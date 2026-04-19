Vụ Mr Pips: Viện Kiểm sát trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung

Bị can Nguyễn Hoà Bình (bên trái) và Phó Đức Nam (tức Mr Pips, bên phải)

Sau hơn 15 tháng khởi tố, cơ quan điều tra đã hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố Phó Đức Nam (tức Mr Pips, SN 1994, trú tại TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Hòa Bình (Chủ tịch Tập đoàn NextTech), cùng nhiều đồng phạm. Tuy nhiên, Viện Kiểm Sát Nhân dân (KSND) TP Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung để làm rõ một số nội dung liên quan.

Theo quyết định của Viện Kiểm Sát Nhân dân (KSND) TP Hà Nội, cơ quan này đề nghị cơ quan cảnh sát tiến hành điều tra bổ sung vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do bị can Phó Đức Nam (tức Mr Pips, SN 1994, ở TP Hồ Chí Minh) cầm đầu, nhằm làm rõ một số vấn đề.

Vụ án được Công an quận Cầu Giấy (cũ) khởi tố từ ngày 30/10/2024. Đến tháng 2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phó Đức Nam về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Cùng vụ án, bị can Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, ở Hưng Yên) và vợ là Ngô Thị Thêu (SN 1995, ở Hải Phòng) bị đề nghị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đáng chú ý, Nguyễn Hòa Bình (SN 1981, Chủ tịch Tập đoàn NextTech) bị cáo buộc phạm tội "Rửa tiền", với vai trò sử dụng Công ty Ngân Lượng để hỗ trợ các giao dịch trái pháp luật cho đường dây của Mr Pips.

Ngoài ra, còn có 71 bị can khác bị đề nghị truy tố về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" hoặc "Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Bị can Phó Đức Nam (tức Mr Pips). (ảnh: Bộ Công an)

Theo kết luận điều tra lần 1, từ năm 2018, Phó Đức Nam (tức Mr Pips; SN 1994, trú tại TP. Hồ Chí Minh, nguyên quán phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) quen biết một đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ tên Isik Uran (SN 1984) và cùng bàn bạc lập, vận hành các website giả mạo sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối quốc tế. Các trang web được thiết kế với tên gọi, giao diện giống các sàn uy tín nhằm tạo lòng tin với nhà đầu tư.

Nam chỉ đạo nhân viên mạo danh chuyên viên tài chính, dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền đầu tư. Thực chất, các "sàn" này không kết nối với thị trường quốc tế mà do Nam điều hành, mọi giao dịch đều bị kiểm soát; khi khách hàng thua lỗ, số tiền sẽ thuộc về nhóm đối tượng.

Tại Việt Nam, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, Hưng Yên) tổ chức thuê văn phòng, tuyển dụng nhân viên, lập các công ty "bình phong" hoạt động dưới danh nghĩa tư vấn, môi giới chứng khoán để tiếp cận, lôi kéo người tham gia.

Đáng chú ý, để thực hiện hành vi phạm tội, Nam chỉ đạo lập tới 85 công ty "ma", phân chia thành nhiều bộ phận như marketing, chăm sóc khách hàng, hỗ trợ kỹ thuật… nhằm vận hành hệ thống lừa đảo chuyên nghiệp.

Trong vụ án này, bị can Phó Đức Nam (tức "Mr Pips") được xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu .

Hồ sơ cho thấy, từ năm 2019, Nam đã bàn bạc, thống nhất với Isik Uran xây dựng hệ thống lừa đảo thông qua việc tạo lập 36 website giả mạo các sàn giao dịch tài chính. Đồng thời, Nam chỉ đạo nhân viên thành lập các công ty "ma", sử dụng danh nghĩa pháp nhân để tuyển dụng nhân sự, ký hợp đồng thuê đầu số điện thoại phục vụ ứng dụng gọi điện Zoiper.

Để vận hành dòng tiền, Nam tổ chức mở 69 tài khoản ngân hàng và tài khoản tại các trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch nhằm nhận tiền của nhà đầu tư. Cùng với đó, nhóm này thuê văn phòng tại nhiều địa phương như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương (cũ), xây dựng các bộ phận hoạt động độc lập nhưng liên kết chặt chẽ, tạo thành một hệ thống lừa đảo hoàn chỉnh.

Cơ quan điều tra xác định, Phó Đức Nam phải chịu trách nhiệm về toàn bộ 738 vụ lừa đảo, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1.301 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Hòa Bình (Chủ tịch Tập đoàn NextTech).

Trong cùng vụ án, ông Nguyễn Hòa Bình (SN 1981, Chủ tịch Tập đoàn NextTech) bị cáo buộc phạm tội "Rửa tiền" theo Khoản 3, Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Theo kết luận điều tra, từ tháng 6/2020, Nguyễn Hòa Bình cùng các nhân viên Công ty Ngân Lượng gồm: Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm biết rõ các sàn giao dịch DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, Honor, ScopeMarkets do Phó Đức Nam vận hành có dấu hiệu phạm tội, đang bị cơ quan công an xác minh. Tuy nhiên, để hưởng lợi từ phí giao dịch qua ví Ngân Lượng, Bình vẫn chỉ đạo Nam và Tâm tiếp tục vận hành hệ thống.

Nhóm này còn thống nhất với nhân viên các sàn làm giả dữ liệu, cung cấp thông tin và lịch sử giao dịch không đúng thực tế cho cơ quan chức năng, nhằm che giấu dòng tiền và cản trở quá trình điều tra.

Cơ quan điều tra xác định, từ ngày 15/6/2020 đến 23/9/2022, có 150 bị hại chuyển tổng số tiền hơn 213,4 tỷ đồng vào các tài khoản mang tên Công ty CP Ngân Lượng để nạp tiền đầu tư vào các sàn forex nêu trên.

Tài liệu thu thập cho thấy có đủ căn cứ xác định Nguyễn Hòa Bình, Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam đã thực hiện hành vi "rửa tiền" theo quy định tại Khoản 3, Điều 324 Bộ luật Hình sự.