Lời khuyên cho người dùng thẻ tín dụng có tính năng "hoàn tiền"

Dùng thẻ tín dụng thanh toán hóa đơn mua sắm, ăn uống hay đóng tiền điện nước, bảo hiểm,... để tận dụng tính năng hoàn tiền, là thói quen không còn xa lạ gì trong thời đại “sống không tiền mặt” như hiện nay. Tuy nhiên, không phải cứ chăm chỉ quẹt thẻ tín dụng là hết kỳ sao kê sẽ được hoàn tiền.

Đây là lầm tưởng của không ít người, đặc biệt là những người mới lần đầu dùng thẻ tín dụng. Vậy cần lưu tâm những gì để tận dụng tối đa được những lợi ích của thẻ tín dụng? Câu trả lời gói gọn trong 2 gạch đầu dòng dưới đây.

1 - Thực hiện thao tác yêu cầu hoàn tiền

Tùy vào chính sách của mỗi ngân hàng mà việc hoàn tiền từ thẻ tín dụng sẽ được tự động thực hiện, hoặc không.

Ví dụ như thẻ tín dụng HSBC Visa Cashback, hàng tháng, số tiền được hoàn trả sẽ được cộng trực tiếp vào tài khoản thẻ tín dụng chính, có thể sử dụng cho những lần mua sắm tiếp theo, hoặc trừ trực tiếp vào dư nợ tín dụng của kỳ sao kê tiếp theo.

Trong khi đó, thẻ tín dụng VPBank StepUp Credit lại không tự động cộng số tiền được hoàn trả này vào tài khoản thẻ tín dụng chính, cũng không trừ trực tiếp vào dư nợ tín dụng, nếu chủ thẻ không tiến hành thao tác yêu cầu hoàn tiền trên ứng dụng online của ngân hàng VPBank.

Tùy vào từng ngân hàng mà thao tác yêu cầu hoàn tiền trên ứng dụng e-bank có thể sẽ khác nhau. Bạn có thể liên hệ với tư vấn viên để được hướng dẫn chi tiết, cụ thể; hoặc tham khảo cách làm dưới đây:

- Bước 1: Truy cập vào ứng dụng e-bank, bấm vào thẻ tín dụng và tìm danh mục "Danh mục tiện ích".

- Bước 2: Click vào mục "Hoàn tiền" trong "Danh mục tiện ích".

- Bước 3: Click vào "Yêu cầu hoàn tiền".

Nếu đang sử dụng thẻ tín dụng hoàn tiền mà không thấy được hoàn tiền, hoặc được hoàn tiền nhưng không đáng kể, thử kiểm tra ngay xem thẻ mình dung có tự động hoàn tiền hay không. Nếu không, đừng quên thực hiện thao tác yêu cầu hoàn tiền. Đồng thời, đừng quên check mail thông báo của ngân hàng trong mỗi kỳ sao kê để biết số tiền được hoàn trả, cũng như dư nợ cần thanh toán.

2 - Quẹt thẻ đúng ngành hàng theo mã MCC mới tối ưu phần tiền hoàn

Nếu bạn chưa biết: Mã MCC (Merchant Category Code - Mã danh mục người bán) là 1 dãy 4 chữ số được các nhà phát hành thẻ quy định cho từng nhóm ngành khi thanh toán, thường sử dụng trong các ưu đãi thẻ tín dụng như giảm giá, hoàn tiền chi tiêu đúng nhóm ngành. Mỗi ngành hàng có nhiều mã MCC khác nhau, cho từng mục đích chi tiêu cụ thể.

Để biết mã MCC của thẻ tín dụng mình đang sở hữu, bạn có thể: Tra lại trong file "Điều khoản & Điều kiện chương trình hoàn tiền" mà ngân hàng phát hành thẻ gửi cho bạn khi bạn mở thẻ tín dụng; hoặc liên hệ trực tiếp với tư vấn viên mở thẻ để hỏi.

Ví dụ: 5411 là mã MCC của nhóm ngành siêu thị. Trong trường hợp này, nếu thẻ của bạn có mã 5411 trong danh sách các nhóm ngành hoàn tiền, khi đi siêu thị, bạn sẽ được hoàn số tiền tương ứng với số % mà thẻ đang quy định. Mức % hoàn tiền tùy thuộc vào quy định của mỗi ngân hàng.

Nếu bạn sử dụng thẻ tín dụng có mã MCC là 5411 để thanh toán hóa đơn khi đi siêu thị, bạn sẽ nhận được nhiều ưu đãi hơn (hoàn tiền nhiều hơn, tích điểm đổi voucher,...) so với việc dùng thẻ tín dụng này để thanh toán hóa đơn mua mỹ phẩm, quần áo.

Thêm một ví dụ khác: Bạn đang sở hữu thẻ tín dụng có mã MCC là 5094 - Thuộc nhóm ngành Mua sắm. Mức hoàn tiền mà "ngân hàng hứa hẹn với bạn" là 5% tổng số tiền đã chi tiêu trong 1 kỳ sao kê và không giới hạn số tiền hoàn.

Bạn cần mẫn quẹt thẻ này cho tất cả các hóa đơn mua sắm, từ online cho tới offline. Tuy nhiên, số tiền hoàn trả vào cuối kỳ sao kê lại không tương đương với 5% tổng số tiền bạn đã tiêu từ thẻ. Lý do rất đơn giản: 5094 là mã MCC thuộc ngành Mua sắm, cụ thể hơn là mua trang sức/đồng hồ/đá quý. Nếu bạn dùng thẻ có mã này để thanh toán hóa đơn mua quần áo, giày dép, mỹ phẩm, đương nhiên là bạn sẽ không được hoàn tiền.

Vì vậy, để được hoàn tiền ở mức tối đa khi dùng thẻ tín dụng, bạn cần đối chiếu 4 số cuối của số thẻ tín dụng, để xem mã MCC hiện đang thuộc ngành hàng nào, rồi quẹt thẻ "đúng nơi, đúng chỗ".