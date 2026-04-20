Agribank phát thông báo tới toàn bộ khách hàng: Người chuẩn bị chuyển khoản, nhận tiền trong thời gian này chú ý!

Agribank mới đây đã thông báo về việc gián đoạn dịch vụ thanh toán liên ngân hàng để thực hiện chuyển đổi hệ thống.

Ngân hàng cho biết, để nâng cao chất lượng dịch vụ, Công ty cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS) sẽ chuyển đổi hệ thống kỹ thuật từ Trung tâm chính (DC) sang Trung tâm dự phòng (DRC). Trong thời gian chuyển đổi, một số dịch vụ của Agribank sẽ tạm thời gián đoạn, cụ thể như sau:

Thời gian gián đoạn:

- Từ 22h00 ngày 19/4/2026 đến 00h50 ngày 20/4/2026

- Từ 22h00 ngày 23/4/2026 đến 00h50 ngày 24/4/2026

Phạm vi ảnh hưởng:

Các ứng dụng thực hiện giao dịch qua Napas:

- Agribank eBanking: Giao dịch đi qua hệ thống thanh toán qua Napas;

- Agribank Plus: Giao dịch đi các ngân hàng Citibank, NH TMCP Kỹ Thương Việt Nam, NH TMCP Hàng Hải, NH TMCP Bản Việt, NH TMCP Á Châu, NH TMCP Xuất nhập khẩu, NH TMCP An Bình, NH TNHH MTV Woori Việt Nam.

- Hệ thống kết nối ARS: Giao dịch đi các ngân hàng thành viên hệ thống ACH và liên thông IBFT-ACH.

Giao dịch đến: Các giao dịch chuyển khoản đến Agribank từ các Ngân hàng qua hệ thống của NAPAS có thể không thực hiện được trong thời gian trên.

Các hệ thống thanh toán hoạt động bình thường trong thời gian trên:

- Hệ thống thanh toán song phương Realtime (Vietcombank, BIDV, Vietinbank và MB).

- Hệ thống thanh toán song phương 24/7 (BIDV, Vietinbank) và hệ thống thanh toán điện tử LNH.



