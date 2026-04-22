Cập nhật KQKD ngân hàng chiều 22/4: Sacombank, Techcombank, LPBank,...

Sacombank

Tại ĐHĐCĐ sáng 22/4, lãnh đạo Sacombank cho biết, trong thời gian vừa rồi thanh khoản có những khó khăn, lãi suất huy động đầu vào tăng nên tổng tài sản ngân hàng không đạt như kỳ vọng, ở mức 861 nghìn tỷ, giảm 57 nghìn tỷ đồng. Tổng huy động của ngân hàng đạt 776.000 tỷ, giảm 60.000 tỷ đồng, trong đó huy động thị trường 1 giảm 18.000 tỷ đồng. Sacombank cố gắng cân đối nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng. Dư nợ tín dụng của Sacombank đạt gần 627.000 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế ngân hàng trong quý 1/2026 đạt 3.572 tỷ, tương đương 44% kế hoạch. Để đạt được con số này, ngân hàng đã cố gắng co kéo để tiết giảm chi phí hoạt động, vận hành tối ưu.

Techcombank

Techcombank báo lãi trước thuế quý 1/2026 đạt 8.869 tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ và là mức cao kỷ lục trong quý 1 từ trước đến nay. Với con số này, Techcombank là ngân hàng tư nhân có lãi cao nhất.

Thu nhập lãi thuần (NII) đạt 9,5 nghìn tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ. Mặc dù chi phí vốn gia tăng và cạnh tranh huy động kéo biên lãi thuần (NIM) trong quý giảm xuống 3,1% nhưng NIM trượt 12 tháng vẫn duy trì ổn định ở mức 3,7%. Mảng thu nhập từ hoạt động dịch vụ (NFI) đã thực sự bùng nổ khi thiết lập đỉnh cao lịch sử mới với 3,6 nghìn tỷ đồng.

Chi phí hoạt động ở mức 3,87 nghìn tỷ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ nhưng giảm 19,8% so với quý trước. Tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) được cải thiện xuống còn 28,3%. Trong khi đó, chi phí dự phòng ghi nhận 935,3 tỷ đồng, giảm 14,2% so với cùng kỳ.

Tổng tài sản ngân hàng chạm ngưỡng 1,19 triệu tỷ đồng. Trong hạn mức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cấp phép, Techcombank đã “xoay trục” danh mục khi giảm tỷ trọng dư nợ bất động sản xuống dưới ngưỡng 30% (đạt 28,9%).

Về chất lượng tài sản, tỷ lệ nợ xấu ngân hàng duy trì ngưỡng 1,16%, tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu là 129,3%.

MB

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên sáng 18/4, lãnh đạo ngân hàng MB đã hé lộ một số kết quả kinh doanh đạt được trong quý 1/2026.

Cụ thể, tín dụng trong quý 1/2026 của MB tăng 3,3%, đạt 1,146 triệu tỷ đồng. Huy động vốn tăng 0,73%, đạt 1,07 triệu tỷ đồng. Doanh thu của ngân hàng và các công ty thành viên đạt 22.822 tỷ đồng, tăng 21,5% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của MB đạt 9.500 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ. Trong đó, lợi nhuận riêng ngân hàng là 8.866 tỷ đồng, tăng 15,3%. Quy mô khách hàng tăng thêm 1,2 triệu trong quý 1 lên 36,2 triệu khách hàng.

ACB

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, lãnh đạo ngân hàng cho biết lợi nhuận trước thuế quý 1 của ACB đạt 5.400 tỷ đồng, tăng 56% so với quý trước và tăng 17% so với cùng kỳ. Nguyên nhân do quý trước phải tăng trích lập dự phòng cuối năm nên làm cho lợi nhuận thấp hơn và dẫn đến mức tăng gấp rưỡi. Còn so với cùng kỳ, lợi nhuận tăng 17% là hợp lý. Tín dụng của ACB tăng khoảng 3,2% và huy động vốn tăng khoảng 1%. Nhìn chung, ngân hàng đã hoàn thành 24% kế hoạch lợi nhuận của cả năm.

