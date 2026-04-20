Thị trường tiền số hôm nay, 20-4: Bitcoin đứng trước thời khắc then chốt

Tối 20-4, thị trường tiền số đồng loạt giảm. Dữ liệu từ OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin giảm hơn 1%, xuống còn 75.100 USD. Nhiều đồng tiền lớn khác như Ethereum, XRP và Solana cũng mất trên 1%, trong khi BNB giảm nhẹ 0,05%, về mức 624 USD.

Theo Cointelegraph, phía trước của Bitcoin đang là hàng loạt ngưỡng cản đáng chú ý. Gần nhất là vùng 78.400 USD, được xem là đường xu hướng quan trọng trong trung hạn.

Nhà phân tích Rekt Capital cho biết việc Bitcoin chưa thể vượt qua vùng này có thể khiến giá quay lại kiểm tra mốc 73.000 USD. Tuy nhiên, nếu giữ vững được vùng giá này, xu hướng phục hồi có thể được xác nhận.

Ở góc nhìn thận trọng, nhà giao dịch CrypNuevo cho rằng Bitcoin có thể tiếp tục dao động trong biên độ rộng, với vùng trên 80.000 USD là ngưỡng khó vượt trong ngắn hạn. Dù vậy, nếu căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt, dư địa tăng giá vẫn còn.

Bitcoin giao dịch tạ 75.104 USD Nguồn: OKX

Trong khi đó, Michaël van de Poppe tỏ ra lạc quan hơn khi dự báo Bitcoin có thể sớm tăng trở lại, nhờ lực hồi phục đầu tuần và khả năng lấp khoảng trống giá phía trên.

Cùng quan điểm, nền tảng phân tích Decode nhấn mạnh mốc 81.000 USD là ngưỡng then chốt. Đây không chỉ là vùng cản mạnh mà còn là mức giá trung bình của các tổ chức lớn tham gia thị trường.

Dữ liệu từ CryptoQuant cho thấy nhiều nhà đầu tư ngắn hạn hiện vẫn ở trạng thái hòa vốn hoặc thua lỗ nhẹ. Nếu giá cải thiện và nhóm này quay lại có lãi, dòng tiền có thể được thúc đẩy mạnh hơn, hỗ trợ thị trường.

Về yếu tố vĩ mô, thị trường tuần này không có nhiều dữ liệu kinh tế đáng chú ý, nhưng lại nhạy cảm với diễn biến tại Trung Đông. Giá dầu đã tăng trở lại sau khi các nỗ lực hòa giải gặp khó khăn, làm dấy lên lo ngại lạm phát gia tăng.

Điều này có thể gây áp lực lên các tài sản rủi ro như tiền số. Thị trường chứng khoán Mỹ cũng bắt đầu chững lại sau giai đoạn tăng nóng.

Dù vậy, điểm tích cực là dòng tiền từ các quỹ đầu tư Bitcoin đang quay trở lại. Theo CryptoQuant, lượng vốn đổ vào các quỹ trong những ngày gần đây tăng mạnh, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư tổ chức đang dần cải thiện.