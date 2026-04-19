Lãi suất ngân hàng VPBank mới nhất: Sau điều chỉnh, kỳ hạn nào có lãi suất cao nhất?

Tin Vũ | 19-04-2026 - 08:35 AM | Tài chính - ngân hàng

VPBank mới đây đã cập nhật biểu lãi suất huy động mới từ ngày 10/04/2026, tiếp tục niêm yết mức kịch trần 4,75%/năm ở các kỳ hạn ngắn, trong khi lãi suất kỳ hạn từ 6 tháng cao nhất ở mức 6,60%/năm.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa cập nhật biểu lãi suất huy động mới áp dụng từ ngày 10/04/2026. Theo đó, nhà băng này tiếp tục niêm yết lãi suất kịch trần 4,75%/năm đối với các kỳ hạn dưới 6 tháng, trong khi lãi suất các kỳ hạn dài hơn được điều chỉnh theo hướng phân hóa mạnh theo số tiền gửi và kênh giao dịch.

﻿ Lãi suất huy động tại quầy VPBank

Đối với hình thức gửi tiền tại quầy, VPBank đang áp dụng mức lãi suất 0,40%/năm cho kỳ hạn từ 1–3 tuần. Các kỳ hạn từ 1–5 tháng được niêm yết đồng loạt ở mức 4,75%/năm.

Với các khoản tiền gửi kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, lãi suất có sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm khách hàng.

Đối với khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng, lãi suất kỳ hạn 6–9 tháng ở mức 5,90%/năm, trong khi các kỳ hạn từ 10–24 tháng đạt 6,10%/năm, trước khi giảm còn 5,40%/năm tại kỳ hạn 36 tháng.

Ở nhóm tiền gửi từ 1 tỷ đến dưới 3 tỷ đồng, lãi suất kỳ hạn 6–9 tháng được niêm yết ở mức 6,00%/năm; các kỳ hạn từ 10–24 tháng ở mức 6,20%/năm; kỳ hạn 36 tháng là 5,40%/năm.

Đối với khách hàng gửi từ 3 tỷ đến dưới 10 tỷ đồng, lãi suất kỳ hạn 6–9 tháng ở mức 6,10%/năm, tăng lên 6,30%/năm đối với các kỳ hạn từ 10–24 tháng và 5,50%/năm cho kỳ hạn 36 tháng.

Trong khi đó, nhóm khách hàng gửi từ 10 tỷ đồng trở lên được hưởng mức lãi suất cao nhất tại quầy, với 6,20%/năm cho kỳ hạn 6–9 tháng và 6,40%/năm cho các kỳ hạn từ 10–24 tháng; kỳ hạn 36 tháng ở mức 5,50%/năm.

﻿ Lãi suất huy động trực tuyến VPBank

Ở kênh gửi tiền online, VPBank tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất cao hơn so với tại quầy. Theo đó, lãi suất kỳ hạn 1–5 tháng vẫn ở mức 4,75%/năm.

Đối với khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng, lãi suất kỳ hạn 6–9 tháng đạt 6,10%/năm; các kỳ hạn từ 10–24 tháng ở mức 6,30%/năm; kỳ hạn 36 tháng là 5,60%/năm.

Với nhóm tiền gửi từ 1 tỷ đến dưới 3 tỷ đồng, lãi suất kỳ hạn 6–9 tháng là 6,20%/năm; các kỳ hạn từ 10–24 tháng đạt 6,40%/năm; kỳ hạn 36 tháng ở mức 5,60%/năm.

Đối với khoản tiền gửi từ 3 tỷ đến dưới 10 tỷ đồng, lãi suất kỳ hạn 6–9 tháng ở mức 6,30%/năm; các kỳ hạn từ 10–24 tháng đạt 6,50%/năm; kỳ hạn 36 tháng là 5,70%/năm.

Đáng chú ý, với khách hàng gửi từ 10 tỷ đồng trở lên, lãi suất kỳ hạn 6–9 tháng đạt 6,40%/năm và lên tới 6,60%/năm đối với các kỳ hạn từ 10–24 tháng – mức cao nhất trong biểu lãi suất hiện hành; kỳ hạn 36 tháng ở mức 5,70%/năm.

