Có 3 căn nhà, tài sản hơn 40 tỷ, người đàn ông 43 tuổi muốn nghỉ hưu sớm: Chuyên gia cảnh báo rủi ro "kẹt dòng tiền"

Danh mục tài sản của nhân vật. Ảnh: VWA.

Tập 45 của chương trình Bạn hỏi VWA trả lời trên Kênh Tài Chính Kinh doanh đăng tải trường hợp của một nhân vật:

Anh Tùng, 43 tuổi, đã lập gia đình và có 3 con, làm việc tại một tập đoàn nước ngoài hơn 19 năm, hiện cân nhắc nghỉ việc để chuyển sang đầu tư tài chính toàn thời gian với mục tiêu tự do tài chính.

Danh mục tài sản của anh chủ yếu là bất động sản, gồm 3 căn nhà: một căn để ở trị giá khoảng 15 tỷ (thừa kế), hai căn nhà phố đang xây dựng/khai thác, trong đó một căn cho thuê khoảng 7 triệu/tháng; có một dự án nhà khoảng 25 tỷ với chi phí xây 7–8 tỷ (đã chi khoảng một nửa) và một căn khác khoảng 10 tỷ đang cho thuê một phần.

Tài sản tiêu dùng và dự phòng khoảng 16,8 tỷ, bao gồm nhà ở, ô tô 700 triệu, quỹ tiền mặt 200 triệu, 3 cây vàng và hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đáo hạn năm 2028 trị giá khoảng 350 triệu.

Ngoài ra, anh có 600 triệu góp vốn doanh nghiệp và khoảng 400 triệu đầu tư chứng khoán. Về dòng tiền và đòn bẩy, anh vừa có tiền gửi tiết kiệm vừa có khoản vay khoảng 5,5 tỷ với lãi suất 6,3%/năm, kỳ hạn dài.

Định hướng của anh là tiếp tục sử dụng đòn bẩy tài chính, chờ cơ hội mua bất động sản vào khoảng năm 2027, ưu tiên tài sản tạo dòng tiền và sau đó dùng dòng tiền này để chuyển sang đầu tư tài chính.

Chuyên gia Tô Anh Hùng, thành viên AFP của Cộng đồng Cố vấn Tài chính Việt Nam (VWA) đánh giá anh Tùng sở hữu danh mục bất động sản có quy mô lớn.Tổng dòng tiền ước tính từ hai tài sản vào khoảng 47 triệu/tháng, tương đương khoảng 564 triệu/năm. So với tổng giá trị danh mục khoảng 35,8 tỷ (bao gồm cả phần vốn 3,5 tỷ đang dùng để hoàn thiện), lợi suất cho thuê chỉ khoảng 1,46%/năm, mức thấp so với mặt bằng thị trường (nhà phố tại Hà Nội thường trên 2%). Nguyên nhân chính đến từ việc tài sản chưa được tối ưu khai thác, đặc biệt ở khâu hoàn thiện và định giá cho thuê.

Với căn nhà thứ hai (giá trị khoảng 10 tỷ), nếu đầu tư thêm 1,5 tỷ để hoàn thiện, giá thuê có thể tăng lên 25–28 triệu/tháng. Khi đó, tổng giá trị đầu tư khoảng 11,5 tỷ, tạo ra dòng tiền khoảng 300 triệu/năm, tương đương lợi suất 2,6%, cao hơn trung bình thị trường. Theo chuyên gia, đây là khoản đầu tư nên thực hiện vì vừa cải thiện dòng tiền, vừa nâng định giá tài sản, giúp tăng tính thanh khoản nếu có nhu cầu bán hoặc tái cơ cấu sau này.

