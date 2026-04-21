Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn sáng ngày 21/4

Cập nhật đầu giờ sáng ngày 21/4, giá vàng miếng và vàng nhẫn chưa có sự điều chỉnh so với kết phiên trước đó.

Đối với vàng miếng, giá bán ra phổ biến tại nhiều thương hiệu lớn lùi về 171,3 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 700.000 đồng/lượng trong hôm qua. Hiện tại, SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý cùng niêm yết ở mức 168,3 - 171,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Riêng Mi Hồng niêm yết cao hơn ở chiều mua vào, ở mức 169,5 triệu đồng/lượng, chiều bán ra 171 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết 167,8 - 170,8 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý cùng giao dịch ở mức 168 - 171 triệu đồng/lượng, trong khi DOJI niêm yết cao hơn, ở mức 168,3 - 171,3 triệu đồng/lượng. Mặt bằng giá vàng nhẫn đã giảm phổ biến 200.000-500.000 đồng/lượng trong với hôm qua.

Giá vàng tại BTMH đầu ngày 21/4

Trên thị trường thế giới, giá vàng giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần vào thứ Hai trước khi hồi phục nhẹ, khi lời đe dọa trả đũa của Iran sau vụ Mỹ tiếp quản một tàu chở hàng của Iran đã đẩy đồng USD và giá dầu tăng cao.

Giá vàng giao ngay có thời điểm giảm 0,4% xuống còn 4.810,26 USD/ounce, chạm mức thấp nhất kể từ ngày 13/4 trong phiên.

Chỉ số đồng USD Mỹ (DXY) tăng lên mức cao nhất trong một tuần trước khi thu hẹp đà tăng, khi căng thẳng Mỹ - Iran bùng lên trở lại làm gia tăng bất ổn trên thị trường về triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng tăng, làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng - tài sản không sinh lãi.

“Rõ ràng tình hình tại Trung Đông lại leo thang, khiến dự báo của chúng tôi về giá vàng nghiêng nhẹ theo hướng giảm, trong bối cảnh rủi ro giá dầu có thể tăng vọt trở lại. Điều này có thể kéo đồng USD và lợi suất trái phiếu tăng cao hơn,” ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại City Index và FOREX.com, nhận định.

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran dường như đang bị đe dọa trong ngày thứ Hai sau vụ tiếp quản tàu chở hàng. Giá dầu tăng khoảng 5% do lo ngại thỏa thuận ngừng bắn có thể đổ vỡ, trong khi hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz phần lớn vẫn bị đình trệ.

Dù vàng được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, nhu cầu đối với tài sản không sinh lãi này thường suy giảm khi lãi suất toàn cầu ở mức cao. Lãi suất có thể duy trì cao lâu hơn do áp lực lạm phát gia tăng từ xung đột tại Trung Đông.

“Trong phiên này, các nhà giao dịch vàng đang tập trung vào những yếu tố tiêu cực trong ngắn hạn như đồng USD mạnh hơn và lợi suất tăng cao. Xét về kỹ thuật, mục tiêu tăng giá tiếp theo của phe mua trên thị trường vàng giao tháng 6 là đóng cửa vượt ngưỡng kháng cự mạnh 5.000 USD,” ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích cấp cao tại Kitco Metals, cho biết trong một báo cáo.