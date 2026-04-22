Giá vàng SJC, vàng nhẫn sáng ngày 22/4

Cập nhật đầu giờ sáng 22/4, giá vàng trong nước ổn định so với kết phiên trước.

Vàng miếng tại SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý cùng niêm yết ở mức 168,1 - 170,6 triệu đồng/lượng; riêng Mi Hồng giao dịch 168,3 - 170 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC niêm yết 167,9 - 170,4 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI và Phú Quý cùng ở mức 167,6 - 170,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm trong phiên thứ Ba khi đồng USD mạnh lên và lợi suất tăng gây áp lực lên giá, trong khi nhà đầu tư chờ đợi kết quả các cuộc đàm phán thăm dò giữa Mỹ và Iran cũng như phiên điều trần xác nhận ông Kevin Warsh – ứng viên Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Giá vàng giao có thời điểm ngay giảm 2,2% xuống còn 4.712,04 USD/ounce, mức thấp nhất trong hơn một tuần.

Đồng USD tăng 0,2% so với các đồng tiền khác, khiến vàng định giá bằng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với người nắm giữ các đồng tiền khác, trong khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn cũng tăng.

“Lợi suất và đồng USD mạnh hơn đang gây áp lực lên giá vàng, cùng với hàng loạt tin tức và tín hiệu trái chiều liên quan đến tình hình Iran, khiến giá năng lượng tăng lên và tạo thêm áp lực lên kim loại,” ông Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cấp cao tại RJO Futures, cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hôm thứ Ba rằng ông không muốn gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran sắp hết hiệu lực và quân đội Mỹ “sẵn sàng hành động” nếu các cuộc đàm phán thất bại, điều này đã đẩy giá dầu thô tăng hơn 3%.

Đà tăng của giá dầu kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự chống Iran vào ngày 28/2 đã làm dấy lên lo ngại lạm phát gia tăng, qua đó làm suy giảm kỳ vọng cắt giảm lãi suất.

Dù vàng thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng tài sản không sinh lãi này lại chịu bất lợi khi lãi suất ở mức cao.

Trong khi đó, nhà đầu tư cũng tập trung vào phiên điều trần của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ liên quan đến việc phê chuẩn cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh làm Chủ tịch Fed.

Ông Warsh kêu gọi “thay đổi chế độ” tại ngân hàng trung ương Mỹ, bao gồm cách tiếp cận mới để kiểm soát lạm phát và cải tổ cách truyền thông, có thể khiến các quan chức Fed hạn chế đưa ra quá nhiều tín hiệu về định hướng chính sách tiền tệ.

“Các nhà giao dịch sẽ theo dõi rất sát những phát biểu của ông Warsh. Với phiên điều trần này, có thể kỳ vọng biến động thị trường sẽ tăng mạnh,” ông Haberkorn nói thêm.