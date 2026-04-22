Phó Thống đốc NHNN: BIDV sẽ là ngân hàng đầu tiên làm được điều này

Ngày 21/4/2026 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức Hội thảo cấp cao “BIDV Leadership Summit 2026”, xoay quanh chủ đề phát triển kinh tế số trong bối cảnh biến động thương mại toàn cầu.

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Tiến Dũng – Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – nhấn mạnh vai trò ngày càng then chốt của hệ sinh thái số trong quá trình chuyển đổi số của ngành ngân hàng cũng như toàn bộ nền kinh tế.

Theo Phó Thống đốc, việc xây dựng hệ sinh thái số không chỉ nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng theo hướng “end-to-end”, mà quan trọng hơn, đây chính là nền tảng để tạo ra dữ liệu – yếu tố cốt lõi cho mọi quyết định điều hành và kinh doanh. “Nếu không có hệ sinh thái số thì sẽ không có dữ liệu, và nếu không có dữ liệu thì không thể ra quyết định hiệu quả”, ông nhấn mạnh.

Đáng chú ý, Phó Thống đốc cho rằng hệ sinh thái số đang bước sang một giai đoạn phát triển mới – kết nối xuyên biên giới.

Ông tiết lộ, nếu theo đúng kế hoạch, BIDV có thể trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam triển khai mô hình này với thị trường Hàn Quốc. Theo đó, khách du lịch Hàn Quốc khi đến Việt Nam có thể sử dụng trực tiếp ứng dụng thanh toán của họ để chi trả, thanh toán hàng hóa, dịch vụ bằng Đồng Việt Nam mà không cần cài đặt thêm ứng dụng hay thực hiện các bước chuyển đổi trung gian.

“Người dùng sẽ dùng chính ứng dụng của Hàn Quốc để thanh toán tại Việt Nam, không phải chỉnh sửa gì cả”, Phó Thống đốc cho biết.

Ông cũng khẳng định, việc BIDV triển khai thanh toán xuyên biên giới với Hàn Quốc được xem là bước đi quan trọng, góp phần mở rộng hệ sinh thái và khẳng định vai trò tiên phong của ngân hàng Việt trong chuyển đổi số.

Trên thực tế, xu hướng thanh toán xuyên biên giới đã bắt đầu hình thành tại Việt Nam. Trước đó, vào đầu tháng 4/2026, Vietcombank đã phối hợp với NAPAS và Ant International mở rộng dịch vụ thanh toán QR giữa Việt Nam – Trung Quốc, cho phép du khách Trung Quốc sử dụng ví Alipay thanh toán trực tiếp tại Việt Nam.

Thông qua kết nối này, hơn 1 tỷ người dùng Alipay có thể quét mã QR tại các điểm chấp nhận thanh toán trong nước, với giao dịch được xử lý trực tiếp giữa Nhân dân tệ và đồng Việt Nam. Điều này giúp du khách Trung Quốc có trải nghiệm “như ở nhà”, khi vẫn sử dụng phương thức thanh toán quen thuộc mà không cần đổi tiền hay sử dụng thẻ.

Bên cạnh mở rộng hệ sinh thái, kết nối xuyên biên giới, Phó Thống đốc cũng lưu ý đến BIDV nói riêng, ngành ngân hàng nói chung về việc đảm bảo an ninh, an toàn và bảo mật dữ liệu là yêu cầu xuyên suốt, khi rủi ro công nghệ thông tin ngày càng được đặt ngang với rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng.