Lời khuyên tới người muốn gửi tiết kiệm ngân hàng lãi suất cao

Thời gian gần đây, tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới vỏ bọc "gửi tiết kiệm online lãi suất cao" hay "đầu tư tài chính siêu lợi nhuận" đang diễn biến hết sức phức tạp. Phương thức hoạt động của các đối tượng tội phạm ngày càng trở nên bài bản và tinh vi hơn. Chúng lập ra những kịch bản hoàn hảo, kết hợp cả việc phát tán tài liệu giả mạo lẫn thao túng tâm lý trên các mạng xã hội, khiến không ít người nhẹ dạ cả tin phải "ăn trái đắng".

Các ngân hàng cũng như cơ quan công an cũng đã đưa ra hàng loạt cảnh báo trong thời gian qua về vấn đề này.

Nhận diện thủ đoạn

Hiện nay, các kịch bản lừa đảo được dàn dựng vô cùng bài bản và chuyên nghiệp. Kẻ gian tiếp cận nạn nhân thông qua nhiều kênh khác nhau: từ việc phát tán tờ rơi, poster mang màu sắc, logo giả mạo ngân hàng, cho đến việc lôi kéo người dân tham gia các hội nhóm "đầu tư tài chính", "tiết kiệm online" trên Telegram, Zalo.

Điểm chung của các cạm bẫy này là những lời chào mời mức lãi suất cao bất thường (thường từ 8-9%/năm hoặc cao hơn gấp nhiều lần mức niêm yết của các ngân hàng), đi kèm cam kết "không rủi ro".

Khi khách hàng sập bẫy, tò mò quét các mã QR giả mạo hoặc truy cập vào đường link lạ, họ sẽ bị dẫn đến các website lừa đảo. Tại đây, các đối tượng giả danh là "nhân viên ngân hàng" hoặc "chuyên viên tư vấn tài chính" sẽ liên tục gọi điện, thao túng tâm lý. Chúng hối thúc nạn nhân chuyển tiền để "nâng cấp gói lãi suất", "giữ suất ưu đãi", hoặc dụ dỗ khách hàng cung cấp các thông tin bảo mật tối quan trọng như mã OTP, mật khẩu, thông tin thẻ ngân hàng.

Hậu quả là ngay sau khi nạn nhân làm theo, toàn bộ số tiền trong tài khoản sẽ bị bòn rút sạch. Các đối tượng cũng lập tức cắt đứt liên lạc, xóa dấu vết, khiến người dân rơi vào cảnh "tiền mất tật mang".

Lời khuyên cho người gửi tiền

Xóa bỏ tâm lý ham "lãi suất ảo": Đặc biệt cảnh giác với những lời mời chào lãi suất cao bất thường, vượt xa mặt bằng chung của thị trường. Cần nhớ rằng, không có khoản đầu tư nào lợi nhuận cao mà lại "chắc thắng 100%" hay "không rủi ro".

Nguyên tắc "3 Không" trong bảo mật: 1. Không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là công an hay nhân viên ngân hàng. 2. Không quét các mã QR lạ, không truy cập đường link trôi nổi trên mạng xã hội. 3. Không tham gia các hội nhóm kêu gọi gửi tiền, đầu tư chưa được cấp phép; không chuyển tiền cho cá nhân/tổ chức không rõ pháp nhân.

Chỉ giao dịch qua kênh chính thống: Mọi thông tin về chương trình ưu đãi, lãi suất cần được đối chiếu, kiểm chứng trực tiếp tại website chính thức của ngân hàng hoặc các trang mạng xã hội có tích xanh (dấu xác nhận chính chủ).

Tuyên truyền cho người thân: Chủ động cập nhật kiến thức, nhắc nhở các thành viên trong gia đình, đặc biệt là người cao tuổi và thanh thiếu niên – những người dễ trở thành đích ngắm của tội phạm mạng.