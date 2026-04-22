Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng: “Khi khách hàng mở tài khoản thông qua VNeID, ngân hàng có thể lập tức ‘tái sử dụng’ những dữ liệu đó”

Ông Phạm Tiến Dũng – Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngày 21/4/2026 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức Hội thảo cấp cao “BIDV Leadership Summit 2026” với chủ đề phát triển kinh tế số trong bối cảnh biến động thương mại toàn cầu, đồng thời ra mắt hệ sinh thái số toàn diện cho doanh nghiệp.

Tại sự kiện, các chuyên gia đã chỉ ra những thách thức ngày càng lớn từ biến động địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng và áp lực chi phí toàn cầu. Ông Nguyễn Anh Sơn – Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho rằng doanh nghiệp cần từ bỏ tư duy “khủng hoảng tạm thời”, chủ động tái cấu trúc và nâng cao khả năng chống chịu thông qua chuyển đổi số. Trong khi đó, ông Vũ Tú Thành – đại diện Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN – nhấn mạnh vai trò của hệ sinh thái số như một nền tảng giúp doanh nghiệp thích ứng linh hoạt và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu .

Phát biểu tại hội thảo, ông Phạm Tiến Dũng – Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – nhấn mạnh vai trò then chốt của hệ sinh thái số trong nền kinh tế số. Theo ông, không phải ngẫu nhiên mà ngành ngân hàng lựa chọn chuyển đổi số làm trọng tâm trong hai năm 2024–2025, bởi chỉ khi hình thành hệ sinh thái số, trải nghiệm khách hàng mới được nâng lên toàn diện, từ giao dịch, thanh toán đến các dịch vụ hậu mãi.

Đáng chú ý, Phó Thống đốc khẳng định: “Nếu không có hệ sinh thái số thì sẽ không có dữ liệu; và nếu không có dữ liệu thì không thể ra quyết định hiệu quả. Dữ liệu chỉ được tạo ra thông qua các nền tảng và ứng dụng số, từ đó trở thành cơ sở để điều hành, hoạch định chính sách cũng như vận hành doanh nghiệp.

Ông cũng nhấn mạnh hai thông điệp lớn của Chính phủ hiện nay: cắt giảm 50% thời gian xử lý thủ tục hành chính và thúc đẩy sử dụng dữ liệu trong quá trình ra quyết định. Trong đó, việc tái sử dụng dữ liệu số là bước cải cách quan trọng, giúp doanh nghiệp không phải cung cấp lại thông tin đã có trên các hệ thống quốc gia.

Ví dụ, khi khách hàng mở tài khoản ngân hàng thông qua VNeID, toàn bộ dữ liệu sẽ được chuyển trực tiếp sang ứng dụng của ngân hàng và có thể “tái sử dụng” ngay.

Phó Thống đốc cũng dẫn thêm một ví dụ thực tiễn khác: trước đây, khi chuyển đổi số điện thoại từ 11 số về 9 số, hơn 20 triệu khách hàng buộc phải đến quầy giao dịch để cập nhật thông tin. Nếu mỗi giao dịch mất khoảng 30 phút, tổng chi phí xã hội lên tới hàng chục triệu giờ lao động. Tuy nhiên, khi có hành lang pháp lý phù hợp, toàn bộ quá trình này có thể được tự động hóa và hoàn tất chỉ trong một ngày.

Tương tự, trong lĩnh vực tín dụng, nhờ dữ liệu và công nghệ, nhiều ngân hàng hiện đã có thể xử lý và giải ngân các khoản vay nhỏ chỉ trong vài giờ, thậm chí vài phút, thay vì nhiều ngày như trước đây. Điều này cho thấy vai trò cốt lõi của dữ liệu trong nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính.

Bên cạnh cơ hội, Phó Thống đốc cũng lưu ý về yêu cầu quản lý công nghệ mới, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), khi công nghệ này ngày càng tham gia sâu vào quá trình đánh giá khách hàng. Đồng thời, ông nhấn mạnh việc đảm bảo an ninh, an toàn và bảo mật dữ liệu là yêu cầu xuyên suốt, khi rủi ro công nghệ thông tin ngày càng được đặt ngang với rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng.

Kết nối hệ sinh thái, đặc biệt là kết nối xuyên biên giới, cũng được ông đánh giá là xu hướng tất yếu. Việc BIDV triển khai thanh toán xuyên biên giới với Hàn Quốc được xem là bước đi quan trọng, góp phần mở rộng hệ sinh thái và khẳng định vai trò tiên phong của ngân hàng Việt trong chuyển đổi số.

Tại sự kiện, BIDV cũng đã ra mắt hệ sinh thái số toàn diện cho doanh nghiệp với các nền tảng như eKYC, BIDV Direct, SCF, TradeFlat và Open API, hướng tới giải quyết các bài toán về tốc độ, dữ liệu và quản trị dòng tiền theo thời gian thực .

Đại diện BIDV cho biết mục tiêu không chỉ dừng ở việc phát triển ngân hàng số, mà hướng tới trở thành nền tảng tài chính số, đóng vai trò “hệ điều hành” giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào nền kinh tế số toàn cầu.