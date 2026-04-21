Công ty bảo hiểm khuyến cáo người mua loại bảo hiểm này kiểm tra lại ngay hợp đồng

Theo Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC), Nghị định 69/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 106/2025/NĐ-CP đã chính thức có hiệu lực từ ngày 20/4/2026, trong đó đáng chú ý là điều chỉnh liên quan đến quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Cụ thể, theo quy định cũ sẽ chỉ phạt khi mua bảo hiểm cháy nổ không đúng mức phí. Trong khi theo quy định mới, sẽ phạt 10–15 triệu đồng nếu cơ sở thuộc diện bắt buộc nhưng mua không đủ đối tượng bảo hiểm hoặc mua sai mức phí. Đồng thời, cơ sở vi phạm sẽ bị buộc mua bổ sung bảo hiểm đúng quy định.

Để đảm bảo tuân thủ quy định mới và hạn chế rủi ro pháp lý, BIC khuyến nghị khách hàng rà soát toàn bộ tài sản thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, tránh bỏ sót hạng mục.

Bên cạnh đó, khách hàng xác định đúng giá trị bảo hiểm, phản ánh đúng thực tế tài sản để không bị xác định là mua không đủ.

Khách hàng cũng nên kiểm tra lại hợp đồng bảo hiểm hiện tại, đảm bảo phạm vi và mức phí phù hợp với Nghị định 69/2026/NĐ-CP; cập nhật, bổ sung bảo hiểm kịp thời và lưu trữ hồ sơ bảo hiểm đầy đủ, giúp chứng minh tuân thủ khi cơ quan chức năng yêu cầu.