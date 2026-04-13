ACB tại Meta Growth Summit: Lời giải cho bài toán thanh toán quảng cáo số

Tại đây, ACB giới thiệu thẻ quảng cáo ACB Visa và Global Pay – giải pháp nhận tiền kinh doanh xuyên biên giới sắp ra mắt, giúp doanh nghiệp dễ dàng thanh toán quảng cáo và kiểm soát dòng tiền quốc tế.

Sự công nhận từ hệ sinh thái quảng cáo số toàn cầu

Theo các chuyên gia, chi tiêu quảng cáo số tại Việt Nam tiếp tục duy trì mức tăng trưởng ổn định, cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của kênh số trong hoạt động kinh doanh. Khi thị trường mở rộng, yêu cầu về hạ tầng thanh toán và quản lý dòng tiền cũng dần tiệm cận các chuẩn mực quốc tế. Sự xuất hiện của các ngân hàng nội địa tại Meta Growth Summit phản ánh một xu hướng mới: hạ tầng tài chính không còn đứng ngoài, mà bắt đầu tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái quảng cáo số.

Việc ACB được đồng hành cùng Visa giới thiệu giải pháp tại sự kiện này được xem như minh chứng cho thấy ngân hàng đã đáp ứng được các tiêu chuẩn về vận hành, bảo mật và thể hiện năng lực trong việc cung cấp hệ sinh thái toàn diện cho cộng đồng MMO, nhà quảng cáo, nhóm khách hàng kinh doanh trên nền tảng số. Các giải pháp như thẻ quảng cáo ACB Visa và Global Pay - Nhận tiền kinh doanh xuyên biên giới, cũng dần được đặt vào bức tranh rộng hơn của hệ sinh thái, nơi thanh toán gắn liền trực tiếp với hiệu quả vận hành quảng cáo.

Thẻ quảng cáo ACB Visa: Công cụ tối ưu chi phí trên mọi nền tảng

Tại sự kiện, khi được giới thiệu về thẻ quảng cáo ACB Visa, nhiều khách tham dự là agency, khách hàng cá nhân và doanh nghiệp tự chạy quảng cáo số đã bày tỏ sự quan tâm đặc biệt với chi phí tối ưu trên mọi nền tảng đặc biệt Facebook: phí giao dịch thấp (chỉ 1% cho giao dịch VND và 1,5% cho giao dịch ngoại tệ).

Khách hàng được phát hành nhiều thẻ để tách ngân sách theo từng chiến dịch. Nhờ đó, việc kiểm soát chi tiêu trở nên rõ ràng hơn, đồng thời thuận tiện trong theo dõi và đối soát theo từng giai đoạn triển khai. Thẻ còn đáp ứng nhu cầu chi tiêu quảng cáo với hạn mức phù hợp, sao kê minh bạch, quy trình cấp thẻ nhanh và khả năng cung cấp đầu BIN riêng cho khách hàng có nhu cầu cao. Đội ngũ hỗ trợ am hiểu về quảng cáo cũng giúp xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình thanh toán, hạn chế gián đoạn chiến dịch.

Global Pay – Hướng tới hoàn thiện dòng tiền xuyên biên giới cho kinh doanh số

Song song với nhu cầu chi tiêu quảng cáo, bài toán nhận và quản lý dòng tiền quốc tế đang trở thành mối quan tâm của nhiều cá nhân và doanh nghiệp kinh doanh số, từ nhà bán hàng thương mại điện tử, content creator, affiliate marketer đến freelancer hay game studio. Điểm chung của nhóm này là dòng tiền "đầu vào" chủ yếu đến từ nước ngoài, tuy nhiên việc nhận tiền còn phụ thuộc vào kênh trung gian, chưa phải giải pháp từ ngân hàng chính quy, dẫn đến thời gian xử lý kéo dài và hạn chế khả năng kiểm soát dòng tiền một cách chủ động.

Tại sự kiện, ACB cho biết dự kiến ra mắt giải pháp Global Pay, hướng đến chuẩn hóa quy trình nhận tiền xuyên biên giới theo tiêu chí minh bạch và tuân thủ. Theo định hướng, khách hàng có thể nhận tiền kinh doanh từ quốc tế thông qua các tài khoản bản địa với 4 loại ngoại tệ gồm USD, EUR, GBP và CAD. Nhờ sử dụng thông tin tài khoản nội địa và mạng lưới thanh toán trong nước, dòng tiền được xử lý nhanh hơn, rút ngắn từ vài ngày xuống còn trong vài giờ.

Giải pháp sẽ kết nối với hơn 100 nền tảng quốc tế như Amazon, Walmart, Shopify, Upwork, YouTube, Google hay App Store, giúp người dùng nhận tiền trực tiếp từ các nguồn thu toàn cầu. Ngay khi tiền về, khách hàng có thể theo dõi trạng thái dòng tiền và số dư theo thời gian thực trên ứng dụng ACB ONE, đồng thời chủ động lựa chọn rút tiền tại hệ thống chi nhánh và phòng giao dịch ACB trên toàn quốc

Định hướng phát triển Global Pay của ACB đang phản ánh cách các ngân hàng trong nước từng bước hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ cho cộng đồng kinh doanh số, không chỉ ở chiều chi tiêu mà còn ở khả năng quản lý dòng tiền xuyên biên giới một cách chủ động và linh hoạt hơn.

Sự tham dự của ACB tại Meta Growth Summit cho thấy cách ngân hàng đang từng bước gắn mình vào bài toán vận hành thực tế của doanh nghiệp trong môi trường số, đồng thời từng bước xây dựng một hệ sinh thái giải pháp tương đối toàn diện, đáp ứng nhu cầu nhận tiền - thanh toán - tăng trưởng cho cộng đồng MMO, nhà quảng cáo, nhóm khách hàng kinh doanh trên nền tảng số.