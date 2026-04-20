Chỉ còn 4 tiếng nữa, các hộ kinh doanh thực hiện ngay thao tác này trên eTax Mobile

Chỉ còn khoảng 4 tiếng trước thời hạn chót ngày 20/4, nhiều hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nếu chưa thông báo số tài khoản ngân hàng hoặc số hiệu ví điện tử cho cơ quan thuế cần khẩn trương thực hiện, nếu không có thể đối mặt nguy cơ bị xử phạt vi phạm hành chính.

Theo yêu cầu của cơ quan thuế, hộ kinh doanh đang hoạt động có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống phải gửi thông báo theo Mẫu 01/BK-STK đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất trong hôm nay. Đây là mốc thời gian quan trọng, bởi quá hạn mà chưa thực hiện, người nộp thuế có thể bị xử phạt theo quy định hiện hành.

Với hộ kinh doanh mới bắt đầu hoạt động, việc thông báo số tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử cũng là thủ tục bắt buộc, phải thực hiện kèm hồ sơ khai thuế hoặc thông báo doanh thu lần đầu khi bắt đầu kinh doanh.

Hiện người nộp thuế có thể thực hiện đăng ký trên ứng dụng eTax Mobile hoặc Cổng Dịch vụ công của ngành thuế. Tuy nhiên, do thời điểm cận hạn, cơ quan thuế lưu ý hệ thống đăng nhập qua VNeID có thể xảy ra quá tải. Trường hợp gặp lỗi, người dùng có thể chuyển sang đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu, sử dụng số định danh cá nhân để tiếp tục hoàn tất thủ tục.

Nếu không thông báo đúng hạn, hộ kinh doanh có thể bị xử phạt theo Điều 19 Nghị định 125/2020/NĐ-CP, đã được sửa đổi, bổ sung. Tùy hành vi vi phạm, mức phạt có thể từ 2 triệu đồng đến 16 triệu đồng đối với tổ chức; với hộ kinh doanh, mức xử phạt áp dụng theo diện cá nhân theo quy định.

Ngoài trường hợp không nộp đúng hạn, việc cung cấp sai thông tin tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc không cung cấp thông tin theo quy định cũng có thể bị xử phạt.

Đáng chú ý, cùng thời hạn 20/4, hộ kinh doanh có doanh thu trên 50 tỷ đồng/năm ngoài việc thông báo số tài khoản còn phải hoàn tất nộp bảng kê tồn kho và tờ khai thuế mẫu 01/CNKD của các tháng 1, 2 và 3/2026.