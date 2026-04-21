Phong tỏa tài khoản vĩnh viễn nếu rút tiền mặt trong trường hợp sau

Nghị định 368/2025/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, bổ sung khung pháp lý cho hoạt động cung ứng và sử dụng dịch vụ Tiền di động (Mobile Money), đồng thời đưa ra các quy định chặt chẽ hơn nhằm kiểm soát rủi ro, tăng cường an toàn hệ thống và phòng ngừa hành vi lợi dụng dịch vụ cho mục đích vi phạm pháp luật.

Trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao có xu hướng gia tăng, cơ quan quản lý lưu ý người dùng cần nâng cao nhận thức, tránh các hành vi vi phạm quy định hoặc vô tình tiếp tay cho hoạt động gian lận, rửa tiền, lừa đảo.

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, một trong những vấn đề đáng chú ý là tình trạng rao bán, cho thuê tài khoản Tiền di động trên không gian mạng. Nhiều người cho rằng việc chuyển nhượng tài khoản gắn với SIM không còn nhu cầu sử dụng là không đáng ngại. Tuy nhiên, theo quy định tại Thông tư 17/2024/TT-NHNN, mỗi cá nhân chỉ được định danh một tài khoản tại một đơn vị cung ứng, gắn với thông tin định danh cá nhân. Việc cho thuê, cho mượn hoặc chuyển nhượng tài khoản có thể tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để thực hiện các giao dịch trái pháp luật. Trong trường hợp tài khoản bị sử dụng cho mục đích bất hợp pháp, chủ tài khoản có thể phải phối hợp giải trình với cơ quan chức năng theo quy định.

Do đó, Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân ﻿không nên để vài trăm nghìn đồng tiền bán tài khoản trở thành cái giá để đánh đổi bằng những bản án hình sự về tội “Rửa tiền” hoặc “Sử dụng mạng máy tính để chiếm đoạt tài sản”.

Ngoài ra, nếu không muốn bị phong tỏa tài khoản vĩnh viễn hoặc bị truy cứu trách nhiệm, người dùng phải thuộc lòng những hành vi nghiêm cấm sau:

Thứ nhất, hành vi xâm nhập trái phép, can thiệp vào hệ thống kỹ thuật, chỉnh sửa dữ liệu hoặc tác động đến vận hành của hệ thống cung ứng dịch vụ đều bị nghiêm cấm và có thể bị xử lý theo quy định pháp luật, tùy mức độ vi phạm.

Thứ hai, việc sử dụng giấy tờ giả, thông tin sai lệch hoặc không chính chủ để mở tài khoản Tiền di động có thể dẫn đến tài khoản bị khóa, bị xử lý theo quy định và phát sinh rủi ro liên quan đến quyền sử dụng dịch vụ.

Thứ ba, hành vi lợi dụng kẽ hở để rút tiền mặt trái phép: Lợi dụng dịch vụ để thực hiện giao dịch không đúng bản chất, bao gồm biến tướng thanh toán thành hoạt động rút tiền mặt trái phép tại các điểm không được cấp phép, cũng là hành vi vi phạm.

Thứ tư, “rửa tiền” thông qua hạn mức nhỏ. Nhiều đối tượng chia nhỏ dòng tiền hành nhiều giao dịch dưới 100 triệu đồng/tháng hoặc dưới 400 triệu đồng/lần để tránh bị hệ thống ngân hàng báo cáo giao dịch có giá trị lớn. Hành vi này nhằm hợp thức hóa nguồn tiền phi pháp, né tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, các hệ thống quản lý, giám sát giao dịch hiện nay có thể phát hiện các dấu hiệu bất thường về tần suất, mô hình giao dịch hoặc luồng tiền nghi ngờ, phục vụ công tác kiểm soát rủi ro và phòng, chống rửa tiền.

Thứ năm, hành vi thu thập, sử dụng hoặc cung cấp thông tin khách hàng trái quy định, vượt phạm vi được phép hoặc không có sự đồng ý hợp lệ của chủ thể dữ liệu cũng có thể bị xử lý theo quy định về bảo vệ dữ liệu và pháp luật liên quan.

Thứ sáu, các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để gây cản trở hoặc phát sinh yêu cầu ngoài quy định trong quá trình cung ứng, sử dụng dịch vụ cũng thuộc nhóm hành vi không được phép.

Bên cạnh các rủi ro pháp lý, người dùng cũng cần cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo lợi dụng thông tin liên quan đến chính sách mới. Thực tế đã xuất hiện các hình thức giả mạo nhân viên nhà mạng, giả thông báo nâng cấp tài khoản hoặc yêu cầu cung cấp mã OTP, thông tin xác thực để chiếm đoạt tài sản.

Để bảo vệ tài khoản, người dùng nên kích hoạt đầy đủ các biện pháp bảo mật như mật khẩu giao dịch, xác thực sinh trắc học (nếu có), không chia sẻ mã OTP, không cung cấp thông tin đăng nhập cho bên thứ ba và liên hệ trực tiếp đơn vị cung ứng khi nhận được yêu cầu bất thường.

Nghị định 368/2025/NĐ-CP được ban hành nhằm tăng cường minh bạch, an toàn cho thị trường Tiền di động và bảo vệ người sử dụng. Trong môi trường số, việc tuân thủ quy định, quản lý chặt chẽ tài khoản và nâng cao cảnh giác không chỉ giúp hạn chế rủi ro tài chính mà còn tránh phát sinh những hệ quả pháp lý không đáng có.

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi﻿