Hơn 20 ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất: Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV và nhiều nhà băng lớn đều nhập cuộc

Theo thống kê của người viết, tính đến sáng nay đã có hơn 20 ngân hàng đã điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi, gồm: BIDV, VietinBank, OCB, ACB, MB, VPBank, SeABank, Vietcombank, BVBank, Techcombank, Sacombank, Eximbank, LPBank, SHB, TPBank, ABBank, KienlongBank, BaoViet Bank, Nam A Bank, NCB, Viet A Bank, Agribank.

Mức giảm tại nhiều ngân hàng dao động từ 0,1–0,5%/năm. Trong đó, Vietcombank giảm 0,5%/năm lãi suất kỳ hạn 24 tháng; Vietinbank, BIDV và Agribank giảm 0,5%/năm lãi suất huy động từ 24 tháng trở lên.

Techcombank giảm 0,1%/năm đối với các kỳ hạn ngắn 3–5 tháng và giảm tới 0,5%/năm ở các kỳ hạn từ 6–36 tháng. Tương tự, Sacombank điều chỉnh giảm 0,3%/năm tại kỳ hạn 6–11 tháng và giảm 0,5%/năm ở các kỳ hạn 12–18 tháng.

Eximbank cũng tham gia xu hướng khi giảm 0,5%/năm đối với các kỳ hạn dài từ 18–36 tháng, trong khi LPBank ghi nhận mức giảm mạnh nhất thị trường, lên tới 1%/năm ở các kỳ hạn 36–60 tháng.

Ở nhóm ngân hàng khác, mức điều chỉnh phổ biến trong khoảng 0,1–0,5%/năm. Cụ thể, SHB giảm 0,2–0,4%/năm các kỳ hạn từ 6–36 tháng; TPBank giảm 0,1–0,2%/năm; ABBank giảm tới 0,5%/năm ở một số kỳ hạn dài; KienlongBank giảm khoảng 0,2%/năm trên diện rộng.

Cùng xu hướng, BaoViet Bank điều chỉnh giảm khoảng 0,3%/năm; Nam A Bank giảm 0,1–0,2%/năm; NCB giảm 0,1%/năm; trong khi Viet A Bank giảm tới 0,5%/năm ở một số kỳ hạn.

Sau đợt điều chỉnh, mặt bằng lãi suất huy động mới nhanh chóng được thiết lập. Theo đó, lãi suất kỳ hạn ngắn phổ biến quanh mức 4–4,7%/năm; kỳ hạn từ 6–12 tháng dao động trong khoảng 6–7%/năm; trong khi mức trên 7%/năm hiện chỉ còn xuất hiện ở một số ngân hàng với các kỳ hạn dài.

Trước đó, mặt bằng lãi suất huy động đã tăng “nóng” kể từ cuối năm ngoái và duy trì xu hướng đi lên trong những tháng đầu năm nay. Trước khi xuất hiện làn sóng điều chỉnh giảm, phần lớn ngân hàng đã nâng lãi suất tiền gửi thêm khoảng 1–3%/năm so với thời điểm cuối năm.

Không chỉ dừng ở biểu lãi suất niêm yết trên website, trong khoảng một tháng trở lại đây, nhiều ngân hàng tư nhân còn đẩy mạnh chào mời khách gửi tiền với mức lãi suất lên tới 9%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi từ vài trăm triệu đồng.

Theo đại diện các ngân hàng, việc giảm lãi suất huy động nhằm triển khai định hướng giảm mặt bằng lãi suất, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn với chi phí thấp hơn.

Chia sẻ với báo chí, ông Nguyễn Hưng - Tổng Giám đốc TPBank cho biết ngân hàng đồng thuận và ủng hộ chủ trương điều hành giữ ổn định mặt bằng lãi suất của NHNN.

"Việc điều chỉnh giảm lãi suất sẽ có tác động nhất định đến biên lãi ròng (NIM) của ngân hàng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, ngân hàng đã có sự chuẩn bị chủ động thông qua các giải pháp như đẩy mạnh số hóa để tối ưu chi phí vận hành, đồng thời cải thiện cấu trúc nguồn vốn nhằm giảm chi phí đầu vào", theo ông Nguyễn Hưng.

Trong cuộc họp vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát biến động lãi suất trên thị trường, đồng thời yêu cầu các tổ chức tín dụng minh bạch việc công bố lãi suất trên website. Cơ quan quản lý cũng khẳng định sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản khi cần thiết, đồng thời tăng cường thanh tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động huy động vốn và cấp tín dụng.