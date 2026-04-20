Công an cảnh báo: Cài đặt ứng dụng này có thể bị rút hết tiền trong tài khoản ngân hàng

Thời gian gần đây, lợi dụng thời điểm chính sách thuế thay đổi liên quan đến việc đóng thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các hộ kinh doanh, nhiều đối tượng đã giả mạo văn bản và giả mạo công chức, các ứng dụng kê khai thuế để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp, tổ chức và người dân với thủ đoạn ngày càng tinh vi, chuyên nghiệp. Tuy đã được các cơ quan ban ngành chức năng thường xuyên tuyên truyền, khuyến khích người dân đề cao cảnh giác, tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng thường sử dụng thủ đoạn gọi điện từ số máy lạ, sử dụng giọng nói nghiêm trọng, tạo cảm giác uy quyền tự xưng là cán bộ của Tổng cục Thuế, Sở Tài chính hoặc Cảnh sát kinh tế để thông báo nạn nhân đang bị điều tra do trốn thuế, sai phạm hóa đơn.... hoặc giả mạo văn bản như giấy mời, thông báo, quyết định cưỡng chế nợ thuế nhắn tin qua mạng xã hội tung tin đe dọa như “Hồ sơ của bạn đã chuyển sang cơ quan điều tra”, “Bạn sẽ bị xử phạt hành chính hoặc hình sự nếu không hợp tác”... nhằm gây tâm lí hoang mang.

Khi đã tạo được lòng tin hoặc sự sợ hãi, các đối tượng yêu cầu nạn nhân cài đặt các ứng dụng giả mạo như “Kê khai thuế điện tử”, “Tra cứu hóa đơn điện tử”, “Hỗ trợ nộp phạt hành chính trực tuyến”.... để yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân.

Thực chất đây là phần mềm gián điệp có thể ghi lại thao tác bàn phím, truy cập camera/micro, đọc tin nhắn và mã OTP ngân hàng. Sau khi cài đặt, nạn nhân được yêu cầu đăng nhập tài khoản ngân hàng, cung cấp mã OTP để “xác minh thuế”. Tội phạm từ xa sẽ kiểm soát thiết bị, rút toàn bộ tiền rồi nhanh chóng xóa ứng dụng, chặn liên lạc để xóa dấu vết.

Các đối tượng lừa đảo thường sử dụng giọng nói nghiêm trọng và dùng quyền uy giả danh cán bộ thuế để đe dọa người dân. Ảnh minh họa.

Cơ quan thuế khuyến cáo: Cơ quan thuế không yêu cầu truy cập đường link lạ hay cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc. Hiện nay, ứng dụng hỗ trợ thuế duy nhất trên di động là eTaxMobile, được tải từ App Store hoặc Google Play.

Để tránh rơi vào các chiêu trò giả mạo ứng dụng lừa đảo, Phòng An ninh điều tra khuyến cáo một số giải pháp sau:

1. Tải ứng dụng từ nguồn tin cậy: Luôn tải ứng dụng từ các cửa hàng chính thức như Google Play (cho Android) và App Store (cho iOS).

2. Xem đánh giá và đánh giá của người dùng: Đọc các đánh giá của người dùng trước khi tải ứng dụng.

3. Kiểm tra thông tin tác giả: Đảm bảo rằng nhà phát triển là một tổ chức, doanh nghiệp hoặc cơ quan chính thức.

4. Đánh giá các quyền truy cập yêu cầu: Đọc và xem xét các quyền truy cập mà ứng dụng yêu cầu khi cài đặt.

5. Cẩn trọng với thông báo và yêu cầu bất thường: Hãy cảnh giác với các thông báo và yêu cầu không thường và không cung cấp thông tin cá nhân hay tài khoản quan trọng.

6. Cập nhật phần mềm: Đảm bảo rằng thiết bị và ứng dụng của bạn luôn được cập nhật phiên bản mới nhất.

7. Sử dụng phần mềm diệt virus và bảo mật: Cài đặt và duy trì một phần mềm diệt virus và bảo mật tin cậy trên thiết bị của bạn.

8. Đọc và tìm hiểu trước khi cài đặt: Tìm hiểu về chức năng, tính năng và nguồn gốc của ứng dụng.

9. Kiểm tra URL và đường dẫn: Chú ý đến các biểu tượng và ký tự sai có thể chỉ ra sự giả mạo. Tránh nhấp vào các liên kết không đáng tin cậy hoặc không rõ nguồn gốc.

10. Báo cáo ứng dụng giả mạo: Nếu bạn phát hiện một ứng dụng giả mạo hoặc có nghi ngờ về tính đáng tin cậy của một ứng dụng, hãy báo cáo cho cửa hàng ứng dụng hoặc tổ chức liên quan.