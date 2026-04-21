Một số ngân hàng hạ lãi suất cho vay

Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất huy động đã điều chỉnh giảm tại gần 30 ngân hàng, một số tổ chức tín dụng bắt đầu chủ động hạ lãi suất cho vay, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận vốn và tạo động lực cho tăng trưởng tín dụng.

Một số ngân hàng cũng tích cực đưa ra các gói tín dụng ưu đãi, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, chế biến và xuất khẩu, với mức giảm khoảng 1%/năm. Dòng vốn vì vậy đang được định hướng vào các khu vực có khả năng tạo giá trị gia tăng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Dù chưa diễn ra trên diện rộng, song động thái này được kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn với chi phí hợp lý hơn. Không chỉ giảm lãi suất, một số ngân hàng còn cải cách thủ tục xử lý hồ sơ và rút ngắn thời gian giải quyết, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận vốn.

Theo ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ - Ngân hàng Nhà nước, sự lan tỏa của việc giảm lãi suất huy động sẽ dần tạo điều kiện để các ngân hàng hạ lãi suất cho vay trong thời gian tới. Dù thách thức lớn, nhưng hệ thống vẫn còn dư địa để điều chỉnh.

Cập nhật mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước, tính đến hết quý I/2026, tín dụng toàn hệ thống tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, với quy mô dư nợ vượt 19,18 triệu tỷ đồng, tăng hơn 3% so với cuối năm trước. Dòng vốn được định hướng rõ nét vào khu vực sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và những động lực tăng trưởng then chốt, qua đó góp phần giữ nhịp phục hồi của nền kinh tế.

Cùng với đó, các chương trình tín dụng theo định hướng của Chính phủ ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Gói tín dụng dành cho nông, lâm, thủy sản đã hoàn thành mục tiêu quy mô 185.000 tỷ đồng với mức giải ngân tương ứng. Ở lĩnh vực nhà ở xã hội, nguồn vốn cam kết đạt gần 22.000 tỷ đồng, trong đó đã giải ngân khoảng 9.600 tỷ đồng, từng bước cải thiện khả năng tiếp cận nhà ở cho người dân. Trong khi đó, các dự án hạ tầng trọng điểm như điện, giao thông và công nghệ chiến lược cũng đã được ký kết tài trợ với tổng vốn lên tới khoảng 71.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, xu hướng chuyển dịch dòng vốn theo hướng bền vững ngày càng rõ rệt khi tín dụng xanh tiếp tục mở rộng, đạt gần 780.000 tỷ đồng vào cuối năm 2025, tăng hơn 14% so với năm trước.

Những kết quả này cho thấy dòng vốn tín dụng đang được khơi thông theo hướng có chọn lọc, vừa hỗ trợ tăng trưởng, vừa đảm bảo an toàn hệ thống. Trong bối cảnh lãi suất huy động đã hạ nhiệt, dư địa giảm chi phí vốn đang dần hình thành, tạo nền tảng để lãi suất cho vay có thể điều chỉnh sâu hơn trong thời gian tới.

Dù môi trường kinh tế toàn cầu còn nhiều bất định, bài toán cân bằng giữa ổn định vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng vẫn đặt ra không ít thách thức. Tuy nhiên, với định hướng điều hành nhất quán và sự chủ động từ hệ thống ngân hàng, dòng vốn được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng vai trò “mạch dẫn” quan trọng, tiếp sức cho nền kinh tế hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao trong năm 2026.