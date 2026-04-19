Lãi suất ngân hàng VPBank mới nhất: Sau điều chỉnh, kỳ hạn nào có lãi suất cao nhất?
VPBank mới đây đã cập nhật biểu lãi suất huy động mới từ ngày 10/04/2026, tiếp tục niêm yết mức kịch trần 4,75%/năm ở các kỳ hạn ngắn, trong khi lãi suất kỳ hạn từ 6 tháng cao nhất ở mức 6,60%/năm.
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa cập nhật biểu lãi suất huy động mới áp dụng từ ngày 10/04/2026. Theo đó, nhà băng này tiếp tục niêm yết lãi suất kịch trần 4,75%/năm đối với các kỳ hạn dưới 6 tháng, trong khi lãi suất các kỳ hạn dài hơn được điều chỉnh theo hướng phân hóa mạnh theo số tiền gửi và kênh giao dịch.
Lãi suất huy động tại quầy VPBank
Đối với hình thức gửi tiền tại quầy, VPBank đang áp dụng mức lãi suất 0,40%/năm cho kỳ hạn từ 1–3 tuần. Các kỳ hạn từ 1–5 tháng được niêm yết đồng loạt ở mức 4,75%/năm.
Với các khoản tiền gửi kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, lãi suất có sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm khách hàng.
Đối với khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng, lãi suất kỳ hạn 6–9 tháng ở mức 5,90%/năm, trong khi các kỳ hạn từ 10–24 tháng đạt 6,10%/năm, trước khi giảm còn 5,40%/năm tại kỳ hạn 36 tháng.
Ở nhóm tiền gửi từ 1 tỷ đến dưới 3 tỷ đồng, lãi suất kỳ hạn 6–9 tháng được niêm yết ở mức 6,00%/năm; các kỳ hạn từ 10–24 tháng ở mức 6,20%/năm; kỳ hạn 36 tháng là 5,40%/năm.
Đối với khách hàng gửi từ 3 tỷ đến dưới 10 tỷ đồng, lãi suất kỳ hạn 6–9 tháng ở mức 6,10%/năm, tăng lên 6,30%/năm đối với các kỳ hạn từ 10–24 tháng và 5,50%/năm cho kỳ hạn 36 tháng.
Trong khi đó, nhóm khách hàng gửi từ 10 tỷ đồng trở lên được hưởng mức lãi suất cao nhất tại quầy, với 6,20%/năm cho kỳ hạn 6–9 tháng và 6,40%/năm cho các kỳ hạn từ 10–24 tháng; kỳ hạn 36 tháng ở mức 5,50%/năm.
Lãi suất huy động trực tuyến VPBank
Ở kênh gửi tiền online, VPBank tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất cao hơn so với tại quầy. Theo đó, lãi suất kỳ hạn 1–5 tháng vẫn ở mức 4,75%/năm.
Đối với khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng, lãi suất kỳ hạn 6–9 tháng đạt 6,10%/năm; các kỳ hạn từ 10–24 tháng ở mức 6,30%/năm; kỳ hạn 36 tháng là 5,60%/năm.
Với nhóm tiền gửi từ 1 tỷ đến dưới 3 tỷ đồng, lãi suất kỳ hạn 6–9 tháng là 6,20%/năm; các kỳ hạn từ 10–24 tháng đạt 6,40%/năm; kỳ hạn 36 tháng ở mức 5,60%/năm.
Đối với khoản tiền gửi từ 3 tỷ đến dưới 10 tỷ đồng, lãi suất kỳ hạn 6–9 tháng ở mức 6,30%/năm; các kỳ hạn từ 10–24 tháng đạt 6,50%/năm; kỳ hạn 36 tháng là 5,70%/năm.
Đáng chú ý, với khách hàng gửi từ 10 tỷ đồng trở lên, lãi suất kỳ hạn 6–9 tháng đạt 6,40%/năm và lên tới 6,60%/năm đối với các kỳ hạn từ 10–24 tháng – mức cao nhất trong biểu lãi suất hiện hành; kỳ hạn 36 tháng ở mức 5,70%/năm.
Nhịp sống Thị trường
