đông của Giầy Thượng Đình lập tức sự biến động khi bà Mai Huyền Trang liên tục giảm sở hữu. Theo báo cáo, bà Mai Huyền Trang đã bán ra 1,35 triệu cổ phiếu GTD trong phiên 3/4 để giảm sở hữu về mức hơn 5 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 54,15%).
Sau đó bà tiếp tục bán ra tổng cộng gần 2,98 triệu cổ phiếu GTD trong 2 phiên là ngày 7 và 8/4 để giảm sở hữu còn 2,06 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 22,13% vốn.
Ở chiều ngược lại, trong phiên giao dịch ngày 7/4/2026, CTCP Đầu tư Khoáng sản Yên Thủy đã mua vào hơn 1,4 triệu cổ phiếu GTD, qua đó sở hữu 5,47% vốn điều lệ của Giầy Thượng Đình.
Một tổ chức khác cũng mới trở thành cổ đông lớn tại Giầy Thượng Đình đó là CTCP An Quý Hưng Holding sau khi mua vào tổng cộng 1,8 triệu cổ phiếu GTD trong 2 phiên giao dịch ngày 3/4/2026 và 7/4/2026. Qua đó, công ty này tăng sở hữu từ 459.200 cổ phiếu (tỷ lệ 4,94%) lên mức 2,23 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 24%).
CTCP An Quý Hưng Holding mới được thành lập tháng 10/2025, đăng ký ngành nghề chính là tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, quyền sử dụng đất.
Doanh nghiệp có vốn điều lệ 500 tỷ đồng do ông Nguyễn Xuân Đông góp 79,2%; bà Đỗ Thị Thanh góp 19,2% và Tổng giám đốc Nguyễn Xuân Tùng (SN 1994) góp 1,6%.
Ông Nguyễn Xuân Đông được biết đến là Tổng Giám đốc của Vinaconex.
Theo tìm hiểu, tháng 11/2025, An Quý Hưng Holding trở thành cổ đông nắm 99,99% vốn tại Công ty TNHH An Quý Hưng. Tháng 11/2021, Công ty TNHH An Quý Hưng góp 99,92% vốn cùng các cá nhân là ông Đào Ngọc Thanh, ông Dương Văn Mậu, ông Nguyễn Xuân Đông và ông Nguyễn Hữu Tới thành lập CTCP Đầu tư Pacific Holdings.
Pacific Holdings hiện là cổ đông lớn nhất của Vinaconex.
Trước đó, Vinaconex thông qua phương án tiếp tục giảm sở hữu tại Tổng Công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam - CTCP (Viwaseen, mã VIW). Cụ thể, Vinaconex chào bán 31,9 triệu cổ phiếu VIW tương đương 55% vốn điều lệ Viwaseen.
Nếu chào bán thành công, Vinaconex sẽ giảm sở hữu còn 14,5 triệu cổ phiếu VIW tương đương 25% vốn, qua đó không còn là công ty mẹ của Viwaseen.
Trước nữa, Vinaconex phê duyệt việc mua 18 triệu cổ phần, tương đương 18% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Y tế Aegis. Giao dịch thực hiện trong tháng 4/2026. Các bên chuyển nhượng là lãnh đạo và người liên quan tại VCG gồm: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Nguyễn Xuân Đông chuyển nhượng 10 triệu cổ phần; 2 người liên quan đến ông Đông là bà Đỗ Thị Thanh và ông Nguyễn Xuân Tùng lần lượt chuyển nhượng 4,8 triệu cổ phần và 3,2 triệu cổ phần.
An ninh tiền tệ