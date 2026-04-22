Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2025: Dấu mốc chuyển mình của SACOMBANK

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2025 của SACOMBANK

Với tỷ lệ đồng thuận cao, Đại hội đã thông qua nhiều nghị quyết có ý nghĩa chiến lược trên cả ba trụ cột: Hiệu quả hoạt động, Định vị thương hiệu và Kiện toàn bộ máy quản trị, đánh dấu bước chuyển mình có chủ đích của Ngân hàng trong giai đoạn phát triển mới.

Các mục tiêu trọng yếu trong năm 2026

Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với định hướng tăng trưởng an toàn, hiệu quả và bền vững, lấy chất lượng tài sản làm trọng tâm. Theo kế hoạch, tổng tài sản đến 31/12/2026 dự kiến đạt 1.010.300 tỷ đồng (tăng 10%), tổng huy động đạt 921.300 tỷ đồng (tăng 10%), dư nợ tín dụng đạt 699.400 tỷ đồng (tăng 12% hoặc theo hạn mức được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt) và lợi nhuận trước thuế mục tiêu đạt 8.100 tỷ đồng (tăng 6% so với năm trước). Bên cạnh lộ trình tăng trưởng, SACOMBANK đặt mục tiêu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu nội bảng dưới 4,5%. Các mục tiêu trên được đánh giá là phù hợp với tình hình nội tại, phản ánh cam kết phát triển một cách thực chất và bền vững.

Đoàn chủ tọa Đại hội

Tái định vị thương hiệu và kiện toàn bộ máy lãnh đạo

Cùng với các định hướng tài chính, Đại hội đã thông qua việc đổi tên Ngân hàng từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sai Gon Thuong Tin Joint Stock Commercial Bank) thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Saigon Treasure Commercial Joint Stock Bank) . Tên viết tắt của Ngân hàng cũng được định dạng lại từ Sacombank thành SACOMBANK với đường nét dứt khoát, mạnh mẽ và dễ ghi nhớ. Đây không đơn thuần là thay đổi nhận diện thương hiệu, mà còn thể hiện định hướng hoạt động mới, hiện đại hơn, linh hoạt hơn và gần gũi hơn với khách hàng trong bối cảnh ngành tài chính đang chuyển đổi mạnh mẽ. Song song đó, Đại hội cũng thống nhất chủ trương chuyển trụ sở chính sang một địa điểm khác trên lãnh thổ Việt Nam, nhằm đáp ứng quy mô hoạt động mới và tầm nhìn trung, dài hạn, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai toàn bộ thủ tục pháp lý liên quan.

Cổ đông SACOMBANK tham gia biểu quyết tại Đại hội

Quan trọng hơn hết, dựa trên danh sách đề cử, Đại hội đã thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2026 đối với ông Nguyễn Đức Thụy.

Ông Nguyễn Đức Thụy (1976) là nhà quản trị có nhiều năm kinh nghiệm tại các doanh nghiệp đa lĩnh vực. Ông là nhân tố quen thuộc của SACOMBANK khi trở thành Quyền Tổng giám đốc tại Ngân hàng vào cuối năm 2025 và được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc từ tháng 3/2026. Chỉ trong vài tháng gia nhập SACOMBANK, ông Thụy đã quyết liệt triển khai các chương trình tái cấu trúc, tinh gọn bộ máy, xây dựng nền tảng quản trị hiện đại và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Việc kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao đặc biệt cần thiết trong bối cảnh SACOMBANK đang đồng thời triển khai nhiều chiến lược lớn về tái cấu trúc tổ chức, chuyển đổi mô hình hoạt động và mở rộng hệ sinh thái sản phẩm - dịch vụ. Thành viên bầu bổ sung được kỳ vọng mang lại kinh nghiệm thực tiễn và tầm nhìn chiến lược, dẫn dắt Ngân hàng triển khai hiệu quả các mục tiêu Đại hội đã phê duyệt.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 của SACOMBANK khép lại với tâm thế của một ngân hàng đang chuyển mình có mục tiêu và định hướng rõ ràng. Sự chuyển mình này không chỉ giới hạn ở hình ảnh thương hiệu mà còn ở tư duy quản trị lẫn tinh thần và phong thái làm việc hăng say, năng động. Với nền tảng đã được tôi luyện qua nhiều năm kết hợp với động lực phát triển mới, SACOMBANK được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố vị thế hàng đầu trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, tạo ra giá trị bền vững, tối đa lợi ích cho cổ đông, khách hàng, đối tác và cộng đồng.