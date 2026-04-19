Lãi suất ngân hàng Techcombank mới nhất: Kỳ hạn nào có lãi suất cao nhất hiện nay?

Tin Vũ | 19-04-2026 - 13:34 PM | Tài chính - ngân hàng

Techcombank vừa cập nhật biểu lãi suất huy động từ ngày 11/04/2026, trong đó lãi suất tiền gửi online tiếp tục duy trì ở mức cao hơn tại quầy, với mức cao nhất lên tới 6,90%/năm ở kỳ hạn 12 tháng.

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) mới đây đã cập nhật biểu lãi suất huy động mới áp dụng từ ngày 11/04/2026. Theo đó, lãi suất các kỳ hạn dưới 6 tháng tiếp tục duy trì ở mức cao nhất là 4,75%/năm, trong khi các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên được niêm yết ở mức khá cao.

Lãi suất tiền gửi tại quầy Techcombank tháng 4/2026

Theo biểu lãi suất tiền gửi tại quầy, Techcombank niêm yết lãi suất cao nhất 4,30%/năm đối với kỳ hạn 1–2 tháng cho khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng, 4,40%/năm đối với khoản tiền từ 3 tỷ đồng trở lên. Đối với kỳ hạn 3–5 tháng, lãi suất lần lượt là 4,60%/năm với khoản dưới 1 tỷ đồng và 4,70%/năm với khoản từ 3 tỷ đồng trở lên.

Với các kỳ hạn từ 6–11 tháng, lãi suất tại quầy được niêm yết 6,30%/năm đối với khoản tiền dưới 1 tỷ đồng, 6,30%/năm đối với khoản từ 1 tỷ đến dưới 3 tỷ đồng và 6,40%/năm đối với khoản từ 3 tỷ đồng trở lên.

Tại kỳ hạn 12 tháng, Techcombank áp dụng mức lãi suất 6,50%/năm đối với khoản tiền dưới 1 tỷ đồng và từ 1 tỷ đến dưới 3 tỷ đồng, trong khi khoản tiền từ 3 tỷ đồng trở lên được hưởng mức 6,60%/năm.

Đối với các kỳ hạn từ 13 đến 36 tháng, lãi suất tại quầy được niêm yết 5,60%/năm đối với khoản tiền dưới 1 tỷ đồng và từ 1 tỷ đến dưới 3 tỷ đồng, trong khi khoản tiền từ 3 tỷ đồng trở lên ở mức 5,70%/năm.

Lãi suất tiền gửi online Techcombank tháng 4/2026

Ở kênh gửi tiền online (Tiền gửi Phát Lộc Online), Techcombank niêm yết lãi suất 4,50%/năm cho kỳ hạn 1–2 tháng và 4,75%/năm cho kỳ hạn 3–5 tháng.

Đối với các kỳ hạn từ 6–11 tháng, lãi suất online ở mức 6,70%/năm đối với khoản tiền từ 3 tỷ đồng trở lên và 6,60%/năm đối với các khoản tiền còn lại.

Đáng chú ý, tại kỳ hạn 12 tháng, Techcombank niêm yết mức lãi suất cao nhất là 6,90%/năm .

Với các kỳ hạn từ 13 đến 36 tháng, lãi suất online được áp dụng ở mức 6,00%/năm đối với khoản tiền từ 3 tỷ đồng trở lên và 5,90%/năm đối với các khoản tiền còn lại.

Biểu lãi suất mới cho thấy Techcombank tiếp tục duy trì chênh lệch giữa hai kênh gửi tiền, trong đó lãi suất online cao hơn tại quầy ở tất cả các kỳ hạn. Đồng thời, lãi suất các kỳ hạn 6 - 12 tháng được cao hơn hẳn lãi suất các kỳ hạn 24 - 36 tháng.

Tin Vũ

