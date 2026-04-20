Hạn chót hộ kinh doanh phải thông báo số tài khoản, ví điện tử

Theo đó, hộ, cá nhân kinh doanh đang hoạt động, đã nộp thuế theo phương pháp khoán hoặc phương pháp kê khai trong năm 2025, có doanh thu từ 500 triệu đồng trở xuống, có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thuế tất cả các số tài khoản, số hiệu ví điện tử mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán liên quan đến sản xuất, kinh doanh.

Trước đó, Thông tư 25 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định về số hiệu tài khoản thanh toán, tên tài khoản thanh toán, được đặt theo thông tin họ và tên trên giấy tờ tùy thân của khách hàng.

Đối với tài khoản thanh toán tổ chức, tên tài khoản phải bao gồm tên của tổ chức trên giấy phép, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ chứng minh được hoạt động hợp pháp.

Theo cơ quan thuế, hộ kinh doanh phải kê khai đầy đủ các tài khoản ngân hàng, ví điện tử dùng cho hoạt động kinh doanh. Việc thông báo có thể thực hiện trực tuyến qua ứng dụng eTax Mobile hoặc cổng dịch vụ công của ngành thuế.

Nếu quá hạn, hộ kinh doanh có thể bị xử phạt theo Nghị định 310/2025/NĐ-CP sửa đổi điều 19 Nghị định 125/2020/NĐ-CP. Cụ thể, hành vi không cung cấp thông tin liên quan đến tài khoản của người nộp thuế có thể bị phạt từ 10 - 16 triệu đồng.

Hành vi cung cấp thông tin quá thời hạn từ 5 ngày trở lên bị phạt từ 2 - 6 triệu đồng. Trường hợp cung cấp thông tin không chính xác liên quan đến tài khoản có thể bị phạt từ 6 - 10 triệu đồng.