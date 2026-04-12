Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tối 12-4, giá vàng miếng SJC thấp hơn vùng đỉnh trên 18 triệu đồng, chưa vội mua vào?

Theo Thái Phương | 12-04-2026 - 22:41 PM | Tài chính - ngân hàng

Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn đang thấp hơn vùng đỉnh lịch sử trên 18 triệu đồng nhưng chuyên gia nói chưa vội mua vào

Tối 12-4, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 169,4 triệu đồng/lượng mua vào và 172,4 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định so với buổi sáng.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được các thương hiệu lớn như công ty SJC, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, PNJ giao dịch ổn định quanh mức 169,1 - 172,1 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong tuần qua, mỗi lượng vàng trong nước giảm khoảng 2,2 triệu đồng và đánh dấu tuần giảm thứ 2 liên tiếp. Nếu so với mức đỉnh lịch sử vùng 191 triệu đồng lập được hồi cuối tháng 2, mỗi lượng vàng miếng SJC, vàng nhẫn hiện tại đang thấp hơn tới 18,6 triệu đồng.

Với diễn biến này, những người mua vàng ở vùng đỉnh 190 - 191 triệu đồng/lượng, hoặc mua vàng dịp Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng) ở vùng 185 - 186 triệu đồng/lượng, nếu bán ra thời điểm này có thể lỗ từ 16-21 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC 2026: Thấp hơn 18 triệu đồng , có nên mua vào? - Ảnh 2.

Giá vàng trong nước đang thấp hơn vùng đỉnh lịch sử khoảng 18 triệu đồng

Tuy nhiên, ở chiều mua vào, một số ý kiến chuyên gia cho rằng người dân chưa vội mua vàng vật chất thời điểm này, khi chênh lệch với giá thế giới vẫn còn rất cao.

Cuối tuần, giá vàng thế giới đóng cửa tuần giao dịch ở mức 4.749 USD/ounce, quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 151 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong nước trên 21 triệu đồng/lượng. Dù mức chênh lệch này đã thu hẹp đáng kể so với vùng 30 triệu đồng/lượng vài tuần trước, nhưng vẫn ở mức cao.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, chuyên gia vàng Trần Duy Phương phân tích do giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn đang cao hơn giá thế giới trên 20 triệu đồng/lượng và khả năng giá thế giới còn giảm tiếp. Vì vậy, mua vàng miếng SJC, vàng nhẫn trơn các thương hiệu lớn lúc này khá rủi ro - trong trường hợp giá giảm sâu để thu hẹp cách biệt với giá thế giới.

"Một diễn biến đáng chú ý, là giá vàng nhẫn trơn các thương hiệu lớn được giao dịch ở mức 172 triệu đồng/lượng (chiều bán ra), trong khi cũng vàng nhẫn trơn 99,99% tại nhiều cửa hàng vàng nhỏ hơn giá chỉ khoảng 156 - 157 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn trơn tại các cửa hàng nhỏ đang chênh lệch không quá lớn so với giá thế giới, nên nếu mua, người dân có thể mua ở cửa hàng vàng nhỏ nhưng vẫn có uy tín" – ông Phương nêu quan điểm.

Giá vàng miếng SJC 2026: Thấp hơn 18 triệu đồng , có nên mua vào? - Ảnh 3.

Giá vàng nhẫn trơn các thương hiệu lớn đang cao hơn đáng kể so với vàng nhẫn trơn 99,99% của các cửa hàng vàng nhỏ. Nguồn: Vàng SaiGon

Liên quan tới xu hướng giá vàng tuần tới, trả lời trên Kitco, ông Darin Newsom, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Barchart.com, cho biết trong ngắn hạn đà giảm của vàng có thể bắt đầu hình thành. Dù ngân hàng trung ương các nước vẫn mua vào vàng nhưng thực tế họ đã mua trong nhiều năm qua, nên nếu chỉ nhìn vào phân tích kỹ thuật thì vàng đang gặp bất lợi về xu hướng giảm.

Ở chiều ngược lại, ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Asset Strategies International, cho rằng đợt bán tháo vàng vừa qua từ vùng đỉnh 5.600 USD/ounce xuống chỉ còn mức thấp nhất 4.100 USD/ounce là quá mức. Thị trường đang kỳ vọng vàng có thể tăng trở lại hướng tới mức 5.000 USD/ounce. Nếu thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran và Mỹ, Israel không như kỳ vọng, giá vàng có thể đi xuống nhưng khi xung đột hạ nhiệt, kim loại quý sẽ tăng trở lại.


Theo Thái Phương

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng ngày 12/4

Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng ngày 12/4 Nổi bật

Sếp ngân hàng nêu dự báo về lãi suất sau động thái của loạt ngân hàng

Sếp ngân hàng nêu dự báo về lãi suất sau động thái của loạt ngân hàng Nổi bật

Truy tố nhóm điều hành Bankland lừa gần 500 tỷ đồng của hơn 5.300 bị hại

Truy tố nhóm điều hành Bankland lừa gần 500 tỷ đồng của hơn 5.300 bị hại

20:33 , 12/04/2026
Vì sao giá vàng ở Việt Nam lại đắt hơn thế giới, chênh lệch 24 triệu đồng/lượng?

Vì sao giá vàng ở Việt Nam lại đắt hơn thế giới, chênh lệch 24 triệu đồng/lượng?

20:30 , 12/04/2026
Nam A Bank giảm lãi suất cho vay lên đến 3%

Nam A Bank giảm lãi suất cho vay lên đến 3%

19:30 , 12/04/2026
Thêm ngân hàng có kế hoạch trả cổ tức tiền mặt, dự kiến tài sản vượt 1 triệu tỷ

Thêm ngân hàng có kế hoạch trả cổ tức tiền mặt, dự kiến tài sản vượt 1 triệu tỷ

17:34 , 12/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên