Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lời khuyên cho người vừa mua vàng

Theo Hà Nguyên | 22-04-2026 - 06:53 AM | Smart Money

Lời khuyên cho người vừa mua vàng

Vừa xuống tiền mua vàng, nhiều người rơi ngay vào trạng thái “muốn làm gì đó tiếp”, thường là mua thêm.

Cảm giác mình vừa đưa ra một quyết định đúng, cộng với diễn biến giá đang thuận lợi rất dễ khiến bạn nghĩ rằng nên tận dụng “đà này” để tăng thêm vị thế. Nhưng thực tế, đây lại là thời điểm bạn cần chậm lại, vì phần lớn sai lầm không nằm ở lần mua đầu tiên, mà nằm ở những quyết định ngay sau đó.

1. Đừng để cảm giác “mua đúng” đẩy bạn mua quá tay

Ngay sau khi mua, nếu thị trường đi đúng kỳ vọng (hoặc đơn giản là chưa có biến động xấu), bạn sẽ có xu hướng tự tin hơn vào quyết định của mình. Sự tự tin này nếu không kiểm soát rất dễ chuyển thành “ảo giác kiểm soát” - tin rằng mình đang hiểu thị trường và có thể tiếp tục đúng.

Từ đó, việc mua thêm không còn dựa trên kế hoạch mà dựa trên cảm giác. Bạn bắt đầu nâng số tiền, tăng tần suất mua, thậm chí phá vỡ luôn giới hạn tài chính ban đầu. Đây là cách nhiều người vô tình biến một quyết định hợp lý thành một vị thế quá lớn, và khi thị trường đảo chiều, áp lực tâm lý cũng lớn theo.

2. Giá đã tăng thì rủi ro cũng đã khác

Một điều dễ bị bỏ qua là: mỗi mức giá khác nhau đi kèm với một mức rủi ro khác nhau. Thời điểm bạn mua lần đầu thường là khi bạn thấy “hợp lý”, nhưng nếu giá đã tăng thêm thì điều kiện thị trường đã thay đổi.

Việc mua thêm ở vùng giá cao hơn đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận biên an toàn thấp hơn. Nếu thị trường điều chỉnh, phần mua sau sẽ chịu rủi ro lớn nhất. Điều này khiến toàn bộ danh mục trở nên nhạy cảm hơn, dù điểm mua ban đầu có thể vẫn đang tốt.

Nói đơn giản, cùng là “mua vàng”, nhưng mua ở hai thời điểm khác nhau là hai quyết định hoàn toàn khác nhau, không thể gộp chung thành một.

3. Sau khi mua, việc nên làm là… dừng lại quan sát

Trong đầu tư, không phải lúc nào hành động liên tục cũng là điều đúng. Sau khi đã xuống tiền, khoảng thời gian tiếp theo nên là giai đoạn quan sát và đánh giá, thay vì vội vàng ra quyết định mới. Việc dừng lại giúp bạn: Nhìn rõ hơn cách thị trường vận động thay vì chỉ nhìn qua cảm xúc ngắn hạn. Đánh giá lại xem quyết định ban đầu có thực sự phù hợp với mục tiêu tài chính không. Tránh bị cuốn vào nhịp tăng - giảm liên tục của giá.

Đây cũng là cách để hạ nhiệt cảm xúc hưng phấn sau khi mua, yếu tố thường khiến người mới hành động quá mức cần thiết.

4. Nếu muốn mua thêm, phải có điều kiện rõ ràng

Mua thêm không sai, nhưng chỉ nên xảy ra khi bạn đã có kế hoạch từ trước, không phải quyết định tại chỗ. Việc đặt ra điều kiện rõ ràng giúp bạn giữ được kỷ luật và tránh hành động theo cảm xúc.

Những điều kiện này có thể là: Mức giá cụ thể (ví dụ chỉ mua khi có điều chỉnh). Tỷ lệ phân bổ tài sản (không vượt quá một ngưỡng nhất định). Mục tiêu rõ ràng cho từng lần mua (tích trữ hay lướt sóng).

Khi có nguyên tắc, mỗi lần mua thêm đều là một phần của chiến lược. Ngược lại, nếu mua theo cảm giác, bạn rất dễ rơi vào trạng thái “cứ thấy hợp là mua”, và đến lúc nhìn lại thì danh mục đã vượt ngoài kiểm soát.

Kết lại, sau khi mua vàng, điều quan trọng không phải là làm gì tiếp theo thật nhanh, mà là giữ được sự tỉnh táo để không làm sai tiếp. Một quyết định đúng chỉ thực sự có giá trị khi những hành động sau đó không phá vỡ nó. Và trong nhiều trường hợp, việc “không mua thêm ngay” lại chính là cách giữ tiền tốt nhất.

Theo Hà Nguyên

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công ty bảo hiểm khuyến cáo người mua loại bảo hiểm này kiểm tra lại ngay hợp đồng

Công ty bảo hiểm khuyến cáo người mua loại bảo hiểm này kiểm tra lại ngay hợp đồng Nổi bật

Đại diện Vietcombank kể chuyện nghề thu hồi nợ: Từng bị khách hàng cầm dao rựa chặn cổng, không cho kê biên tài sản, cách hoá giải sau đó gây bất ngờ

Đại diện Vietcombank kể chuyện nghề thu hồi nợ: Từng bị khách hàng cầm dao rựa chặn cổng, không cho kê biên tài sản, cách hoá giải sau đó gây bất ngờ Nổi bật

Phát hiện nhiều giao dịch bất thường dưới 100 triệu đồng/tháng, dưới 400 triệu đồng/lần

Phát hiện nhiều giao dịch bất thường dưới 100 triệu đồng/tháng, dưới 400 triệu đồng/lần

06:19 , 22/04/2026
Có 3 căn nhà, tài sản hơn 40 tỷ, người đàn ông 43 tuổi muốn nghỉ hưu sớm: Chuyên gia cảnh báo rủi ro "kẹt dòng tiền"

Có 3 căn nhà, tài sản hơn 40 tỷ, người đàn ông 43 tuổi muốn nghỉ hưu sớm: Chuyên gia cảnh báo rủi ro "kẹt dòng tiền"

06:00 , 22/04/2026
Người mua, bán ngoại tệ sẽ bị tịch thu số tiền nếu thực hiện hành vi sau

Người mua, bán ngoại tệ sẽ bị tịch thu số tiền nếu thực hiện hành vi sau

20:00 , 21/04/2026
Lời khuyên tới người muốn gửi tiết kiệm ngân hàng lãi suất cao

Lời khuyên tới người muốn gửi tiết kiệm ngân hàng lãi suất cao

19:55 , 21/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên