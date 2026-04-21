Công ty bảo hiểm khuyến cáo người mua loại bảo hiểm này kiểm tra lại ngay hợp đồng

Thanh Anh | 21-04-2026 - 14:41 PM | Smart Money

Từ ngày 20/4, quy định mới về loại sản phẩm bảo hiểm này chính thức có hiệu lực.

Theo Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC), Nghị định 69/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 106/2025/NĐ-CP đã chính thức có hiệu lực từ ngày 20/4/2026, trong đó đáng chú ý là điều chỉnh liên quan đến quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Cụ thể, theo quy định cũ sẽ chỉ phạt khi mua bảo hiểm cháy nổ không đúng mức phí. Trong khi theo quy định mới, sẽ phạt 10–15 triệu đồng nếu cơ sở thuộc diện bắt buộc nhưng mua không đủ đối tượng bảo hiểm hoặc mua sai mức phí. Đồng thời, cơ sở vi phạm sẽ bị buộc mua bổ sung bảo hiểm đúng quy định.

Để đảm bảo tuân thủ quy định mới và hạn chế rủi ro pháp lý, BIC khuyến nghị khách hàng rà soát toàn bộ tài sản thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, tránh bỏ sót hạng mục.

Bên cạnh đó, khách hàng xác định đúng giá trị bảo hiểm, phản ánh đúng thực tế tài sản để không bị xác định là mua không đủ.

Khách hàng cũng nên kiểm tra lại hợp đồng bảo hiểm hiện tại, đảm bảo phạm vi và mức phí phù hợp với Nghị định 69/2026/NĐ-CP; cập nhật, bổ sung bảo hiểm kịp thời và lưu trữ hồ sơ bảo hiểm đầy đủ, giúp chứng minh tuân thủ khi cơ quan chức năng yêu cầu.

Công an cảnh báo: Cài đặt ứng dụng này có thể bị rút hết tiền trong tài khoản ngân hàng

Công an cảnh báo: Cài đặt ứng dụng này có thể bị rút hết tiền trong tài khoản ngân hàng Nổi bật

Đại diện Vietcombank kể chuyện nghề thu hồi nợ: Từng bị khách hàng cầm dao rựa chặn cổng, không cho kê biên tài sản, cách hoá giải sau đó gây bất ngờ

Đại diện Vietcombank kể chuyện nghề thu hồi nợ: Từng bị khách hàng cầm dao rựa chặn cổng, không cho kê biên tài sản, cách hoá giải sau đó gây bất ngờ Nổi bật

Phong tỏa tài khoản vĩnh viễn nếu rút tiền mặt trong trường hợp sau

Phong tỏa tài khoản vĩnh viễn nếu rút tiền mặt trong trường hợp sau

09:47 , 21/04/2026
Trường hợp chuyển tiền, chuyển khoản có thay đổi lớn mà hàng triệu người cần biết

Trường hợp chuyển tiền, chuyển khoản có thay đổi lớn mà hàng triệu người cần biết

09:22 , 21/04/2026
11 người liên quan trang cá cược trực tuyến “QQ88" bị khởi tố

11 người liên quan trang cá cược trực tuyến “QQ88" bị khởi tố

07:02 , 21/04/2026
Thị trường tiền số hôm nay, 20-4: Bitcoin đứng trước thời khắc then chốt

Thị trường tiền số hôm nay, 20-4: Bitcoin đứng trước thời khắc then chốt

21:54 , 20/04/2026

