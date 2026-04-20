Giá bạc hôm nay lên cao nhất 5 tuần

Theo Thái Phương, Ảnh: Lam Giang | 20-04-2026 - 14:09 PM | Smart Money

Giá bạc SBJ, Ancarat, Phú Quý lên cao nhất 5 tuần qua khi giá thế giới trụ vững trên mốc 80 USD/ounce.

Sáng 20-4, Công ty Vàng bạc Đá quý Sacombank (SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức khoảng 2,99 triệu đồng/lượng (mua vào) và 3,08 triệu đồng/lượng (bán ra).

Cùng thời điểm, Công ty Kim loại quý Ancarat giao dịch bạc miếng ở mức 2,99 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 3,09 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Tập đoàn Phú Quý niêm yết cao hơn, lần lượt 3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 3,1 triệu đồng/lượng (bán ra).

So với cuối tuần, giá bạc miếng trong nước giảm khoảng 20.000 – 40.000 đồng/lượng.

Đối với bạc dạng kg, giá cũng hạ nhiệt nhưng vẫn duy trì trên ngưỡng 80 triệu đồng/kg.

Các doanh nghiệp như SBJ, Ancarat và Phú Quý đang niêm yết quanh mức 79,9 triệu đồng/kg (mua vào) và 82,6 triệu đồng/kg (bán ra), giảm khoảng 200.000 đồng/kg so với trước đó.

Diễn biến giảm của giá bạc trong nước chủ yếu chịu tác động từ thị trường quốc tế. Sau nhiều phiên tăng mạnh, giá bạc thế giới hiện chững lại ở mức 80,16 USD/ounce, giảm 0,98% so với cuối tuần trước.

Dù điều chỉnh giảm, bạc vẫn duy trì trên mốc 80 USD/ounce, mức cao nhất trong 5 tuần trở lại đây.

Giá bạc đang biến động cùng xu hướng với giá vàng. Hiện, giá vàng thế giới đang giao dịch quanh 4.791 USD/ounce, giảm khoảng 0,83% so với phiên trước.

Theo giới phân tích, bạc thường biến động cùng chiều với vàng và vẫn được kỳ vọng có triển vọng tích cực nếu căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông hạ nhiệt.

Những thông tin liên quan đến xung đột trong khu vực và việc mở lại eo biển Hormuz cho tàu thương mại đã tác động đáng kể đến diễn biến giá kim loại quý trong thời gian qua.

Trong báo cáo mới nhất, Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) nhận định động lực tăng giá của bạc đến từ sự cải thiện tâm lý nhà đầu tư, đặc biệt trong trường hợp Mỹ và Iran nối lại các cuộc đàm phán. Bên cạnh đó, triển vọng giá năng lượng giảm cũng góp phần hạ áp lực lạm phát, tạo dư địa để các ngân hàng trung ương tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ.

Môi trường lãi suất thấp hơn được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hoạt động sản xuất - kinh doanh, qua đó hỗ trợ nhu cầu tiêu thụ bạc, trong bối cảnh khoảng 60% nhu cầu bạc toàn cầu đến từ lĩnh vực công nghiệp.

