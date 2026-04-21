Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trường hợp chuyển tiền, chuyển khoản có thay đổi lớn mà hàng triệu người cần biết

Theo Khả Văn | 21-04-2026 - 09:22 AM | Smart Money

Ngân hàng Nhà nước đang triển khai hàng loạt biện pháp quyết liệt để kiểm soát dòng tiền lớn. Theo đó, tính năng tự động chia nhỏ lệnh chuyển tiền nhanh sẽ bị chặn từ 21/4, cùng với đó là quy định bắt buộc báo cáo giao dịch có hiệu lực từ đầu tháng 11/2025.

Động thái siết chặt dòng tiền giá trị lớn của cơ quan quản lý không chỉ dừng lại ở yêu cầu khai báo mà còn tác động trực tiếp đến thói quen giao dịch hàng ngày của người dân. Căn cứ theo Thông tư 40/2024 và các văn bản liên quan, kể từ ngày 21/4 tới đây, các giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên sẽ chính thức không còn được tự động chia nhỏ để xử lý qua hệ thống chuyển tiền nhanh Napas 24/7. Thay vào đó, mọi giao dịch vượt ngưỡng sẽ bị đẩy sang luồng chuyển khoản thường với thời gian xử lý lâu hơn, tuân thủ đúng quy định hiện hành.

Trên thực tế, hệ thống Napas từ lâu đã áp dụng hạn mức tối đa dưới 500 triệu đồng cho mỗi giao dịch nhanh. Trước đây, nhằm chiều lòng khách hàng và rút ngắn thời gian chờ đợi, nhiều ngân hàng đã lập trình tính năng "tự động chia nhỏ lệnh". Khi người dùng nhập số tiền trên 500 triệu đồng, hệ thống ngân hàng sẽ ngầm tự tách thành nhiều món nhỏ để lách qua khe cửa Napas 24/7, giúp tiền nổi ngay lập tức dù là giữa đêm hay ngày nghỉ. Tuy nhiên, với lệnh siết chặt mới nhất, tính năng này bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Giờ đây, nếu muốn tiền đến tay người nhận ngay lập tức, khách hàng buộc phải tự thao tác thủ công, chủ động tạo nhiều lệnh chuyển tiền riêng biệt sao cho mỗi lệnh đều dưới 500 triệu đồng. Giới chuyên môn đánh giá đây là bước đi kỹ thuật cần thiết nhằm tăng cường kiểm soát rủi ro và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt.

Sự đồng bộ trong công tác kiểm soát rủi ro còn được thể hiện rõ qua Thông tư 27/2025/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 1/11/2025. Theo đó, mọi tổ chức tài chính bắt buộc phải thu thập thông tin và gửi báo cáo điện tử đến Cục Phòng, chống rửa tiền đối với các giao dịch chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng trở lên. Đối với các giao dịch quốc tế, hạn mức phải khai báo được áp dụng từ mức 1.000 USD hoặc ngoại tệ tương đương.

Để thực hiện quy định này, các báo cáo giao dịch sẽ phải kê khai cực kỳ chi tiết. Đối với khách hàng cá nhân, thông tin bắt buộc bao gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, số căn cước công dân hoặc hộ chiếu, địa chỉ cư trú và quốc tịch. Nếu là khách hàng tổ chức, hệ thống sẽ ghi nhận tên giao dịch, địa chỉ, giấy phép thành lập và mã số thuế. Bên cạnh đó, các chi tiết liên quan đến loại ngoại tệ, mục đích và nội dung chuyển tiền cũng phải được thể hiện rõ ràng để cơ quan chức năng dễ dàng theo dõi.

Tuy nhiên, quy định mới cũng mở ra những ngoại lệ thiết thực nhằm không làm gián đoạn các hoạt động kinh tế thông thường. Các giao dịch phát sinh từ việc thanh toán hàng hóa, dịch vụ thông qua thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc thẻ trả trước sẽ được miễn trừ nghĩa vụ khai báo. Tương tự, các giao dịch chuyển tiền nội bộ hoặc thanh toán giữa các tổ chức tài chính với nhau cũng không nằm trong diện phải gửi báo cáo.

Theo Khả Văn

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên