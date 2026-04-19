Ngân hàng tư nhân đầu tiên có lượng tài sản thế chấp vượt 3 triệu tỷ

Theo báo cáo tài chính quý 1/2026 vừa được Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) công bố, lượng tài sản thế chấp tại nhà băng này đã vượt mốc 3 triệu tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/3/2026, tổng giá trị tài sản nhận thế chấp, cầm cố và chiết khấu của VPBank đạt gần 3,049 triệu tỷ đồng, tăng 10,7% so với mức 2,755 triệu tỷ đồng cuối năm 2025. Chỉ sau một quý, quy mô tài sản đảm bảo đã tăng thêm khoảng 293.366 tỷ đồng.

Với con số trên, VPBank là ngân hàng tư nhân có lượng tài sản thế chấp lớn nhất, chỉ kém 3 ngân hàng thương mại nhà nước là VietinBank, Agribank, BIDV và cao hơn cả Vietcombank; đồng thời vượt xa Techcombank dù xấp xỉ nhau về quy mô tài sản.

Đi sâu vào cơ cấu tài sản nhận thế chấp của VPBank, bất động sản đạt hơn 719.000 tỷ đồng, tăng 5,3% so với mức 682.892 tỷ đồng cuối năm trước, qua đó chiếm khoảng 23,6% tổng danh mục.

Trong khi đó, các tài sản đảm bảo khác là gần 2,15 triệu tỷ đồng, tăng 12,1% so với mức 1,918 triệu tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất, lên tới 70,5% tổng giá trị tài sản đảm bảo. VPBank không thuyết minh chi tiết về loại tài sản này, song quy mô của các tài sản bảo đảm khác tại ngân hàng này bắt đầu tăng vọt trong năm 2023 và duy trì ở mức cao từ đó đến nay.

Các loại tài sản bảo đảm khác: động sản đạt 136.204 tỷ đồng, tăng 23,6%, trong khi giấy tờ có giá ở mức 43.557 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cuối năm 2025.

So với cấu trúc phổ biến tại nhiều ngân hàng – nơi bất động sản thường chiếm đa số – VPBank lại thể hiện hướng đi khác biệt khi tỷ trọng bất động sản ở mức thấp, trong khi tài sản đảm bảo khác chiếm ưu thế tuyệt đối.

Trong quý I/2026, VPBank ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng hai chữ số.

Cụ thể, tổng thu nhập hoạt động đạt 19.908 tỷ đồng, tăng 26,3% so với cùng kỳ năm trước. Động lực chính đến từ thu nhập lãi thuần đạt 16.961 tỷ đồng, tăng 26,7%; lãi thuần từ hoạt động dịch vụ cũng tăng mạnh 80,8%, đạt 2.065 tỷ đồng.

Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng đạt 15.590 tỷ đồng, tăng 33,3%. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng ở mức 7.669 tỷ đồng, tăng 14,9%.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế đạt 7.921 tỷ đồng, tăng 56,7% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 6.329 tỷ đồng, tăng 60,8%.

Tại thời điểm 31/3/2026, tổng tài sản VPBank đạt 1,372 triệu tỷ đồng, tăng 8,9% so với cuối năm 2025. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 1,041 triệu tỷ đồng, tăng hơn 10 %, tiếp tục là động lực tăng trưởng chính.

Ở phía nguồn vốn, tiền gửi khách hàng đạt 682.719 tỷ đồng, tăng 8,7%. Phát hành giấy tờ có giá tăng gần 29,6%, lên 138.840 tỷ đồng, cho thấy ngân hàng đẩy mạnh huy động vốn trung dài hạn.