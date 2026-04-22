ĐHCĐ VPBank: Kế hoạch lợi nhuận 2026 trên 41.300 tỷ đồng, tăng vốn điều lệ lên cao nhất hệ thống

Chiều ngày 22/4/2026, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank – mã chứng khoán: VPB) tổ chứcĐại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Theo báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội, VPBank có gần 7,94 tỷ cổ phần có quyền biểu quyết. Tại thời điểm khai mạc đại hội hôm nay, có 453 đại biểu có mặt, đại diện cho hơn 5 tỷ cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 63,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của ngân hàng. Đại hội đủ túc số để tiến hành.

Cổ đông làm thủ tục chekc in tại Đại hội

Lợi nhuận năm 2025 cao nhất trong lịch sử

Thay mặt Ban điều hành, Tổng giám đốc Nguyễn Đức Vinh báo cáo tại Đại hội kết quả kinh doanh năm 2025.

Theo đó, năm 2025, VPBank ghi nhận nhiều chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch.

Cụ thể, lợi nhuận trước thuế hợp nhất cao nhất lịch sử, đạt hơn 30.600 tỷ đồng, tăng 53% so với năm trước đó và hoàn thành 121% kế hoạch đã đề ra. Tổng tài sản hợp nhất VPBank đạt 1,26 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 36,4% so với đầu năm và hoàn thành 111% kế hoạch – trở thành ngân hàng tư nhân có tổng tài sản lớn nhất hệ thống.

Dư nợ tín dụng hợp nhất của VPBank tại thời điểm cuối năm 2025 đạt hơn 961.000 tỷ đồng. Trong đó, tín dụng của Ngân hàng riêng lẻ đạt 850.000 tỷ đồng, tăng 35% - tốc độ tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Bên cạnh đó, ﻿lãnh đạo VPBank cũng thừa nhận với cổ đông về những gì mà ngân hàng làm còn chưa được tốt. Chẳng hạn có lợi thế về huy động vốn nhưng chưa phải là ngân hàng có tỷ lệ CASA cao nhất; chi phí huy động vẫn ở mức cao; tốc độ tăng trưởng chưa tạo ra được sự đột phá trong lĩnh vực bán lẻ khi mảng doanh nghiệp tăng cao hơn (38-40%) so với mảng bán lẻ (25% - mặc dù mảng này vẫn cao hơn gấp rưỡi so với mức tăng chung trong ngành).

Toàn cảnh ĐHCĐ VPBank 2026

Dự kiến trả cổ tức tỷ lệ 31% trong năm nay

Với kết quả đạt được của năm 2025, tại đại hội 2026, Ngân hàng trình cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 bằng hình thức chia cổ tức cả tiền mặt lẫn cổ phiếu.

Cụ thể, ngân hàng sẽ trả tiền mặt với tỷ lệ 5%. Quy mô chi trả là 3.966 tỷ đồng. Thời điểm thực hiện dự kiến trong quý 2 – 3/2026.

Bên cạnh đó, ngân hàng sẽ phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 26,04% để tăng vốn điều lệ lên 100.000 tỷ đồng.

Mục tiêu 2026 lập kỷ lục mới, mở đầu cho chặng đường mới

Năm 2026, VPBank đặt mục tiêu tổng tài sản hợp nhất đạt 1,63 triệu tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2025. Tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá hợp nhật dự kiến tăng 40% lên hơn 1 triệu tỷ đồng. Dư nợ cấp tín dụng hợp nhất tăng 34% lên hơn 1,29 triệu tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu ngân hàng riêng lẻ kiểm soát dưới 2,5%.

Mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2026 của VPBank là 41.323 tỷ đồng, tăng 35%. Trong đó, ngân hàng riêng lẻ đặt mục tiêu lợi nhuận 34.240 tỷ đồng, tăng 30%. FE Credit kế hoạch lợi nhuận 1.179 tỷ đồng, tăng 93%. VPBankS kế hoạch lợi nhuận 6.453 tỷ đồng, tăng 44%. Công ty bảo hiểm OPES kế hoạch lợi nhuận 936 tỷ đồng, tăng 47%.

Hai đợt tăng vốn, trở thành ngân hàng có vốn điều lệ cao nhất hệ thống

Kế hoạch tăng vốn năm 2026 của VPBank được triển khai theo hai giai đoạn.

Trước hết, ngân hàng dự kiến phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ hơn 26%, nâng vốn điều lệ lên 100.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong khoảng quý II đến quý III năm nay, sau khi Hội đồng Quản trị hoàn tất các thủ tục phê duyệt với cơ quan chức năng.

Giai đoạn hai, theo tờ trình gửi tới cổ đông, VPBank dự kiến phát hành riêng lẻ hơn 624 triệu cổ phiếu cho một nhà đầu tư nước ngoài, nâng quy mô vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng. Đợt phát hành dự kiến thực hiện trong quý III - IV năm nay, nhằm nâng cao năng lực tài chính, quản trị, mở rộng quy mô hoạt động của VPBank. Toàn bộ số tiền thu được sẽ dành toàn bộ phục vụ cấp tín dụng cho khách hàng. Nhà đầu tư tham gia đợt phát hành có thể là nhà đầu tư chiến lược hiện tại của VPBank hoặc một tổ chức nước ngoài đáp ứng, tuân thủ đầy đủ năng lực tài chính, điều kiện tham gia.

