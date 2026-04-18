Agribank, BIDV, ACB,... thông báo quan trọng về giao dịch chuyển tiền

Agribank vừa thông báo về việc gián đoạn dịch vụ thanh toán liên ngân hàng để thực hiện chuyển đổi hệ thống.

Cụ thể, để nâng cao chất lượng dịch vụ, Công ty cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS) sẽ chuyển đổi hệ thống kỹ thuật từ Trung tâm chính (DC) sang Trung tâm dự phòng (DRC). Trong thời gian chuyển đổi, một số dịch vụ của Agribank sẽ tạm thời gián đoạn, cụ thể như sau:

Thời gian gián đoạn:

- Từ 22h00 ngày 19/4/2026 đến 00h50 ngày 20/4/2026

- Từ 22h00 ngày 23/4/2026 đến 00h50 ngày 24/4/2026

Phạm vi ảnh hưởng:

Các ứng dụng thực hiện giao dịch qua Napas:

- Agribank eBanking: Giao dịch đi qua hệ thống thanh toán qua Napas;

- Agribank Plus: Giao dịch đi các ngân hàng Citibank, NH TMCP Kỹ Thương Việt Nam, NH TMCP Hàng Hải, NH TMCP Bản Việt, NH TMCP Á Châu, NH TMCP Xuất nhập khẩu, NH TMCP An Bình, NH TNHH MTV Woori Việt Nam.

- Hệ thống kết nối ARS: Giao dịch đi các ngân hàng thành viên hệ thống ACH và liên thông IBFT-ACH.

Giao dịch đến: Các giao dịch chuyển khoản đến Agribank từ các Ngân hàng qua hệ thống của NAPAS có thể không thực hiện được trong thời gian trên.

Các hệ thống thanh toán hoạt động bình thường trong thời gian trên:

- Hệ thống thanh toán song phương Realtime (Vietcombank, BIDV, Vietinbank và MB).

- Hệ thống thanh toán song phương 24/7 (BIDV, Vietinbank) và hệ thống thanh toán điện tử LNH.

ACB cũng có thông báo gần đây về việc gián đoạn dịch vụ liên quan đến kế hoạch diễn tập chuyển đổi hệ thống của Napas.

Các dịch vụ có thể bị gián đoạn ngắn, không liên tục trong hai giai đoạn:

- Giai đoạn 1: từ 22h00 ngày 19/04 đến 00h50 ngày 20/04/2026

- Giai đoạn 2: từ 22h00 ngày 23/04 đến 00h50 ngày 24/04/2026

Trong thời gian này, nhiều tính năng quan trọng có thể bị ảnh hưởng, bao gồm: Chuyển tiền nhanh Napas 24/7; Nạp tiền điện thoại, thanh toán hóa đơn (Internet, truyền hình, điện thoại); Thanh toán vé máy bay, tàu lửa và một số dịch vụ khác.

Bên cạnh đó, các giao dịch thẻ cũng có thể gặp gián đoạn, như rút tiền ATM, thanh toán POS, giao dịch online hoặc qua các ví điện tử liên kết.

Trước các đợt nâng cấp và chuyển đổi hệ thống, khách hàng được khuyến nghị chủ động thực hiện các giao dịch quan trọng trước thời gian gián đoạn, đồng thời hạn chế chuyển tiền hoặc thanh toán trong khung giờ nêu trên. Ngoài ra, khách hàng nên chú ý thông báo từ ngân hàng để cập nhật tình hình.

﻿BIDV thông báo việc một số tính năng, dịch vụ sẽ bị gián đoạn trong ngày 18/4 và 19/4 do nâng cấp hệ thống.

Cụ thể, ﻿thực hiện chương trình hiện đại hóa công nghệ ngân hàng, để nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, BIDV sẽ tiến hành nâng cấp hệ thống từ 03h00 đến 05h30 ngày 18/04/2026 và 19/04/2026 (Thứ Bảy, Chủ nhật).

BIDV cho biết đã có kế hoạch kỹ lưỡng hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng tới việc giao dịch và sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng. Tuy nhiên, do yêu cầu kỹ thuật trong quá trình nâng cấp, một số tính năng và dịch vụ có thể tạm thời bị gián đoạn trong thời gian nêu trên.