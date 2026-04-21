11 người liên quan trang cá cược trực tuyến “QQ88" bị khởi tố

Theo Tr. Đức | 21-04-2026 - 07:02 AM | Smart Money

Các đối tượng tại Campuchia thuê tài khoản ngân hàng để sử dụng vào mục đích tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang cá cược trực tuyến “QQ88”.

Ngày 20-4, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 11 bị can ở nhiều tỉnh, thành phố về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc trên mạng Internet với số tiền hàng tỉ đồng.

Các đối tượng bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc gồm: Đoàn Văn Tùng (SN 1998, trú tại xã Thọ Ngọc, tỉnh Thanh Hóa); Ngô Thị Thu Hà (SN 1984, trú tại xã Văn Môn, tỉnh Bắc Ninh); Đỗ Xuân Thành (SN 1993, trú tại xã Chất Bình, tỉnh Ninh Bình).

Cùng với đó, Cơ quan An ninh điều tra khởi tố bị can 8 đối tượng tội Đánh bạc gồm: Trần Duy Khánh (SN 1989, trú tại xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên); Phạm Tuấn Dũng (SN 1999, trú tại xã Vũ Tiên); Phạm Hồng Bách, SN 1985, trú tại xã Hưng Hà); Trần Thị Lan (SN 1968, trú tại phường Thái Bình); Phạm Văn Tới (SN 1997, trú tại xã Thần Khê), đều thuộc tỉnh Hưng Yên; Bùi Đắc Năm (SN 1990, trú tại xã Xuân Hòa, tỉnh Thanh Hóa); Trần Văn Bộ (SN 1990, trú tại xã Vật Lại) và Đặng Cao Mạnh (SN 1993, trú tại xã Tây Phương), cùng thuộc TP Hà Nội.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, Đoàn Văn Tùng, Ngô Thị Thu Hà, Đỗ Xuân Thành cho các đối tượng tại Campuchia thuê tài khoản ngân hàng cá nhân để sử dụng vào mục đích tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang cá cược trực tuyến "QQ88". Tổng số tiền các đối tượng được hưởng lợi từ việc cho thuê tài khoản ngân hàng là 381 triệu đồng. 8 đối tượng còn lại có hành vi đánh bạc trên mạng internet với tổng số tiền gần 8,5 tỉ đồng.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Theo Tr. Đức

Người lao động

Công an cảnh báo: Cài đặt ứng dụng này có thể bị rút hết tiền trong tài khoản ngân hàng

Công an cảnh báo: Cài đặt ứng dụng này có thể bị rút hết tiền trong tài khoản ngân hàng Nổi bật

Đại diện Vietcombank kể chuyện nghề thu hồi nợ: Từng bị khách hàng cầm dao rựa chặn cổng, không cho kê biên tài sản, cách hoá giải sau đó gây bất ngờ

Đại diện Vietcombank kể chuyện nghề thu hồi nợ: Từng bị khách hàng cầm dao rựa chặn cổng, không cho kê biên tài sản, cách hoá giải sau đó gây bất ngờ Nổi bật

Thị trường tiền số hôm nay, 20-4: Bitcoin đứng trước thời khắc then chốt

Thị trường tiền số hôm nay, 20-4: Bitcoin đứng trước thời khắc then chốt

21:54 , 20/04/2026
Chỉ còn 4 tiếng nữa, các hộ kinh doanh thực hiện ngay thao tác này trên eTax Mobile

Chỉ còn 4 tiếng nữa, các hộ kinh doanh thực hiện ngay thao tác này trên eTax Mobile

20:55 , 20/04/2026
Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank... dừng giao dịch chuyển khoản nhanh 24/7 đối với trường hợp này

Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank... dừng giao dịch chuyển khoản nhanh 24/7 đối với trường hợp này

20:32 , 20/04/2026
Ngân hàng Nhà nước cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới nhất liên quan dữ liệu sinh trắc học

Ngân hàng Nhà nước cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới nhất liên quan dữ liệu sinh trắc học

20:06 , 20/04/2026

