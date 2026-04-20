Lãi suất đầu vào của ngân hàng giảm trên mọi mặt trận, Ngân hàng Nhà nước hút về hơn 71.000 tỷ

Thị trường tiền tệ

Trong tuần từ 13/04 – 17/04, lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng đồng loạt giảm ở tất cả các kỳ hạn. Kết thúc ngày 17/04, lãi suất qua đêm giảm 2,00 điểm %, xuống 4,00%/năm; kỳ hạn 1 tuần giảm 1,50 điểm %, còn 5,00%/năm; kỳ hạn 2 tuần giảm 0,35 điểm %, xuống 6,50%/năm và kỳ hạn 1 tháng giảm 0,50 điểm %, còn 7,00%/năm.

Trên thị trường 1 (giữa ngân hàng và khách hàng), đã có 30 ngân hàng thương mại trong nước công bố giảm lãi suất huy động sau cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước với mức giảm phổ biến 0,1 - 0,5 điểm %, gồm: VPBank, Techcombank, SeABank, BVBank, Sacombank, ABBank, KienlongBank, BaoViet Bank, LPBank, Nam A Bank, NCB, SHB, TPBank, Viet A Bank, Cake, Agribank, VietinBank, MB, Vietcombank, Eximbank, Bac A Bank, MSB, OCB, PGBank, Pvcombank, VietBank, BIDV, MBV, Saigonbank và Vikki Bank.

Nghiệp vụ thị trường mở

Trên kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá, trong tuần qua, Ngân hàng Nhà nước chào thầu tổng cộng 59.000 tỷ đồng ở các kỳ hạn 7 ngày, 35 ngày và 56 ngày, với lãi suất duy trì ở mức 4,5%/năm.

Khối lượng trúng thầu đạt 57.782 tỷ đồng, trong khi lượng đáo hạn lên tới 129.345 tỷ đồng. Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu trong tuần.

Như vậy, cơ quan điều hành đã hút ròng 71.563 tỷ đồng khỏi hệ thống, đưa tổng khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố xuống còn 217.003 tỷ đồng.

Thị trường ngoại tệ

Trong tuần từ 13/04 – 17/04, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng – giảm nhẹ qua các phiên. Chốt ngày 17/04, tỷ giá trung tâm ở mức 25.102 VND/USD, giảm 3 đồng so với cuối tuần trước.

Tại Sở Giao dịch, tỷ giá mua giao ngay được niêm yết ở mức 23.897 VND/USD, cao hơn 50 đồng so với tỷ giá sàn; trong khi tỷ giá bán giao ngay ở mức 26.307 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần.

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá USD/VND biến động nhẹ và chốt tuần tại 26.334 VND/USD, giảm 2 đồng so với phiên cuối tuần trước đó.