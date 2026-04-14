Bao nhiêu ngân hàng giảm lãi suất sau cuộc họp với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước?

Tại buổi họp báo công bố kết quả hoạt động ngân hàng quý I/2026 chiều 14-4 ở Hà Nội, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Phạm Thanh Hà cho biết đã có hơn 20 ngân hàng thương mại triển khai giảm lãi suất nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà (giữa) chủ trì họp báo

Theo ông Hà, những tháng đầu năm 2026, bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều rủi ro khó lường. Căng thẳng địa chính trị, đặc biệt là xung đột leo thang tại Trung Đông, gây áp lực lên thị trường hàng hóa và tài chính quốc tế. Giá dầu tăng, chuỗi cung ứng gián đoạn và xu hướng thắt chặt tiền tệ khiến đồng USD mạnh lên, tạo sức ép lớn đối với các nền kinh tế mới nổi như Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, NHNN đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp với chính sách tài khóa nhằm kiểm soát lạm phát bình quân khoảng 4,5% trong năm 2026, đồng thời hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Dù đối mặt nhiều thách thức, kinh tế Việt Nam quý I vẫn ghi nhận kết quả tích cực, với GDP tăng 7,83% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức 7,07% của quý I/2025. Lạm phát được kiểm soát khi CPI tăng 3,51%, còn lạm phát cơ bản tăng 3,63%.

Về điều hành lãi suất, NHNN giữ nguyên các mức lãi suất điều hành để tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn chi phí thấp. Đồng thời, cơ quan này yêu cầu các ngân hàng minh bạch thông tin lãi suất cho vay.

Ngày 30-3, NHNN ban hành công văn yêu cầu các tổ chức tín dụng ổn định mặt bằng lãi suất thị trường. Tại cuộc họp ngày 9-4 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chủ trì, các ngân hàng thương mại đã thống nhất chủ trương giảm lãi suất. "Đến nay đã có hơn 20 ngân hàng thương mại triển khai giảm lãi suất sau cuộc họp"- ông Phạm Thanh Hà cho biết.

Cung cấp thêm thông tin, ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, cho hay: "Ngay sau cuộc họp ngày 9-4, các ngân hàng thương mại đã đồng thuận giảm mặt bằng lãi suất và đến nay có khoảng 26 ngân hàng thương mại điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi niêm yết với mức giảm khoảng 0,1-0,5%/năm, chủ yếu ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, qua đó tạo cơ sở để tiếp tục giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế".

Song song với đó, tín dụng toàn hệ thống tiếp tục tăng trưởng. Tính đến 31-3, dư nợ đạt trên 19,18 triệu tỉ đồng, tăng 3,18% so với cuối năm 2025. NHNN đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng khoảng 15% trong năm nay, có điều chỉnh phù hợp với thực tế.

Các ngân hàng cũng đẩy mạnh giải ngân cho nhiều chương trình trọng điểm như tín dụng lâm sản, thủy sản (quy mô nâng lên 185.000 tỉ đồng), chương trình phát triển lúa gạo chất lượng cao tại Đồng bằng sông Cửu Long, cũng như các gói vay nhà ở xã hội và tín dụng cho hạ tầng, công nghệ số.

NHNN cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng trong thời gian tới.

Theo bà Hà Thu Giang, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Chương trình tín dụng nông, lâm, thủy sản đã 4 lần nâng quy mô, từ 15.000 tỉ lên 185.000 tỉ đồng, mở rộng đối tượng và hoàn thành mục tiêu khi giải ngân lũy kế vượt 185.000 tỉ đồng. Với gói vay theo Nghị quyết 33 cho nhà ở xã hội, đặc biệt người dưới 35 tuổi, đến cuối tháng 2/2026, ngân hàng cam kết gần 22.000 tỉ đồng, giải ngân khoảng 9.600 tỉ đồng, tăng 2.000 tỉ so với cuối 2025. Trong đó, 8.100 tỉ cho 53 dự án, 1.500 tỉ cho người mua nhà tại 36 dự án; riêng người trẻ vay đạt khoảng 259 tỉ đồng. Dù còn vướng mắc ban đầu, tiến độ giải ngân cải thiện theo thời gian. Chương trình tín dụng hạ tầng điện, giao thông, công nghệ sau hơn 2 tháng đã ký tài trợ 8 dự án, tổng cam kết khoảng 71.000 tỉ đồng, giải ngân hơn 7.000 tỉ; thêm 23 dự án đang được thẩm định. Với chương trình lúa gạo chất lượng cao, phát thải thấp tại ĐBSCL, sau 9 tháng, giải ngân đạt khoảng 3.600 tỉ đồng, trong đó Agribank chiếm 57%. Tính đến cuối 2025, dư nợ tín dụng xanh đạt gần 780.000 tỉ đồng, tăng 14,62%, chiếm 4,19% tổng dư nợ nền kinh tế.



