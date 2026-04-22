Lập khống hợp đồng để vay vốn, chiếm đoạt 3 tỷ đồng của ngân hàng

Theo Hoàng An | 22-04-2026 - 06:37 AM | Tài chính - ngân hàng

Do cần tiền chi tiêu và trả nợ, bị cáo Chu Trường Giang (SN 1980) lập khống hợp đồng mua bán giữa các công ty do mình làm chủ, để làm hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt của ngân hàng 3 tỷ đồng.

Chiều 21/4, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Chu Trường Giang (SN 1980) mức án 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tháng 6/2018, do cần tiền chi tiêu và trả nợ, bị cáo Giang nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của một n gân hàng .

Để phục vụ mục đích này, Giang lập khống hợp đồng mua bán hàng hóa là thuốc tân dược giữa các công ty do bị cáo thành lập và mua lại gồm: Công ty CP Đầu tư VNFF Việt Nam; Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn đầu tư Hải Nam; Công ty TNHH Q&A Hà Nội.

Do trước đó, Giang cho anh Trần Gia B. (SN 1972) vay 300 triệu đồng, lãi suất 1%/tháng, tài sản thế chấp là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với mảnh đất ở phố Mễ Trì, Hà Nội. Biết rõ mảnh đất đứng tên ông Trần Gia H. (bố đẻ anh B., đã chết), nhưng bị cáo Giang yêu cầu anh B. ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất trên cho Đặng Việt H. (lái xe thuê cho Giang) để “làm tin”.

Ảnh minh họa.

Ngày 25/5/2018, Giang làm thủ tục với Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh quận Nam Từ Liêm cũ để anh Đặng Việt H. đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên và sau đó thế chấp thửa đất trên để vay ngân hàng 3 tỷ đồng. Việc thế chấp, anh B. không hay biết, việc ký tài liệu Giang nhờ lái xe H. thực hiện.

Căn cứ vào các hợp đồng mua bán hàng hóa khống giữa các công ty Giang sở hữu và tài sản thế chấp là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ngày 11/6/2018, ngân hàng đã giải ngân số tiền hơn 1,9 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty CP Đầu tư VNFF Việt Nam và hơn 1 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty TNHH Q&A Hà Nội.

Sau khi nhận được tiền, bị cáo Giang chỉ đạo các nhân viên rút tiền từ các tài khoản công ty rồi sử dụng chi tiêu cá nhân, trả nợ.

Về phần anh B. do nghi ngờ Giang có dấu hiệu lừa đảo để chiếm đoạt mảnh đất trên nên yêu cầu được nhận lại sổ đỏ. Tuy nhiên, bị cáo từ chối trả với lý do đã thế chấp mảnh đất trên cho ngân hàng để vay tiền.

Còn ngân hàng không thấy Công ty Hải Nam trả nợ, đã tiến hành xử lý thu hồi nợ. Quá trình xử lý, ngân hàng mới phát hiện tài sản đảm bảo có nguồn gốc đứng tên ông Trần Gia Hải và thời điểm chuyển nhượng ông này đã chết. Do đó, ngân hàng tố giác hành vi lừa đảo của Giang ra cơ quan công an.

Hiện gia đình bị cáo mới khắc phục 500 triệu đồng, còn chiếm đoạt 2,5 tỷ đồng.

Cập nhật KQKD quý 1/2026 tối 21/4: Techcombank gây bất ngờ!

Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn sáng chiều ngày 21/4: Giảm đến 1,2 triệu đồng/lượng

Techcombank đạt lợi nhuận 8,9 nghìn tỷ trong quý 1/2026: Khi những kỷ lục không còn là giới hạn