Nam A Bank

Nam A Bank ghi nhận lợi nhuận trước thuế qusy 1/2026 đạt hơn 1.620 tỷ đồng, tăng trưởng 32,5% so với cùng kỳ năm 2025. ROE đạt 21,5%, tăng mạnh so với mức 19,3% cùng kỳ, ROA duy trì đà tăng lên mức 1,3%. Mức lợi nhuận vẫn tăng trưởng mạnh đến từ việc Ngân hàng đã chủ động đa dạng hóa nguồn thu, giảm bớt sự phụ thuộc vào tín dụng truyền thống và nâng cao hiệu quả hoạt động tổng thể.

Cụ thể, lợi nhuận từ dịch vụ đạt 147 tỷ đồng duy trì mức tăng trưởng 16%. Lợi nhuận kinh doanh giấy tờ có giá đạt 90 tỷ đồng, với mức tăng gấp 4,6 lần so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 31/03/2026, Nam A Bank ghi nhận tổng tài sản ở mức gần 410.000 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ. Tổng tiền gửi từ tổ chức kinh tế, cá nhân và phát hành GTCG đạt hơn 217.000 tỷ đồng, đạt mức tăng trưởng hơn 7,2% so với cùng kỳ. Về hoạt động tín dụng, Nam A Bank đạt hơn 201.000 tỷ đồng, tăng trưởng 13,1% so với cùng kỳ năm 2025.

VPBank

VPBank ghi nhận quy mô tín dụng hợp nhất đạt 1,06 triệu tỷ đồng, tăng 10,2% so với cuối năm 2025. Trong đó, tín dụng tại ngân hàng mẹ đạt 941.000 tỷ đồng, tăng 10,7%.

tổng tài sản hợp nhất của VPBank đi lên 9%, đạt hơn 1,37 triệu tỷ đồng.

Quy mô tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá hợp nhất đạt gần 822.000 tỷ đồng, tăng 11,8% so với cuối 2025, với đóng góp chủ đạo từ ngân hàng mẹ.

Tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) ở mức 82,7%, trong khi tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn là 28,3%, tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Tổng thu nhập hoạt động (TOI) hợp nhất hơn 19.900 tỷ đồng, tăng trưởng 26,3% so với cùng kỳ năm trước; ngân hàng mẹ đóng góp 15.162 tỷ đồng, tăng 33,8%.

Sau ba tháng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VPBank đạt hơn 7.900 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành gần 20% kế hoạch cả năm. Ngân hàng mẹ ghi nhận lợi nhuận 7.383 tỷ đồng, tăng 49,4%.

LPBank

LPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 1/2026 ở mức 2.826 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ. Tính đến ngày 31/03/2026, dư nợ cho vay khách hàng đạt 403.026 tỷ đồng, tăng 2,9% so với cuối năm 2025 và tăng 14,4% so với cùng kỳ. Ở chiều nguồn vốn, huy động thị trường 1 đạt 409.657 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cuối năm 2025 và tăng 17,9% so với cùng kỳ.

Theo báo cáo, tổng thu nhập hoạt động trong quý 1/2026 của LPBank đạt 5.154 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 3.878 tỷ đồng, tăng 18%.

Đáng chú ý, LPBank đẩy mạnh chi phí dự phòng trong quý 1 lên 774 tỷ đồng, tăng gần 3,9 lần so với cùng kỳ. Theo ngân hàng, động thái này phản ánh định hướng thận trọng trong quản trị rủi ro, khi ngân hàng chủ động tăng cường bộ đệm dự phòng nhằm củng cố chất lượng tài sản và nâng cao khả năng chống chịu trước các biến động của môi trường kinh doanh.

PGBank

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của PGBank đạt 86.711 tỷ đồng. Huy động vốn thị trường 1 đạt 47.035 tỷ đồng. Thu thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 609 tỷ đồng, tăng 20,4% so với cùng kỳ Quý I/2025. Lợi nhuận trước thuế đạt 275,7 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 96 tỷ đồng của cùng kỳ Quý I/2025 (tương đương tăng gần 3 lần), hoàn thành gần 20% kế hoạch năm 2026.

VietABank

Trong 3 tháng đầu năm, hoạt động kinh doanh của VietABank ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt gần 676 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 508 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước.