Agribank phát thông báo tới toàn bộ khách hàng: Người chuẩn bị chuyển khoản, nhận tiền trong thời gian này chú ý!

Thu Thuỷ | 20-04-2026 - 19:00 PM | Smart Money

Ngân hàng cho biết trong thời gian chuyển đổi, một số dịch vụ của Agribank sẽ tạm thời gián đoạn.

Agribank mới đây đã thông báo về việc gián đoạn dịch vụ thanh toán liên ngân hàng để thực hiện chuyển đổi hệ thống.

Ngân hàng cho biết, để nâng cao chất lượng dịch vụ, Công ty cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS) sẽ chuyển đổi hệ thống kỹ thuật từ Trung tâm chính (DC) sang Trung tâm dự phòng (DRC). Trong thời gian chuyển đổi, một số dịch vụ của Agribank sẽ tạm thời gián đoạn, cụ thể như sau:

Thời gian gián đoạn:

- Từ 22h00 ngày 19/4/2026 đến 00h50 ngày 20/4/2026

- Từ 22h00 ngày 23/4/2026 đến 00h50 ngày 24/4/2026

Phạm vi ảnh hưởng:

Các ứng dụng thực hiện giao dịch qua Napas:

- Agribank eBanking: Giao dịch đi qua hệ thống thanh toán qua Napas;

- Agribank Plus: Giao dịch đi các ngân hàng Citibank, NH TMCP Kỹ Thương Việt Nam, NH TMCP Hàng Hải, NH TMCP Bản Việt, NH TMCP Á Châu, NH TMCP Xuất nhập khẩu, NH TMCP An Bình, NH TNHH MTV Woori Việt Nam.

- Hệ thống kết nối ARS: Giao dịch đi các ngân hàng thành viên hệ thống ACH và liên thông IBFT-ACH.

Giao dịch đến: Các giao dịch chuyển khoản đến Agribank từ các Ngân hàng qua hệ thống của NAPAS có thể không thực hiện được trong thời gian trên.

Các hệ thống thanh toán hoạt động bình thường trong thời gian trên:

- Hệ thống thanh toán song phương Realtime (Vietcombank, BIDV, Vietinbank và MB).

- Hệ thống thanh toán song phương 24/7 (BIDV, Vietinbank) và hệ thống thanh toán điện tử LNH.


Thu Thuỷ

An ninh tiền tệ

Đại diện Vietcombank kể chuyện nghề thu hồi nợ: Từng bị khách hàng cầm dao rựa chặn cổng, không cho kê biên tài sản, cách hoá giải sau đó gây bất ngờ

Tăng tốc thí điểm thị trường tài sản mã hóa

Công an cảnh báo: Cài đặt ứng dụng này có thể bị rút hết tiền trong tài khoản ngân hàng

18:19 , 20/04/2026
Hạn chót hộ kinh doanh phải thông báo số tài khoản, ví điện tử

Hạn chót hộ kinh doanh phải thông báo số tài khoản, ví điện tử

15:27 , 20/04/2026
Giá bạc hôm nay lên cao nhất 5 tuần

Giá bạc hôm nay lên cao nhất 5 tuần

14:09 , 20/04/2026
Vì sao bị lỗi tiền không vào tài khoản khi nộp tiền qua ATM?

Vì sao bị lỗi tiền không vào tài khoản khi nộp tiền qua ATM?

11:38 , 20/04/2026

