Ngân hàng Nhà nước cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới nhất liên quan dữ liệu sinh trắc học

Theo Thái Phương | 20-04-2026 - 20:06 PM | Smart Money

Ngân hàng Nhà nước cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới nhất liên quan dữ liệu sinh trắc học

Không cung cấp dữ liệu sinh trắc học để tạo điều kiện cho đối tượng tội phạm lợi dụng mở và sử dụng tài khoản thanh toán cho mục đích vi phạm pháp luật

Đây là cảnh báo mới nhất của Ngân hàng Nhà nước trong văn bản gửi các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về rà soát, bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành trong cung ứng dịch vụ thanh toán.

Theo đó, để tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán và góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi lợi dụng dịch vụ ngân hàng cho mục đích bất hợp pháp, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng cần thường xuyên rà soát, nâng cấp hạ tầng công nghệ bảo đảm tuân thủ quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ trực tuyến.

Các giải pháp kỹ thuật, công nghệ về định danh, xác thực thông tin sinh trắc học trên ứng dụng Online Banking, Mobile Banking tuân thủ theo các quy định về tiêu chuẩn an toàn, bảo mật và có biện pháp phát hiện, ngăn chặn sử dụng ứng dụng AI/deepfake trong xác thực sinh trắc học.

Không cung cấp dữ liệu sinh trắc học cho người khác để tạo điều kiện cho các đối tượng tội phạm lợi dụng mở và sử dụng tài khoản thanh toán cho các mục đích vi phạm pháp luật

Phần mềm ứng dụng Online Banking, Mobile Banking phải có chức năng thông báo và kiểm tra khách hàng (đặc biệt đối với khách hàng cá nhân) khi khách đăng nhập lần đầu hoặc đăng nhập trên thiết bị khác với thiết bị đăng nhập lần gần nhất trên ứng dụng.

"Thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin về các phương thức, thủ đoạn tấn công mạng, đặc biệt là những cách thức tấn công, vượt qua các biện pháp xác thực hiện có của ngân hàng để chủ động có giải pháp tăng cường an toàn bảo mật và phát hiện, ngăn ngừa tấn công mạng hoặc sử dụng deepfake trong xác thực sinh trắc học. Tăng cường cơ chế giám sát giao dịch, cảnh báo sớm các dấu hiệu nghi ngờ có liên quan đến gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật cho khách hàng" – Ngân hàng Nhà nước nêu.

Khách hàng được khuyến cáo tuyệt đối bảo mật thông tin cá nhân, không mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán/thẻ ngân hàng; không cung cấp dữ liệu sinh trắc học cho người khác để tạo điều kiện cho các đối tượng tội phạm lợi dụng mở và sử dụng tài khoản thanh toán cho các mục đích vi phạm pháp luật.

Hiện tại, theo Điều 30, Nghị định số 340/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (có hiệu lực từ tháng 2-2026), hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán hoặc mua, bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 1 đến dưới 10 tài khoản, nếu chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, sẽ bị phạt tiền từ 100 - 150 triệu đồng.

Đối với hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán hoặc mua, bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 10 tài khoản thanh toán trở lên mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, mức phạt được nâng lên từ 150 - 200 triệu đồng.

Nghị định cũng quy định mức phạt từ 150 - 200 triệu đồng đối với hành vi sử dụng giấy tờ tùy thân giả mạo để mở hoặc sử dụng tài khoản thanh toán, nếu chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mức phạt lên tới 200 - 250 triệu đồng đối với hành vi mở hoặc duy trì tài khoản thanh toán nặc danh, mạo danh.


Theo Thái Phương

Đại diện Vietcombank kể chuyện nghề thu hồi nợ: Từng bị khách hàng cầm dao rựa chặn cổng, không cho kê biên tài sản, cách hoá giải sau đó gây bất ngờ

Đại diện Vietcombank kể chuyện nghề thu hồi nợ: Từng bị khách hàng cầm dao rựa chặn cổng, không cho kê biên tài sản, cách hoá giải sau đó gây bất ngờ Nổi bật

Tăng tốc thí điểm thị trường tài sản mã hóa

Tăng tốc thí điểm thị trường tài sản mã hóa Nổi bật

Lời khuyên cho người dùng thẻ tín dụng có tính năng "hoàn tiền"

Lời khuyên cho người dùng thẻ tín dụng có tính năng "hoàn tiền"

20:01 , 20/04/2026
"Chốt lời vàng thành công ở đỉnh, tôi đem toàn bộ gửi tiết kiệm, tháng nhận gần 15 triệu đồng tiền lãi"

19:27 , 20/04/2026
Tưởng "sai nội dung chuyển khoản" nên chuyển tiền nhiều lần, bị chiếm đoạt 183 triệu đồng

Tưởng “sai nội dung chuyển khoản” nên chuyển tiền nhiều lần, bị chiếm đoạt 183 triệu đồng

19:10 , 20/04/2026
Agribank phát thông báo tới toàn bộ khách hàng: Người chuẩn bị chuyển khoản, nhận tiền trong thời gian này chú ý!

Agribank phát thông báo tới toàn bộ khách hàng: Người chuẩn bị chuyển khoản, nhận tiền trong thời gian này chú ý!

19:00 , 20/04/2026