Chuyên gia nhận định danh mục của anh Tùng đang mất cân đối lớn giữa bất động sản và tài sản tài chính, cần được phân bổ lại hợp lý hơn (sẽ bàn sâu ở phần sau). Riêng với bất động sản, chỉ cần cải thiện hiệu quả khai thác là đã có thể tạo ra thay đổi đáng kể. Với lợi thế nằm tại Bắc Ninh—khu vực tập trung nhiều khu công nghiệp và chuyên gia nước ngoài—các tài sản của anh có dư địa tăng giá thuê, vì vậy nên tối ưu để nâng lợi suất, qua đó cải thiện dòng tiền và hỗ trợ toàn bộ cấu trúc tài chính trong tương lai.

Với câu hỏi có nên vay thêm 1,5 tỷ để nâng dòng tiền từ 7 triệu lên 25 triệu/tháng, chuyên gia cho rằng cần cân đối, nhưng trong trường hợp của anh là khả thi. Lý do là anh đang có 5 tỷ tiền gửi và khoản vay lãi suất chỉ 6,3%/năm, cố định 3 năm (giải ngân đầu 2026) — mức rất tốt so với mặt bằng lãi suất cuối 2025. Do đó, có thể sử dụng một phần nguồn lực này để đầu tư hoàn thiện bất động sản, nhằm tăng dòng tiền.

Liên quan đến câu hỏi có nên nghỉ việc để chuyển sang đầu tư tài chính, ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc điều hành kiêm đồng sáng lập của Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam (VWA), Tổng Giám đốc của AFA cho biết vấn đề lớn hơn của anh Tùng nằm ở dòng tiền tổng thể.

Hiện thu nhập chính vẫn đến từ lương tại tập đoàn nước ngoài, trong khi anh còn nghĩa vụ trả nợ và các con còn nhỏ. Nếu nghỉ việc, anh sẽ mất nguồn tiền đều đặn hàng tháng, trong khi dòng tiền từ bất động sản chưa đủ mạnh, tài sản tài chính lại hạn chế, dẫn tới áp lực trả nợ có thể còn lớn hơn áp lực công việc. Vì vậy, việc đánh đổi giữa nghỉ việc sớm và duy trì thu nhập ổn định cần được cân nhắc kỹ.

Chuyên gia cho rằng vấn đề lớn nhất của anh Tùng không phải quy mô tài sản, mà là mức độ tập trung quá lớn vào bất động sản. Khi danh mục thiếu đa dạng, chỉ cần thị trường bất động sản gặp rủi ro sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến dòng tiền và thanh khoản. Đặc biệt, khoản vay hiện có lãi suất thả nổi sau giai đoạn cố định, có thể tăng lên 13–14%/năm trong tương lai, tạo áp lực đáng kể.

Các kế hoạch của anh, từ mua thêm bất động sản đến đầu tư startup đều dựa trên giả định tích cực. Tuy nhiên, theo chuyên gia, cả hai hướng này đều tiềm ẩn rủi ro: bất động sản có thể kẹt thanh khoản, còn startup có xác suất thất bại cao. Ngay cả phương án mua chung cư với lợi suất kỳ vọng khoảng 7%/năm cũng cần cân nhắc vì vẫn phụ thuộc vào diễn biến thị trường.

Nếu nghỉ việc trong khi chưa cải thiện đáng kể dòng tiền cho thuê, anh sẽ mất nguồn thu ổn định, trong khi vẫn phải trả nợ và chi tiêu gia đình. Trong kịch bản tích cực nhất, cả hai bất động sản đều cho thuê ổn định, phần dư cũng chỉ khoảng 56 triệu/năm, tương đương 3–4 triệu/tháng, gần như không tạo được dư địa tài chính. Nếu xảy ra rủi ro như một tài sản không cho thuê được, áp lực tài chính sẽ tăng mạnh.

Quan điểm của chuyên gia là không nên chấp nhận rủi ro lớn ở giai đoạn này. Việc tiếp tục làm công việc hiện tại giúp duy trì dòng tiền ổn định và giảm áp lực tài chính. Các quyết định như nghỉ việc, rút bảo hiểm hay chuyển hướng đầu tư chỉ nên thực hiện khi đã có nền tảng dòng tiền vững chắc hơn, thay vì dựa vào các kịch bản giả định trong tương lai.



