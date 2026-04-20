Tăng tốc thí điểm thị trường tài sản mã hóa

Cú “bắt tay” 10.000 tỷ đồng

Ngày 14-4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và OKX, một trong những nền tảng tài sản số lớn trên thế giới, đã chính thức ký Biên bản thỏa thuận chiến lược. Theo đó, OKX sẽ đồng hành cùng VPBank trong việc thực hiện chiến lược, chia sẻ kinh nghiệm vận hành và cung cấp giải pháp công nghệ, cũng như kết nối thanh khoản phù hợp với các quy định hiện hành cho nền tảng giao dịch tài sản số của Công ty CP sàn giao dịch tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX), thành viên của VPBank. OKX thông qua OKX Ventures sẽ góp vốn vào CAEX nhằm đáp ứng yêu cầu vốn tối thiểu 10.000 tỷ đồng để tham gia thí điểm thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Cú “bắt tay” giữa VPBank và OKX đang thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực tài sản mã hóa. TS Trần Quý, Viện trưởng Viện phát triển kinh tế số, Chủ tịch Nền tảng tài sản số MetaDAP, nhìn nhận, thương vụ OKX và CAEX không chỉ là tín hiệu tích cực mà còn là thiết kế nguyên mẫu cho toàn bộ cấu trúc thị trường sắp tới. Đây là hướng đi cho các “gã khổng lồ” khác đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực tài sản mã hóa. “Khung pháp lý yêu cầu vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng, giới hạn sở hữu nước ngoài tối đa 49% và bắt buộc 65% vốn phải từ các định chế tài chính, công nghệ nội địa là quy định khá chặt chẽ. Điều này hạn chế khả năng các sàn quốc tế tự lập pháp nhân độc lập. Do đó, sự có mặt của khối ngoại thông qua mô hình liên doanh chắc chắn sẽ khiến nhà đầu tư Việt Nam rất quan tâm”, TS Trần Quý nhận xét.

Trước đó, Ngân hàng Quân đội (MB) cũng đã ký hợp tác kỹ thuật với Dunamu, đơn vị vận hành sàn Upbit, nhằm nghiên cứu, xây dựng mô hình sàn tài sản mã hóa tại Việt Nam. Ông Trần Xuân Tiến, Tổng thư ký Chi hội blockchain TPHCM, đánh giá, với kinh nghiệm, công nghệ vận hành và giải quyết các vấn đề thanh khoản cũng như người dùng, sự tham gia của các sàn quốc tế sẽ giúp đẩy nhanh tốc độ thí điểm, người dùng sẽ có những trải nghiệm nhanh và quen thuộc, hiện đại hơn.

Khung pháp lý đã đồng bộ

Hiện, cuộc đua thí điểm thành lập sàn giao dịch tài sản mã hóa đã “nóng” hơn khi Bộ Tài chính cho biết trong 7 hồ sơ đề nghị cấp phép có 5 hồ sơ hợp lệ, bao gồm: Công ty CP Sàn giao dịch mã hóa VIX (VIEX); Công ty CP Sàn giao dịch tài sản mã hóa Lộc Phát Việt Nam (LPEX); Công ty CP Sàn giao dịch tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX); Công ty CP Sàn giao dịch tài sản mã hóa Techcom (TCEX); Công ty CP Tài sản số Việt Nam.

Mới đây, tại đối thoại về thí điểm tài sản mã hóa do Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Hiệp hội Blockchain và tài sản số Việt Nam tổ chức, bà Đoàn Mai Hạnh, Tổng giám đốc TCEX, chia sẻ, về công nghệ, hệ thống của TCEX có khả năng xử lý lên tới 100.000 giao dịch mỗi giây và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về bảo mật thông tin theo quy định. Các vấn đề về lưu ký tài sản, nhân sự… cũng được TCEX ráo riết chuẩn bị. Các đơn vị khác cũng đã sẵn sàng. Tất nhiên, để được cấp phép, các hồ sơ nói trên phải qua vòng thẩm định của cơ quan chức năng, trong đó 2 yếu tố quan trọng mà doanh nghiệp phải đạt được là phải có văn bản thẩm định của Bộ Công an với hồ sơ đề xuất an toàn hệ thống thông tin cấp độ 4 và đáp ứng yêu cầu vốn tối thiểu 10.000 tỷ đồng.

Bên cạnh sự chuẩn bị của doanh nghiệp, trong 2 tháng 3 và 4, Bộ Tài chính đã liên tục ban hành các thông tư hướng dẫn liên quan đến thị trường tài sản mã hóa. Theo ông Nghiêm Minh Hoàng, chuyên gia ứng dụng Fintech, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam, các khung pháp lý nhằm thiết lập nền tảng vận hành cho thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Các khía cạnh cốt lõi như kế toán, chính sách thuế và quy trình thực hiện nghĩa vụ thuế được hướng dẫn đồng bộ, giúp doanh nghiệp và nhà đầu tư có cơ sở rõ ràng để tham gia thị trường.

Trong báo cáo của Thủ tướng Lê Minh Hưng chiều 9-4 tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI nêu rõ, về phát triển các mô hình kinh tế mới, trong quý 3-2026 hoàn thành rà soát, điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách, đề án, kế hoạch phát triển các mô hình kinh tế mới. Đẩy mạnh xây dựng và đưa vào khai thác các cơ sở dữ liệu trọng yếu, nhất là đất đai, y tế, giáo dục và đào tạo, an sinh xã hội, công chức, viên chức..., đưa dữ liệu trở thành tài nguyên; phát triển thị trường tín chỉ carbon và vận hành thí điểm sàn giao dịch dữ liệu, tài sản mã hóa, tài sản kỹ thuật số, triển khai từ quý 2-2026.