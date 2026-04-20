"Chốt lời vàng thành công ở đỉnh, tôi đem toàn bộ gửi tiết kiệm, tháng nhận gần 15 triệu đồng tiền lãi"

Có một khoảng thời gian tôi luôn nghĩ vàng là thứ tài sản an toàn nhất. Không phải vì tôi quá hiểu thị trường, mà đơn giản vì cảm giác cầm trên tay thứ gì đó "có thật" luôn khiến mình yên tâm hơn. Tôi bắt đầu mua vàng từ vài năm trước, khi giá còn quanh quẩn mức 60–65 triệu đồng mỗi lượng. Lúc đó, mỗi lần tích cóp được một chút tiền là tôi lại mua thêm, có khi nửa cây, có khi một cây, đều đặn như một thói quen.

Sau gần 4 năm, tôi tích lũy được tổng cộng 10 lượng và thêm 5 chỉ, tức khoảng 10,5 lượng vàng. Nếu tính bình quân giá mua khoảng 63 triệu đồng/lượng, thì tổng số tiền tôi bỏ ra vào khoảng hơn 660 triệu đồng. Với tôi lúc đó, đây là khoản tích lũy lớn nhất, gần như toàn bộ phần tiền để dành nghiêm túc.

Rồi thị trường bắt đầu biến động mạnh. Giá vàng tăng nhanh, có lúc tôi chỉ xem như "lãi trên giấy", chưa nghĩ đến chuyện bán. Nhưng đến khi giá chạm mốc 190 triệu đồng/lượng, tôi bắt đầu suy nghĩ khác. Không phải vì tôi tin chắc giá sẽ giảm, mà vì mức lợi nhuận lúc này đã vượt xa kỳ vọng ban đầu.

Tôi ngồi tính rất kỹ. 10,5 lượng vàng, nếu bán ở mức 190 triệu đồng/lượng thì tổng số tiền thu về khoảng 2 tỷ đồng. So với số vốn ban đầu hơn 660 triệu, phần chênh lệch lên tới hơn 1,3 tỷ đồng.

Tôi đã quen với việc nắm giữ vàng, quen với cảm giác có một thứ gì đó để "neo" tài sản lại. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn chọn bán toàn bộ để tránh việc chần chừ rồi thay đổi quyết định. Khi nhìn số tiền gần 2 tỷ đồng nằm trong tài khoản, tôi có một cảm giác rất lạ, vừa nhẹ nhõm, vừa có chút trống trải. Nhẹ nhõm vì đã hiện thực hóa được lợi nhuận, nhưng cũng hơi hụt hẫng vì không còn giữ thứ tài sản mình đã gắn bó suốt mấy năm và không biết đến lúc nào mình mới sở hữu tiếp được lượng vàng như thế.

Tôi không muốn quay lại mua vàng ngay, cũng không có nhiều kinh nghiệm đầu tư các kênh khác trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến số. Vì vậy, tôi nghĩ đến phương án đơn giản nhất là gửi tiết kiệm ngân hàng. Tôi dành gần một tuần để tìm hiểu lãi suất giữa các ngân hàng. Các ngân hàng lớn thì an toàn, nhưng lãi suất thường chỉ quanh 6–6,5%/năm cho kỳ hạn dài. Trong khi đó, một số ngân hàng thương mại cổ phần đưa ra mức 8–8,5%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Cuối cùng, tôi chọn 2 ngân hàng có mức lãi suất 8,5%/năm và chia số tiền thành vài sổ nhỏ để linh hoạt hơn nếu cần sử dụng. Khi hoàn tất thủ tục, tôi thử tính toán cụ thể. Với khoảng 2 tỷ đồng gửi ở mức 8,5%/năm, số tiền lãi sau một năm sẽ vào khoảng gần 170 triệu đồng trước thuế. Sau khi trừ thuế, con số thực nhận vẫn hơn 150 triệu đồng.

Chia trung bình ra, mỗi tháng tôi có khoảng 13–14 triệu đồng tiền lãi, gần tương đương một nguồn thu ổn định mà không cần làm thêm điều gì.

Thỉnh thoảng, tôi vẫn nhìn lại giá vàng, có lúc cũng thoáng nghĩ nếu giữ lại thì sao. Nhưng rồi tôi tự nhắc mình rằng đầu tư không phải là trò đoán đỉnh hay đáy. Quan trọng là mình đã đạt được mục tiêu ban đầu hay chưa, và có giữ được thành quả đó hay không.

*Theo chia sẻ của chị N.T.P (Hà Nội)



