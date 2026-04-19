Một ngân hàng lùi lịch hoàn tiền thẻ tín dụng, khách có thể phải chờ đến 30/4

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa phát đi thông báo điều chỉnh thời gian hoàn tiền đối với một số dòng thẻ tín dụng do nâng cấp hệ thống, áp dụng với các khoản hoàn tiền của kỳ tháng 2 và tháng 3/2026.

Theo đó, thay vì được ghi nhận theo tiến độ thông thường, tiền hoàn của một số thẻ thuộc kỳ tháng 2-3/2026 sẽ được xử lý chậm nhất vào ngày 30/4/2026.

Cụ thể, với kỳ tháng 2, việc điều chỉnh áp dụng đối với các thẻ VPBank Lady MasterCard, Mobifone VPBank Classic MasterCard, Mobifone VPBank Titanium MasterCard và VPBank MWG MasterCard.

Với kỳ tháng 3, phạm vi áp dụng rộng hơn, bao gồm tất cả thẻ tín dụng có tính năng hoàn tiền.

Theo VPBank, việc điều chỉnh xuất phát từ kế hoạch nâng cấp hệ thống nhằm tối ưu trải nghiệm và bổ sung thêm tiện ích cho chủ thẻ. Ngân hàng cho biết vẫn đảm bảo đầy đủ quyền lợi hoàn tiền của khách hàng theo đúng thể lệ chương trình, dù thời gian ghi nhận có thay đổi.

Sau ngày 30/4/2026, khách hàng có thể chủ động kiểm tra số tiền hoàn của kỳ sao kê tháng 2 và tháng 3 tại mục “Hoàn tiền” trên ứng dụng VPBank NEO.

Thông báo này đồng nghĩa khách hàng sử dụng các dòng thẻ nằm trong diện ảnh hưởng cần lưu ý khả năng tiền hoàn chưa được ghi nhận đúng lịch thông thường trong thời gian chờ hệ thống xử lý. Nếu cần hỗ trợ thêm, khách hàng có thể liên hệ VPBank qua email ﻿﻿﻿﻿﻿﻿ hoặc tổng đài chính thức của ngân hàng.