4.000 người đăng ký tham gia Đại hội thường niên SHB, cổ đông không tham dự trực tiếp vẫn được nhận tiền qua tài khoản

Mùa đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ngân hàng năm 2026 đang bước vào cao điểm với hàng loạt nhà băng đồng loạt tổ chức họp trong tuần cuối tháng 4. Trong bối cảnh đó, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) gây chú ý khi ghi nhận số lượng cổ đông đăng ký tham dự ở mức rất lớn, thuộc nhóm cao nhất hệ thống.

Theo thông tin từ ngân hàng gửi tới cổ đông, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của SHB dự kiến có khoảng 4.000 cổ đông tham dự . Đây là con số đáng chú ý nếu đặt trong tương quan với quy mô các đại hội ngân hàng gần đây, vốn thường chỉ vài trăm đến hơn một nghìn người tham dự trực tiếp.

Với lượng cổ đông khổng lồ, sáng nay, SHB đã gửi tin nhắn tới các cổ đông của nhà băng này và nói rõ, nếu cổ đông không thể tham dự trực tiếp được vì lý do khách quan thì SHB vẫn sẽ gửi đầy đủ tài liệu và quà tới cổ đông thông qua thông tin cổ đông đã đăng ký (số tài khoản, tên ngân hàng).

Một nguồn tin của chúng tôi cho biết, Quà mà SHB gửi cổ đông vẫn là tiền mặt như mọi năm.

Tin nhắn SHB gửi tới các cổ đông

Đại hội năm nay của SHB diễn ra vào chiều ngày 22/4 tại Hà Nội, sau khi ngân hàng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự từ giữa tháng 3. Với quy mô cổ đông lớn, ngân hàng cũng cho biết sẽ gửi đầy đủ tài liệu và quà tặng tới những cổ đông không thể tham dự trực tiếp, đồng thời đề nghị cập nhật thông tin để đảm bảo quyền lợi.

Số lượng cổ đông tham dự “khủng” phần nào phản ánh sức hút của kỳ đại hội năm nay, trong bối cảnh SHB trình nhiều nội dung quan trọng. Theo tài liệu công bố, ngân hàng dự kiến trình phương án chia cổ tức năm 2025 tổng tỷ lệ 16% , trong đó 6% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu . Đây là một trong số ít ngân hàng vẫn duy trì chi trả cổ tức tiền mặt trong mùa đại hội năm nay.

Không chỉ dừng ở cổ tức, SHB còn lên kế hoạch tăng vốn mạnh mẽ thông qua phát hành cổ phiếu, hướng tới nâng vốn điều lệ lên gần 60.000 tỷ đồng trong thời gian tới. Đồng thời, ngân hàng cũng đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số và nâng cao chất lượng dư nợ, cho thấy tham vọng mở rộng quy mô đi kèm với phát triển bền vững an toàn hiệu quả.

Thực tế, các kỳ đại hội của SHB trong những năm gần đây vốn đã thu hút đông đảo cổ đông tham dự, một phần nhờ chính sách quà tặng trực tiếp tại đại hội. Tuy nhiên, con số dự kiến lên tới khoảng 4.000 người trong năm 2026 vẫn là mức cao hiếm thấy, cho thấy mức độ quan tâm lớn của nhà đầu tư đối với chiến lược phát triển và chính sách cổ tức của ngân hàng.

Trong bức tranh chung của ngành, khi nhiều ngân hàng bước vào giai đoạn tái cân bằng giữa tăng trưởng và an toàn vốn, các kỳ ĐHĐCĐ năm 2026 không chỉ là nơi thông qua kế hoạch kinh doanh mà còn trở thành điểm “nóng” thu hút cổ đông. Với SHB, quy mô tham dự lớn kỷ lục đang cho thấy kỳ vọng ngày càng cao của nhà đầu tư vào chặng đường tăng trưởng tiếp theo của ngân hàng này.