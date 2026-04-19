Đối chiếu sinh trắc học từng giao dịch ngăn chặn gian lận, bảo vệ khách hàng

Trong bối cảnh kinh tế số, chuyển đổi số ngày càng mở rộng phạm vi và chiều sâu trong tất cả các ngành, lĩnh vực, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chủ trương vừa chú trọng phát triển dịch vụ, ngân hàng trên môi trường số, đem đến trải nghiệm, tiện ích đa dạng cho khách hàng đồng thời không ngừng triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật. Trong đó, quy định áp dụng các hình thức xác nhận giao dịch trực tuyến bao gồm đối chiếu thông tin sinh trắc học đối với mỗi giao dịch là giải pháp hiệu quả, góp phần phòng, chống lừa đảo, gian lận và bảo vệ tài sản, quyền lợi hợp pháp của khách hàng.

Theo đại diện vụ chức năng, việc chia/tách lệnh thanh toán có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên của khách hàng thành nhiều lệnh thanh toán có giá trị thấp hơn với chỉ một lần thực hiện đối chiếu thông tin sinh trắc học không đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành, tiềm ẩn nguy cơ đối tượng phạm tội lợi dụng cho các mục đích lừa đảo, gian lận.

Các ngân hàng có thể cung cấp các giải pháp thanh toán trực tuyến nhanh chóng, thuận tiện, đáp ứng nhu cầu chuyển tiền tức thời của khách hàng nhưng phải đảm bảo đối chiếu thông tin sinh trắc học cho từng giao dịch thanh toán vượt ngưỡng theo quy định. Bởi vậy, khách hàng hoàn toàn yên tâm thực hiện giao dịch trực tuyến nhanh chóng, an toàn, tiện ích, phù hợp với nhu cầu của mình. Đối với các giao dịch giá trị lớn trên 500 triệu, khách hàng có thể chủ động chia nhỏ các giao dịch dưới 500 triệu đồng để được xử lý tức thời, 24/7 qua hệ thống thanh toán thích hợp.

Ngành ngân hàng sẽ tiếp tục đồng hành cùng khách hàng trong việc nâng cao trải nghiệm giao dịch trên kênh số, đảm bảo an toàn, thông suốt, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và xây dựng môi trường tài chính hiện đại, minh bạch.