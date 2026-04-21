Người mua, bán ngoại tệ sẽ bị tịch thu số tiền nếu thực hiện hành vi sau

Mạnh Đức | 21-04-2026 - 20:00 PM | Smart Money

Theo quy định có hiệu lực từ ngày 9/2/2026, cá nhân thực hiện hành vi mua, bán ngoại tệ không đúng quy định của pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm, với mức phạt lên tới 100 triệu đồng, kèm theo hình thức tịch thu toàn bộ số ngoại tệ vi phạm.

Ngày 25/12/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định 340/2025/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 09 tháng 02 năm 2026.

Theo Nghị định 340/2025/NĐ-CP, cá nhân thực hiện hành vi mua, bán ngoại tệ không đúng quy định của pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm, với mức phạt tăng dần theo giá trị giao dịch, đồng thời có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật vi phạm.

Cụ thể, trường hợp cá nhân mua, bán ngoại tệ với nhau hoặc mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ mà giá trị giao dịch dưới 1.000 USD (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương), hoặc thanh toán hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ dưới 1.000 USD không đúng quy định, sẽ bị phạt cảnh cáo.

Đối với các giao dịch có giá trị từ 1.000 USD đến dưới 10.000 USD, cá nhân mua, bán ngoại tệ trái quy định có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Mức phạt này cũng áp dụng trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần đối với các giao dịch có giá trị dưới 1.000 USD.

Khi giá trị mua, bán ngoại tệ từ 10.000 USD đến dưới 100.000 USD, mức phạt tiền được nâng lên từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng. Ngoài ra, hành vi thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ trong cùng ngưỡng giá trị không đúng quy định của pháp luật cũng bị xử phạt ở mức này.

Trường hợp vi phạm nghiêm trọng hơn, với giá trị mua, bán ngoại tệ từ 100.000 USD trở lên, cá nhân vi phạm có thể bị phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Mức xử phạt tương tự cũng áp dụng đối với hành vi thanh toán hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ từ 100.000 USD trở lên không đúng quy định.

Bên cạnh hình thức phạt tiền, các hành vi vi phạm nêu trên còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu ngoại tệ hoặc đồng Việt Nam trong những trường hợp cụ thể. Theo đó, ngoại tệ hoặc đồng Việt Nam liên quan đến hành vi vi phạm sẽ bị tịch thu khi cá nhân mua, bán ngoại tệ giữa các cá nhân với nhau hoặc tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ có giá trị từ 1.000 USD trở lên; khi thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ không đúng quy định với giá trị từ 10.000 USD trở lên;...

Mạnh Đức

Nhịp sống Thị trường

Công ty bảo hiểm khuyến cáo người mua loại bảo hiểm này kiểm tra lại ngay hợp đồng

Đại diện Vietcombank kể chuyện nghề thu hồi nợ: Từng bị khách hàng cầm dao rựa chặn cổng, không cho kê biên tài sản, cách hoá giải sau đó gây bất ngờ

Lời khuyên tới người muốn gửi tiết kiệm ngân hàng lãi suất cao

19:55 , 21/04/2026
Tiền cho bạn bè vay: Sao đòi lại mà vẫn giữ được mối quan hệ?

19:00 , 21/04/2026
Công an cảnh báo khẩn về số tài khoản 100256947 tại Eximbank: Một người đàn ông mất hơn 180 triệu sau khi chuyển tiền

16:26 , 21/04/2026
Phong tỏa tài khoản vĩnh viễn nếu rút tiền mặt trong trường hợp sau

09:47 , 21/04/2026