Kết thúc phần báo cáo của Ban điều hành, ông Nguyễn Đức Vinh chia sẻ: Kế hoạch 2026 là điểm khởi đầu cho một chu kỳ mới - giai đoạn 5 năm hết sức quan trọng với VPBank. Trên cơ sở chiến lược đã đề ra, VPBank hoạch định mình là ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam, trở thành định chế tài chính hùng hậu, vững mạnh, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và thịnh vượng của quốc gia, cộng đồng.

18 tờ trình cần cổ đông thông qua

Ông Bùi Hải Quân, Phó chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo các nghị quyết để cổ đông thông qua tại Đại hội lần này. Theo ông Quân, có 18 nghị quyết cần thông qua, trong đó trọng tâm bao gồm: Báo cáo của Ban điều hành về KQKD 2025; Kế hoạch kinh doanh 2026 (với các mức tăng trưởng rất cao); Phương án phân phối lợi nhuận 2025 (chia cổ tức cả tiền mặt lẫn cổ phiếu); Phương án tăng vốn điều lệ 2026 (thông qua 2 giai đoạn); thành lập công ty bảo hiểm nhân thọ; Xin cấp phép một số hoạt động kinh doanh; Sửa đổi điều lệ của Ngân hàng để tuân thủ các quy định mới...

Hỏi đáp cổ đông:

Cổ đông hỏi Ban lãnh đạo VPBank đánh giá về tình hình lãi suất, huy động vốn, nợ xấu và NIM năm nay.

Ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng giám đốc trả lời: Tình hình thanh khoản trong quý 1 vừa qua trên thị trường tương đối căng thẳng, dẫn đến xu hướng tăng lãi suất huy động của hầu hết các ngân hàng. Hiện lãi suất huy động đang tăng cao nhất 3 năm qua ở các kỳ hạn . Việc tăng lãi suất đến từ một số nguyên nhân . Chúng tôi đánh giá xu hướng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong một thời gian ngắn nữa và giảm dần vào cuối quý 2 đầu quý 3 .

Trong cuộc họp của Tân Thống đốc với các ngân hàng mới đây đã thể hiện sự quyết tâm rất cao trong việc kiểm soát lãi suất. Tôi tin rằng sẽ kiểm soát được và duy trì lãi suất đi ngang, sau đó sẽ giảm và hỗ trợ cho giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ nền kinh tế . Với VPBank, chúng tôi áp dụng mức lãi suất khá cao . Chúng tôi xác định là mình ở nhóm cao thứ 2 trên thị trường do nhu cầu tín dụng cao và đó là nhu cầu cần thiết . Ban lãnh đạo chấp nhận rằng chi phí vốn cao lên để hỗ trợ tăng trưởng của ngân hàng . Chúng tôi tin tưởng rằng với mô hình hiện tại được điều chỉnh, cấu trúc lại thì sẽ có điều kiện giảm lãi suất . Như tuần qua VPBank đã điều chỉnh giảm lãi suất ở một số kỳ hạn và sẽ giảm tiếp trong thời gian tới .

Về tỷ lệ nợ xấu của VPBank năm qua là 2,03% . Việc nợ xấu có gia tăng trở lại không thì khẳng định là có nhưng trong tầm kiểm soát và tăng ở một số phân khúc, trong đó có các phân khúc bán lẻ khi mà ngân hàng đẩy mạnh hoạt động cho vay hộ kinh doanh, SME . Mục tiêu của ban lãnh đạo là duy trì nợ xấu dưới 2,5% trong năm nay .

Có cổ đông băn khoăn vì sao tỷ lệ nợ xấu VPBank cao hơn một số ngân hàng . Đây không phải là vấn đề mới mà nó nằm trong mô hình kinh doanh của VPBank hiện nay . VPBank có các phân khúc khách hàng phủ rộng, là một trong những ngân hàng phủ toàn bộ các phân khúc khách hàng .

Khái niệm SME thì rất nhiều nhưng các ngân hàng chủ yếu phục vụ nhóm giữa, còn VPBank phục vụ nhóm micro SME nhiều và cả nhóm các hộ kinh doanh . Độ rủi ro của nhóm SME cũng khác nhau. Việc VPBank phục vụ với các sứ mệnh phục vụ cộng đồng là nhiệm vụ, chủ trương của Nhà nước .

Khi đã quyết định tham gia vào các phân khúc như vậy — là ngân hàng cho vay tín chấp nhiều nhất, micro SME nhiều nhất, cho vay tiêu dùng nhiều nhất — thì không thể so với nợ xấu của các ngân hàng có phân khúc khách hàng lớn . Chúng tôi xác định từng phân khúc khác nhau sẽ có các tỷ lệ kiểm soát nợ xấu khác nhau, thậm chí tốt hơn đối thủ .

Về NIM, chúng tôi xác định NIM đi xuống do chi phí vốn tăng lên, hiện khoảng 4,53% so với 4,6% của năm ngoái và chúng tôi đánh giá sẽ xuống 4,4% trong năm nay – vẫn là cao nhất trong nhóm NHTM . Lý do vì sao vẫn cao là VPBank có dư địa cho vay tín chấp cao, tới hơn 100 nghìn tỷ ; độ rủi ro cao nhưng NIM cũng cao hơn .

Cổ đông hỏi: KQKD của VPBank rất tích cực nhưng vì sao giá cổ phiếu chưa bứt phá

Ông Ngô Chí Dũng, chủ tịch HĐQT: Điều này tôi cũng không trả lời được vì giá cổ phiếu do thị trường quyết định. Nhưng sớm muộn gì thị trường cũng nhận ra và cổ phiếu sẽ có những sự bứt phá.

(Tiếp tục cập nhật...)