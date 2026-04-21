Vinaconex tính mua cổ phần của Giầy Thượng Đình

Tại ngày 2/4/2026, tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Giầy Thượng Đình là 9,3 triệu cổ phiếu do 97 cổ đông nắm giữ.

Trong đó có 2 cổ đông lớn nắm giữ hơn 8,6 triệu cổ phiếu, tương ứng 92,66% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty. Cụ thể gồm bà Mai Huyền Trang sở hữu gần 6,4 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 68,66%); CTCP Đầu tư và Phát triển Thương mại Long Hải nắm hơn 2,2 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 24%).

Còn lại 95 cổ đông không phải là cổ đông lớn, nắm giữ tổng cộng 682.200 cổ phiếu GTD, tương ứng 7,34% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Do đó, Giầy Thượng Đình không đáp ứng điều kiện cơ cấu cổ đông "có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ", qua đó không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng.

Ngay sau đó, cơ cấu cổ đông của Giầy Thượng Đình lập tức sự biến động khi bà Mai Huyền Trang liên tục giảm sở hữu. Theo báo cáo, bà Mai Huyền Trang đã bán ra 1,35 triệu cổ phiếu GTD trong phiên 3/4 để giảm sở hữu về mức hơn 5 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 54,15%).

Sau đó bà tiếp tục bán ra tổng cộng gần 2,98 triệu cổ phiếu GTD trong 2 phiên là ngày 7 và 8/4 để giảm sở hữu còn 2,06 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 22,13% vốn.

Ở chiều ngược lại, trong phiên giao dịch ngày 7/4/2026, CTCP Đầu tư Khoáng sản Yên Thủy đã mua vào hơn 1,4 triệu cổ phiếu GTD, qua đó sở hữu 5,47% vốn điều lệ của Giầy Thượng Đình.

Một tổ chức khác cũng mới trở thành cổ đông lớn tại Giầy Thượng Đình đó là CTCP An Quý Hưng Holding sau khi mua vào tổng cộng 1,8 triệu cổ phiếu GTD trong 2 phiên giao dịch ngày 3/4/2026 và 7/4/2026. Qua đó, công ty này tăng sở hữu từ 459.200 cổ phiếu (tỷ lệ 4,94%) lên mức 2,23 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 24%).

CTCP An Quý Hưng Holding mới được thành lập tháng 10/2025, đăng ký ngành nghề chính là tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, quyền sử dụng đất.

Doanh nghiệp có vốn điều lệ 500 tỷ đồng do ông Nguyễn Xuân Đông góp 79,2%; bà Đỗ Thị Thanh góp 19,2% và Tổng giám đốc Nguyễn Xuân Tùng (SN 1994) góp 1,6%.

Ông Nguyễn Xuân Đông được biết đến là Tổng Giám đốc của Vinaconex.

Theo tìm hiểu, tháng 11/2025, An Quý Hưng Holding trở thành cổ đông nắm 99,99% vốn tại Công ty TNHH An Quý Hưng. Tháng 11/2021, Công ty TNHH An Quý Hưng góp 99,92% vốn cùng các cá nhân là ông Đào Ngọc Thanh, ông Dương Văn Mậu, ông Nguyễn Xuân Đông và ông Nguyễn Hữu Tới thành lập CTCP Đầu tư Pacific Holdings.

Pacific Holdings hiện là cổ đông lớn nhất của Vinaconex.